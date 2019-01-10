Курдские отряды в Сирии задержали боевика ИГИЛ - гражданина Украины

Курдские отряды самообороны продолжают публиковать через подконтрольные медиаресурсы данные о пленённых на днях боевиках ИГИЛ (*запрещено в России) и их пособниках. Пресс-центр курдского вооружённого формирования YPG сообщает о том, что среди арестованных – гражданин Украины. Речь идёт о 27-летнем мужчине по имени Аскар Зарманбетов.Несколько лет назад он прибыл в Сирию через территорию Турцию. Впоследствии примкнул к джихадистам и получил новое имя – Абу Дауд Нуга.Ранее сообщалось, что среди пленённых игиловцев есть граждане США, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Германии и других стран.Примечательно, что арестованному боевику ИГИЛ* - выходцу из Соединённых Штатов Америки – 16 лет. В системе боевиков он получили имя Абу-Сулейман аль-Амрики. В каком возрасте он примкнул к террористической организации и как оказался в Сирии, на данный момент не сообщается.На этом фоне турецкая газета "Hurriyet" пишет о том, что на встрече с советником президента США Джоном Болтоном власти Турции попросили осуществить передачу турецкой армии американских военных баз на территории Сирийского Курдистана. Это вызвало болезненную реакцию у курдского населения севера Сирии. По последним данным, в северной части САР располагаются 22 американских военных объекта. С территории некоторых из них войска США выведены.