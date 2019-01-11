О гнусности фильма «Султан моего сердца»

Не вдаваясь в рассуждения о правдоподобности и художественных достоинствах фильма «Султан моего сердца», демонстрация которого началась на 1-м канале российского телевидения, нельзя не обратить внимание на гнусность, имеющую место в названном фильме.На телеэкраны выведен российский посол Дмитрий, представленный телезрителю предателем Родины. В истории были лишь два посла России в Османской империи по имени Дмитрий: Дмитрий Павлович Татищев (в 1792 г.) и Дмитрий Васильевич Дашков (в 1822–1823 гг.). Первый являлся, если говорить точнее, поверенным в делах в Константинополе, а последний — управляющим делами Константинопольской миссии. Как бы то ни было, именно Д.В. Дашков по сюжету фильма (время правления султана Махмуда II в 1808–1839 гг.) может рассматриваться как прототип посла, который показан в фильме.Таким образом, авторы фильма оскорбили память российского государственного деятеля, ничем себя не запятнавшего и принесшего своей стране только пользу. Это оскорбление воспринимается думающими людьми особенно болезненно из-за убийства в 2016 г. посла России в Турции Андрея Геннадьевича Карлова.Дипломатическая карьера Дмитрия Васильевича не задалась. Тем не менее, с 1826 г. и до своей смерти в 1839 г. Д.В. Дашков являлся одним из наиболее востребованных государственных деятелей, в том числе на следующих должностях: министр юстиции, член Государственного совета, председатель Департамента законов, начальник Второго отделения Собственной Его Величества канцелярии. О заслугах Д.В. Дашкова говорят и государственные награды, которых он был удостоен: орден Св. Анны 1-й степени, орден Белого Орла, орден Св. Александра Невского.Светлая память Дмитрию Васильевичу Дашкову, достойному сыну своего Отечества.