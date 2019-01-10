Иранский лидер назвал руководство США «первоклассными идиотами»

Некоторые американские политики делают вид, что они сумасшедшие. С этим я, конечно, не согласен, потому что они первоклассные идиоты (first-class idiots),

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе выступления на мероприятии, посвященном годовщине Исламской революции, подверг резкой критике политическую элиту США. Об этом говорится на его официальном сайте По словам Хаменеи, американское руководство постоянно хвастается своей смелостью.заявил он.Духовный лидер отметил, что Вашингтон неоднократно ошибался в своих прогнозах относительно Ирана. В частности, в конце декабря 1977 года президент Джимми Картер назвал Иран «островком стабильности», однако через несколько дней в городе Кум началась Исламская революция, приведшая к свержению шаха и установлению первой Исламской республики в 1979 году.После этого американские власти прогнозировали свержение аятоллы максимум через 6 месяцев. «Однако с момента победы Исламской революции прошло уже 40 лет», – напомнил он.Хаменеи также назвал «клоунадой» заявления заокеанских политиков о том, что Тегерану надо учиться соблюдению прав человека у Саудовской Аравии. При этом он добавил, что ни угрозы американцев, ни их обещания, ни подписи на документах «не заслуживают внимания и доверия».Иранский лидер, кроме того, напомнил, что в 1980-х годах во время ирано-иракской войны на страну тоже накладывались санкции, но это не сломило ни власть, ни народ Ирана. Нынешние санкции тоже не принесут Белому дому успеха, хотя по своей тяжести они являются беспрецедентными, добавил он.Хаменеи отметил и положительный эффект от санкций, которые способствуют развитию «внутреннего потенциала» и обороноспособности республики.Напомним, в мае прошлого года Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану. По его словам, Тегеран не соблюдает достигнутые договоренности и поддерживает террористов, обосновавшихся в регионе. В ноябре 2018 года США возобновили антииранский санкционный режим, пообещав удвоить экономическое и дипломатическое давление на страну с тем, чтобы снизить ее влияние на Ближнем Востоке.