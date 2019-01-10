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В Ливии заявили о поставках Турцией оружия для боевиков

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Ливийские СМИ сообщили о перехвате крупной партии турецкого оружия, которая предназначалась для одной из группировок, контролирующих часть Ливии. Правительственная армия Ливии обвинила Анкару в «пособничестве боевикам по разжиганию нового вооружённого конфликта в стране».

В Ливии заявили о поставках Турцией оружия для боевиков



Телеканал Sky News Arabia передаёт, что не так давно ливийские военнослужащие перехватили гражданское судно, которое шло из Турции в порт Мисурата (третий по величине город Ливии). На борту судна находилось оружие, которое шло с турецкой территории.

Ливийский бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари:
Мы считаем Турцию ответственной за разрушение базовых принципов безопасности и мира в Ливии, за убийства военнослужащих ливийских сил безопасности, армии, представителей системы юстиции, а также за участие в многочисленных террористических операциях.

Отмечается, что турецкое оружие попадает в руки боевиков.

Вся проблема в том, что в Ливии на сегодняшний день фактически несколько правительств и подконтрольных им армий, объявляющих друг друга террористами и боевиками. Страна после натовского вторжения не может прийти в себя. В руинах лежат не только некогда процветавшие города страны, но и вся её экономика. Нефтяная отрасль перешла в руки иностранных компаний – преимущественно из США и других стран Запада.

Генерал аль-Мисмари:
Анкара нарушает резолюцию Совбеза ООН о запрете поставок оружия в Ливию. Мы будем добиваться суверенитета и готовы наказать Турцию.

В контейнерах, которые были перехвачены ливийскими военными, находились десятки тысяч единиц стрелкового оружия (включая пистолеты турецкого производства), а также снаряжение.

Менее крупная партия оружия и амуниции около месяца назад была перехвачена на ливийской таможне.
Использованы фотографии:
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