Зима со снегом. На фоне Украины Новороссия выглядит привлекательно
Сильные снегопады накрыли не только Донбасс, но и территорию Украины, а также Европы. На удивление, для изувеченных войной ЛДНР непогода стала куда меньшим бедствием, чем для «гордой европейской державы». Похоже, на фоне стремительной утраты Украиной способности к саморегуляции Новороссия при всех своих проблемах начинает выглядеть куда более пригодной для жизни.
Конечно, в республиках нашлось немало тех, кто воспринял сильные снегопады, продолжающиеся уже неделю, как явный признак преступной халатности властей и отчетливый сигнал о «сливе» Новороссии. Каждый, кто на момент включения ноутбука не увидел во дворе армию коммунальных служащих с лопатами и спецтехникой, поспешил разродиться едкими постами на тему бездействия и общего упадка отдельно взятой республики, и всего проекта Новороссии в целом. Особенно муссировалась тема нескольких пассажирских автобусов, застрявших по дороге из России и от линии разграничения. К счастью, никто не пострадал, все пассажиры, пусть и со значительным опозданием, благополучно добрались до пункта назначения.
От снегопадов пострадали страны Евросоюза: там из-за снежных лавин погибло 13 человек, не работают школы, на многих шоссе остановлено движение транспорта. Что же касается «нэньки», там непогоду поспешили назвать «апокалипсисом». Из-за осадков без света остались 174 населенных пункта. Остановилось движение на многих транспортных артериях – на шоссе километровые пробки. В областных центрах запрещают въезд большегрузного транспорта – по улицам с трудом передвигаются легковые автомобили. В общем, в отличие от ЛДНР, справляющихся с проблемой в штатном режиме, столь прогнозируемое явление, как снегопад в январе, уже становится для Киева серьезной проблемой.
Это обстоятельство может показаться незначительным, однако неспособность эффективно нейтрализовать последствия подобных катаклизмов и обеспечивать безопасность и комфорт граждан уже свидетельствует о многом.
Впрочем, скоро Киев обещает продемонстрировать куда более наглядные признаки грядущего инфраструктурного «апокалипсиса». По неизвестным причинам Украина израсходовала рекордное количество природного газа (возможно, в сообщениях изначально завысили объемы закупок). Как сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз», в подземных хранилищах Украины остается всего 13,37 млрд. кубометров газа, что составляет 43% от общего объема. То есть до конца отопительного сезона газа не хватит. Особенно в случае сильных морозов.
Эта долгая и проникновенная преамбула нужна лишь для того, чтобы донести до уважаемого читателя одну простую мысль: в совсем скором будущем Украину ждет масштабный инфраструктурный кризис, плавно переходящий в коллапс. Скоро Киев банально утратит возможность обеспечивать комфорт и безопасность своих граждан — полумертвое советское наследие, пережившее уже несколько сроков эксплуатации, готовится окончательно упокоиться. И можно будет сколько угодно кичиться «томосом» и «безвизом», но если в квартире холодно, периодически гаснет свет и не работает канализация, а на улице сугробы по пояс, даже самый ярый патриот поспешит передислоцироваться в более комфортные страны.
В ЛДНР инфраструктура не менее изношена, однако благодаря стараниям России и непрерывной (порой по-настоящему героической) работе профильных служб, не прекращающейся даже в условиях боевых действий, города Новороссии уверенно демонстрируют куда более высокий уровень комфорта.
«Террористы», которые «сами себя обстреливают», в перерывах между этим полезным занятием запросто наслаждаются благами центрального отопления, бесперебойной подачи электроэнергии и водоснабжения, расчищенными от снега дорогами и т. д. Да еще и платят за это возмутительно мало, в то время как истые патриоты на Украине не только вынуждены мириться с агонией унаследованных от СССР систем жизнеобеспечения, но и щедро оплачивают эту агонию почти по европейским ценам. Кстати, следующее подорожание газа на Украине состоится уже в мае: на этот раз цена вырастет на 15%.
Разумеется, утрата Украиной способности к саморегуляции чревата не только инфраструктурным коллапсом. Есть множество других факторов, таких, как черный рынок оружия, преступность, фатальная «оптимизация» медицины и множество других аспектов жизнедеятельности государства. Утратив над ними контроль, Киев сделает жизнь в стране невыносимой.
И несмотря на вялотекущую войну, политические дрязги, коррупцию и дисфункцию малоопытного правительства, Луганск и Донецк уже сегодня выглядят на фоне Украины достаточно привлекательно (особенно это актуально для периферийных украинских городков). Есть мнение, что уже совсем скоро качество жизни населения республик будет выше, чем у большинства украинцев.
