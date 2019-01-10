Игиловцы разгромили отряд британского спецназа в Сирии
Издание «Аль-Ватан» сообщает о гибели на территории Сирии военнослужащих британского спецназа. Напомним, что ранее в СМИ появились материалы о нахождении в САР британских спецназовцев, которые «участвовали в операциях против ИГИЛ (*запрещено в РФ)» в составе коалиции.
В материале указанного выше портала говорится о том, что спецназ из Соединённого королевства попал под обстрел со стороны игиловцев. Отмечается, что боевики выпустили по британским позициям ракету. После этого позиции спецназа подверглись обстрелу из автоматического стрелкового оружия и гранатомётов. Это привело к гибели пятерых военнослужащих. Ещё несколько человек (точное число не сообщается) получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл в местечке Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.
Нужно напомнить, что несколько дней назад телеканал «Скай-Ньюз» вышел с репортажем о ранении нескольких британских военнослужащих в САР. Информацию официально подтвердило министерство обороны Соединённого королевства.
Все раненые британские спецназовцы находятся на данный момент в госпитале провинции Хасеке (Хасака).
Фактически игиловцы разгромили отряд британского спецназа в Дейр-эз-Зоре.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о выводе американского контингента из Сирии, добавив, что операцию по уничтожению остатков ИГИЛ* должны выполнить союзники США, включая Турцию. На данный момент американский контингент покинул север Сирии, однако по-прежнему обсуждается возможность оставить часть контингента США в южной части Сирии. Так, советник президента США Джон Болтон обсудил с израильскими властями вопрос с базой Эт-Танф, где располагаются военнослужащие американской армии.
В материале указанного выше портала говорится о том, что спецназ из Соединённого королевства попал под обстрел со стороны игиловцев. Отмечается, что боевики выпустили по британским позициям ракету. После этого позиции спецназа подверглись обстрелу из автоматического стрелкового оружия и гранатомётов. Это привело к гибели пятерых военнослужащих. Ещё несколько человек (точное число не сообщается) получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл в местечке Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.
Нужно напомнить, что несколько дней назад телеканал «Скай-Ньюз» вышел с репортажем о ранении нескольких британских военнослужащих в САР. Информацию официально подтвердило министерство обороны Соединённого королевства.
Все раненые британские спецназовцы находятся на данный момент в госпитале провинции Хасеке (Хасака).
Фактически игиловцы разгромили отряд британского спецназа в Дейр-эз-Зоре.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о выводе американского контингента из Сирии, добавив, что операцию по уничтожению остатков ИГИЛ* должны выполнить союзники США, включая Турцию. На данный момент американский контингент покинул север Сирии, однако по-прежнему обсуждается возможность оставить часть контингента США в южной части Сирии. Так, советник президента США Джон Болтон обсудил с израильскими властями вопрос с базой Эт-Танф, где располагаются военнослужащие американской армии.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/ukarmedforces/
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