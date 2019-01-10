Подрядчика на «Восточном» обвинили в особо крупном хищении
Благовещенский городской суд взял под стражу гендиректора АО «Лео Телеком» Антона Новикова, обвиняемого в хищении 25,8 млн. рублей у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный, сообщает РИА Новости.
С ходатайством о заключении Новикова под стражу выступило следственное управление СКР по Амурской области.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года, используя служебное положение, глава компании завладел денежными средствами ЦЭНКИ в размере 25, 8 млн. рублей. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – 10 лет лишение свободы.
Сообщается, что задержание Новикова проведено в аэропорту «Шереметьево» при попытке выезда во Вьетнам. При задержании он заявил, что собирался вернуться в Россию в январе 2019 года и с этой целью уже приобрел обратный билет. Однако представить доказательства, подтверждающие его слова, не смог.
Суд удовлетворил ходатайство следствие и арестовал Новикова на 2 месяца, посчитав, что тот может оказать давление на своих подчиненных, уничтожить доказательства либо другими способами препятствовать следствию.
Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде было отклонено.
Таким образом, глава компании «Лео Телеком» будет находиться под стражей до 28 февраля 2019 года.
С ходатайством о заключении Новикова под стражу выступило следственное управление СКР по Амурской области.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года, используя служебное положение, глава компании завладел денежными средствами ЦЭНКИ в размере 25, 8 млн. рублей. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – 10 лет лишение свободы.
Сообщается, что задержание Новикова проведено в аэропорту «Шереметьево» при попытке выезда во Вьетнам. При задержании он заявил, что собирался вернуться в Россию в январе 2019 года и с этой целью уже приобрел обратный билет. Однако представить доказательства, подтверждающие его слова, не смог.
Суд удовлетворил ходатайство следствие и арестовал Новикова на 2 месяца, посчитав, что тот может оказать давление на своих подчиненных, уничтожить доказательства либо другими способами препятствовать следствию.
Ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде было отклонено.
Таким образом, глава компании «Лео Телеком» будет находиться под стражей до 28 февраля 2019 года.
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