К сожалению, это не распространяется на прифронтовые населенные пункты. Как бы плохо ни жилось украинцам, Киев будет продолжать агрессию любой ценой.
Конечно, в республиках нашлось немало тех, кто воспринял сильные снегопады, продолжающиеся уже неделю, как явный признак преступной халатности властей и отчетливый сигнал о «сливе» Новороссии. Каждый, кто на момент включения ноутбука не увидел во дворе армию коммунальных служащих с лопатами и спецтехникой, поспешил разродиться едкими постами на тему бездействия и общего упадка отдельно взятой республики, и всего проекта Новороссии в целом. Особенно муссировалась тема нескольких пассажирских автобусов, застрявших по дороге из России и от линии разграничения. К счастью, никто не пострадал, все пассажиры, пусть и со значительным опозданием, благополучно добрались до пункта назначения.
От снегопадов пострадали страны Евросоюза: там из-за снежных лавин погибло 13 человек, не работают школы, на многих шоссе остановлено движение транспорта. Что же касается «нэньки», там непогоду поспешили назвать «апокалипсисом». Из-за осадков без света остались 174 населенных пункта. Остановилось движение на многих транспортных артериях – на шоссе километровые пробки. В областных центрах запрещают въезд большегрузного транспорта – по улицам с трудом передвигаются легковые автомобили. В общем, в отличие от ЛДНР, справляющихся с проблемой в штатном режиме, столь прогнозируемое явление, как снегопад в январе, уже становится для Киева серьезной проблемой.
Это обстоятельство может показаться незначительным, однако неспособность эффективно нейтрализовать последствия подобных катаклизмов и обеспечивать безопасность и комфорт граждан уже свидетельствует о многом.
Впрочем, скоро Киев обещает продемонстрировать куда более наглядные признаки грядущего инфраструктурного «апокалипсиса». По неизвестным причинам Украина израсходовала рекордное количество природного газа (возможно, в сообщениях изначально завысили объемы закупок). Как сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз», в подземных хранилищах Украины остается всего 13,37 млрд. кубометров газа, что составляет 43% от общего объема. То есть до конца отопительного сезона газа не хватит. Особенно в случае сильных морозов.
Эта долгая и проникновенная преамбула нужна лишь для того, чтобы донести до уважаемого читателя одну простую мысль: в совсем скором будущем Украину ждет масштабный инфраструктурный кризис, плавно переходящий в коллапс. Скоро Киев банально утратит возможность обеспечивать комфорт и безопасность своих граждан — полумертвое советское наследие, пережившее уже несколько сроков эксплуатации, готовится окончательно упокоиться. И можно будет сколько угодно кичиться «томосом» и «безвизом», но если в квартире холодно, периодически гаснет свет и не работает канализация, а на улице сугробы по пояс, даже самый ярый патриот поспешит передислоцироваться в более комфортные страны.
В ЛДНР инфраструктура не менее изношена, однако благодаря стараниям России и непрерывной (порой по-настоящему героической) работе профильных служб, не прекращающейся даже в условиях боевых действий, города Новороссии уверенно демонстрируют куда более высокий уровень комфорта.
«Террористы», которые «сами себя обстреливают», в перерывах между этим полезным занятием запросто наслаждаются благами центрального отопления, бесперебойной подачи электроэнергии и водоснабжения, расчищенными от снега дорогами и т. д. Да еще и платят за это возмутительно мало, в то время как истые патриоты на Украине не только вынуждены мириться с агонией унаследованных от СССР систем жизнеобеспечения, но и щедро оплачивают эту агонию почти по европейским ценам. Кстати, следующее подорожание газа на Украине состоится уже в мае: на этот раз цена вырастет на 15%.
Разумеется, утрата Украиной способности к саморегуляции чревата не только инфраструктурным коллапсом. Есть множество других факторов, таких, как черный рынок оружия, преступность, фатальная «оптимизация» медицины и множество других аспектов жизнедеятельности государства. Утратив над ними контроль, Киев сделает жизнь в стране невыносимой.
И несмотря на вялотекущую войну, политические дрязги, коррупцию и дисфункцию малоопытного правительства, Луганск и Донецк уже сегодня выглядят на фоне Украины достаточно привлекательно (особенно это актуально для периферийных украинских городков). Есть мнение, что уже совсем скоро качество жизни населения республик будет выше, чем у большинства украинцев.
К сожалению, это не распространяется на прифронтовые населенные пункты. Как бы плохо ни жилось украинцам, Киев будет продолжать агрессию любой ценой.
- Автор:
- Егор Махов
- Использованы фотографии:
- restoring-donbass.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter