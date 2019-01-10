В Ливии заявили о поставках Турцией оружия для боевиков

Мы считаем Турцию ответственной за разрушение базовых принципов безопасности и мира в Ливии, за убийства военнослужащих ливийских сил безопасности, армии, представителей системы юстиции, а также за участие в многочисленных террористических операциях.

Анкара нарушает резолюцию Совбеза ООН о запрете поставок оружия в Ливию. Мы будем добиваться суверенитета и готовы наказать Турцию.