Японский посол вызван «на ковёр» в МИД России
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки накануне был вызван в МИД РФ в связи с высказыванием официального Токио по мирному договору с Россией, передает РИА Новости.
Ранее японский премьер Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Токио претендует на южные Курилы (в Японии их называют «Северными территориями»), но не собирается выселять проживающих там россиян.
Беседу с послом провел замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, который заявил, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей между лидерами двух государств об ускорении переговорного процесса на основе декларации от 1956 года и дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.
Такие заявления расцениваются Москвой как «попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий урегулирования ситуации», подчеркивается в сообщении МИД.
По словам Моргулова, позиция Москвы остается неизменной: проблема мирного договора должна решаться только в условиях качественно новой атмосферы в отношениях сторон, а само решение должно быть поддержано народами России и Японии.
Кроме того, решение должно основываться на безусловном признании японской стороны итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.
В Токио воздержались от комментариев по поводу вызова посла в МИД РФ.
Как отметил представитель японского МИД, переговоры по мирному договору должны вестись в спокойной обстановке, поэтому ведомство воздержится от высказываний относительно встречи посла с заместителем министра Моргуловым.
Напомним, Япония претендует на острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. В ноябре Владимир Путин Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации от 1956 года – единственного документа, который признан обеими сторонами. При этом позиция Москвы состоит в том, что упомянутые острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Ранее японский премьер Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Токио претендует на южные Курилы (в Японии их называют «Северными территориями»), но не собирается выселять проживающих там россиян.
Беседу с послом провел замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, который заявил, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей между лидерами двух государств об ускорении переговорного процесса на основе декларации от 1956 года и дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.
Такие заявления расцениваются Москвой как «попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий урегулирования ситуации», подчеркивается в сообщении МИД.
По словам Моргулова, позиция Москвы остается неизменной: проблема мирного договора должна решаться только в условиях качественно новой атмосферы в отношениях сторон, а само решение должно быть поддержано народами России и Японии.
Кроме того, решение должно основываться на безусловном признании японской стороны итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.
В Токио воздержались от комментариев по поводу вызова посла в МИД РФ.
Как отметил представитель японского МИД, переговоры по мирному договору должны вестись в спокойной обстановке, поэтому ведомство воздержится от высказываний относительно встречи посла с заместителем министра Моргуловым.
Напомним, Япония претендует на острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. В ноябре Владимир Путин Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации от 1956 года – единственного документа, который признан обеими сторонами. При этом позиция Москвы состоит в том, что упомянутые острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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