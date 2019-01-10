ЦБ РФ перевёл около 100 млрд долларов ЗВР в юани, иены и евро
Центробанк России во втором квартале 2018 года осуществил перевод значительной части своих активов в евро, японскую иену и китайский юань. Как сообщает информационная служба РБК, сумма переведённых золотовалютных резервов составила около 100 млрд долларов.
Ещё в конце июня 2018 года американская валюта потеряла пальму первенства в российских золотовалютных резервах (ЗВР), достигнув своего исторического минимума в 21,9%. Для сравнения: доля доллара на конец марта 2018-го составляла 43,7%.
Напомним, что в апреле – мае прошлого года Россия распродала американские гособлигации на рекордную сумму в 81 миллиард долларов. Однако не было известно, в какие валюты вложилась наша страна. Оказалось, что точно не в рубли.
Причиной беспрецедентной "американской" распродажи стало введение нового пакета санкций, направленного против представителей крупнейшего российского бизнеса, в том числе Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски и их компаний. СМИ сообщали, что российские власти готовы к рассмотрению самого жёсткого сценария санкционной политики, включая и отключение нашей страны от межбанковской системы SWIFT.
На сегодняшний день в России фактически сформирован аналог этой платёжной системы. При этом в США заявили, что отключение РФ от SWIFT рассматривают, но пока этот инструмент применять не собираются, так как он "нанесёт удар и по партнёрам Соединённых Штатов".
Ещё в конце июня 2018 года американская валюта потеряла пальму первенства в российских золотовалютных резервах (ЗВР), достигнув своего исторического минимума в 21,9%. Для сравнения: доля доллара на конец марта 2018-го составляла 43,7%.
Напомним, что в апреле – мае прошлого года Россия распродала американские гособлигации на рекордную сумму в 81 миллиард долларов. Однако не было известно, в какие валюты вложилась наша страна. Оказалось, что точно не в рубли.
Причиной беспрецедентной "американской" распродажи стало введение нового пакета санкций, направленного против представителей крупнейшего российского бизнеса, в том числе Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски и их компаний. СМИ сообщали, что российские власти готовы к рассмотрению самого жёсткого сценария санкционной политики, включая и отключение нашей страны от межбанковской системы SWIFT.
На сегодняшний день в России фактически сформирован аналог этой платёжной системы. При этом в США заявили, что отключение РФ от SWIFT рассматривают, но пока этот инструмент применять не собираются, так как он "нанесёт удар и по партнёрам Соединённых Штатов".
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/search/china-yuan.htm
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