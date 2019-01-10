Лукашенко заявил, что вопрос об объединении РБ и РФ сегодня не стоит

Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса об объединении нет.

Президент Белоруссии сегодня прокомментировал вопрос о возможности объединения Республики Беларусь и Российской Федерации в единое государство. Напомним, что с юридической точки зрения РБ и РФ на сегодняшний день находятся в составе Союзного государства, обладая при этом полным суверенитетом.Выступив на совещании по экономическому развитию и интеграционной политике страны, Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с Россией «на сегодняшний день не стоит». При этом Лукашенко, что называется, не постеснялся упомянуть в этом контексте и Владимира Путина.Из заявления главы Белоруссии:При этом разговоры о возможности объединения двух стран белорусский президент назвал «притянутыми за уши», добавив, что «никто никого не наклонит».Лукашенко добавил, сегодня необходимо сосредоточиться на принятии Конституционного акта Союзного государства РБ и РФ. В акте должны быть прописаны органы управления, единая валюта и единая политика. Лукашенко при этом утверждает, что ранее Россия сама отказалась идти таким путём.По словам главы Белорусского государства заметил, что интеграцию в рамках Союзного государства нужно совместно обсуждать за круглым столом.Коснулся Лукашенко и вопроса о возможности получении Белорусской православной церковью автокефального статуса. Лукашенко отметил, что этот вопрос стали части поднимать на фоне известной ситуации на Украине. Президент РБ отметил:В ходе совещания президент Белоруссии добавил, что много говорят об объединении, но при этом "не решают элементарных вопросов".