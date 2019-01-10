В Госдуму внесён законопроект, накладывающий вето на передачу Курил
В российскую Госдуму внесен законопроект, принятие которого фактически "ставит крест" на все действия, предполагающие передачу Японии Курильских островов при заключении мирного договора. Соответствующий документ сегодня размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект под названием "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии" внесен на рассмотрение Госдумы членом фракции ЛДПР депутатом Сергеем Ивановым и де-факто вводит запрет на подготовку правовых актов на вывод Курильских островов из-под суверенитета России.
В проекте закона указывается, что Курильские острова являются неотъемлемой часть России, вошедшей в ее состав по итогам Второй мировой войны и подтвержденной международными договорами и актами, в том числе и Японией, поэтому все правовые акты, в которых содержатся положения о передаче Курильских островов Японии, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению.
Депутат пояснил, что данный законопроект подготовлен в ответ на принятие Японией поправок к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий", в котором Токио зафиксировало принадлежность Курильских островов Японии и призвало приложить все усилия для их возвращения.
Законопроект под названием "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии" внесен на рассмотрение Госдумы членом фракции ЛДПР депутатом Сергеем Ивановым и де-факто вводит запрет на подготовку правовых актов на вывод Курильских островов из-под суверенитета России.
В проекте закона указывается, что Курильские острова являются неотъемлемой часть России, вошедшей в ее состав по итогам Второй мировой войны и подтвержденной международными договорами и актами, в том числе и Японией, поэтому все правовые акты, в которых содержатся положения о передаче Курильских островов Японии, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению.
Депутат пояснил, что данный законопроект подготовлен в ответ на принятие Японией поправок к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий", в котором Токио зафиксировало принадлежность Курильских островов Японии и призвало приложить все усилия для их возвращения.
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