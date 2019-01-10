Глава Пентагона нецензурно выругался в адрес F-35

Финансовые прогнозы, цена, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить,

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан на высокопоставленной встрече резко раскритиковал программу создания истребителя пятого поколения F-35, реализацией которой занимается компания Lockheed Martin, сообщает Politico со ссылкой на правительственные источники.По словам одного из собеседников, Шанахан прилюдно выругался, назвав F-35 нецензурным словом, которое можно перевести как «дерьмо» ("лажа"), и заявил, что Lockheed Martin не знает, как довести до конца программу создания истребителя.Будучи еще заместителем главы Пентагона, Шанахан, по словам источников, на заседаниях «смешивал с грязью» программу F-35, называя ее несостоятельной, а также, не стесняясь в выражениях, критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.заявил Шанахан.По его мнению, компания Boeing справилась бы с заказом гораздо лучше.Напомним, до назначения на пост замминистра обороны Патрик Шанахан 31 год отработал в корпорации Boeing.Как ранее писали многочисленные издания, программа F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории производства оружия . На нее уже потрачено около полутора триллиона долларов. Разработчики не смогли уложиться в изначально обговоренную сумму, превысив ее на сотни миллиардов. Сам истребитель введен в строй на семь лет позже назначенного срока. При этом на его борту неоднократно возникали технические проблемы.