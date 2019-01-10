В США объяснили молчание Москвы о ЗРС С-500

То есть в Москве опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех системы С-400,

Излишняя реклама зенитного ракетного комплекса С-500, который превосходит по своим характеристикам С-400 «Триумф», может помешать продвижению последнего на международном рынке, пишет журнал National Interest По данным автора материала, дальность поражения ракет комплекса С-500 составляет 600 км, что на 200 км превосходит дальность С-400. Кроме того, новейшая система имеет возможность одновременно отслеживать и уничтожать до десяти целей, движущихся на скоростях до 6,5 км в секунду. Ее локаторы также способны обнаруживать малозаметные воздушные объекты.В связи с этим, издание делает вывод, что скупое освещение процесса создания С-500 связано, скорее всего, не с технологическими трудностями, а с соображениями экономического характера.говорится в статье.В настоящее время инженеры «Алмаз-Антея» завершают разработку перспективной зенитной системы С-500 «Прометей». Радар этой системы, являющийся развитием РЛС 96Л6Е, снабжен активной фазированной антенной решеткой и способен обнаруживать воздушные цели во всем диапазоне частот, опознавая их принадлежность по принципу «свой-чужой». По данным из открытых источников, «Прометей» получит сверхдальнюю управляемую ракету 40Н6 с высотой поражения 200-250 км.Ранее сообщалось, что поставка первых комплексов С-500 в войска запланированы на 2020 год.