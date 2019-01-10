ДТП "по-украински": в Одессе БРДМ ВСУ протаранила легковые автомобили
В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронемашины вооружённых сил Украины. В ДТП столкнулись два легковых автомобиля (Peugeot 308 и Toyota Avalon), а также бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ.
Портал «Думская» сообщает, что жертв и пострадавших нет. БРДМ особых повреждений не получила, при этом протаранив легковые автомобили, которые в дорожно-транспортном происшествии поучаствовали.
ДТП "по-украински" произошло в районе одесского автовокзала.
Напомним, что ранее на Украине не справился с управлением экипаж зенитного ракетного комплекса. Машина не вписалась в поворот во время репетиции военного парада и протаранила здание, возле которого собрались люди, наблюдавшие за ходом репетиции.
На этом фоне отдельные СМИ публикуют материалы, в которых указывается на отправку с американской военной базы в Италии натовских боевых пловцов в Одесскую область. В частности, такую информацию представил портал «Свободная пресса». В статье Сергея Ищенко рассматривается переброска «особого груза для водолазной команды ВМС США». Эта переброска может быть связана с реализацией проекта строительства военной базы в порту Очаков. В статье высказано предположение о переброске под Одессу американских водолазов-диверсантов.
Портал «Думская» сообщает, что жертв и пострадавших нет. БРДМ особых повреждений не получила, при этом протаранив легковые автомобили, которые в дорожно-транспортном происшествии поучаствовали.
ДТП "по-украински" произошло в районе одесского автовокзала.
Напомним, что ранее на Украине не справился с управлением экипаж зенитного ракетного комплекса. Машина не вписалась в поворот во время репетиции военного парада и протаранила здание, возле которого собрались люди, наблюдавшие за ходом репетиции.
На этом фоне отдельные СМИ публикуют материалы, в которых указывается на отправку с американской военной базы в Италии натовских боевых пловцов в Одесскую область. В частности, такую информацию представил портал «Свободная пресса». В статье Сергея Ищенко рассматривается переброска «особого груза для водолазной команды ВМС США». Эта переброска может быть связана с реализацией проекта строительства военной базы в порту Очаков. В статье высказано предположение о переброске под Одессу американских водолазов-диверсантов.
- Использованы фотографии:
- Думская.net
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