В «Нафтогазе» назвали условия для отзыва иска к «Газпрому»

Фактически мы говорим коллегам из России: не хотите транспортировать – компенсируйте. Но если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт с гарантиями, что эти деньги будут нам выплачены, то мы готовы отказаться от иска или изменить его,

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о готовности обсудить с руководством «Газпрома» условия отзыва из Стокгольмского арбитража второго иска на сумму около $12 млрд., передает РИА Новости По словам Коболева, для внесудебного решения проблемы Москва должна гарантировать выплату Киеву «компенсации» в новом долгосрочном контракте на транзит газа.Он напомнил, что главной целью прошлогоднего 12-миллиардного иска является возмещение убытков от снижения стоимости украинской газотранспортной системы из-за строительства обходных (южного и северного) потоков. Глава «Нафтогаза» также обвинил российскую компанию в «невыполнении обязательств» по действующему до конца текущего года контракту.сказал Коболев.Напомним, в июне 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит российского топлива, предварительно оценив свои требования в сумму около $12 млрд., без учета постоянно накапливающихся процентов.Кроме того, украинская компания подала иск против Москвы за «захват» в Крыму активов газовой монополии «Нафтогаза». Свой ущерб украинская сторона оценила в сумму более $5 млрд.