Новости

ДТП "по-украински": в Одессе БРДМ ВСУ протаранила легковые автомобили

14
В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронемашины вооружённых сил Украины. В ДТП столкнулись два легковых автомобиля (Peugeot 308 и Toyota Avalon), а также бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ.

ДТП "по-украински": в Одессе БРДМ ВСУ протаранила легковые автомобили



Портал «Думская» сообщает, что жертв и пострадавших нет. БРДМ особых повреждений не получила, при этом протаранив легковые автомобили, которые в дорожно-транспортном происшествии поучаствовали.

ДТП "по-украински" произошло в районе одесского автовокзала.

Напомним, что ранее на Украине не справился с управлением экипаж зенитного ракетного комплекса. Машина не вписалась в поворот во время репетиции военного парада и протаранила здание, возле которого собрались люди, наблюдавшие за ходом репетиции.

На этом фоне отдельные СМИ публикуют материалы, в которых указывается на отправку с американской военной базы в Италии натовских боевых пловцов в Одесскую область. В частности, такую информацию представил портал «Свободная пресса». В статье Сергея Ищенко рассматривается переброска «особого груза для водолазной команды ВМС США». Эта переброска может быть связана с реализацией проекта строительства военной базы в порту Очаков. В статье высказано предположение о переброске под Одессу американских водолазов-диверсантов.
Использованы фотографии:
Думская.net
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти