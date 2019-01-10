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Лукашенко заявил, что вопрос об объединении РБ и РФ сегодня не стоит

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Президент Белоруссии сегодня прокомментировал вопрос о возможности объединения Республики Беларусь и Российской Федерации в единое государство. Напомним, что с юридической точки зрения РБ и РФ на сегодняшний день находятся в составе Союзного государства, обладая при этом полным суверенитетом.




Выступив на совещании по экономическому развитию и интеграционной политике страны, Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с Россией «на сегодняшний день не стоит». При этом Лукашенко, что называется, не постеснялся упомянуть в этом контексте и Владимира Путина.

Из заявления главы Белоруссии:
Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса об объединении нет.


При этом разговоры о возможности объединения двух стран белорусский президент назвал «притянутыми за уши», добавив, что «никто никого не наклонит».

Лукашенко добавил, сегодня необходимо сосредоточиться на принятии Конституционного акта Союзного государства РБ и РФ. В акте должны быть прописаны органы управления, единая валюта и единая политика. Лукашенко при этом утверждает, что ранее Россия сама отказалась идти таким путём.

По словам главы Белорусского государства заметил, что интеграцию в рамках Союзного государства нужно совместно обсуждать за круглым столом.

Коснулся Лукашенко и вопроса о возможности получении Белорусской православной церковью автокефального статуса. Лукашенко отметил, что этот вопрос стали части поднимать на фоне известной ситуации на Украине. Президент РБ отметил: БПЦ развивается и при нынешнем её статусе.

В ходе совещания президент Белоруссии добавил, что много говорят об объединении, но при этом "не решают элементарных вопросов".
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