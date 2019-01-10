Фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил первый этап ходовых испытаний

Фрегат "Адмирал Касатонов", проходящий заводские ходовые испытания, вернулся с первого испытаний , прошедших в акватории Балтийского моря. Первый этап испытаний признан успешным, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.Как сообщил представитель ВМФ России Игорь Дыгало, первый этап заводских ходовых испытаний включал в себя проверку корабельных систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономную работу средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования. Кроме этого, на полигонах БФ в акватории Балтийского моря были проверены показатели скорости, маневренности, остойчивости корабля. Первый этап испытаний прошел с положительной оценкой, добавили в пресс-службе ВМФ.Дальнейшие испытания будут проведены в акватории Финского залива после улучшения ледовой обстановки.Ранее сообщалось, что программа испытаний фрегатов этого проекта полностью отработана на головном фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков", поэтому с "Касатоновым" планируется пройти программу испытаний значительно быстрее. По планам предприятия, новый фрегат передадут флоту в этом году.Основные характеристики проекта 22350: Водоизмещение - 5000 тонн; Длина –135 м; Ширина – 16 м; Скорость – до 29 узлов; Дальность плавания - 4500 миль; Автономность – 30 суток; Экипаж – от 170 человек. Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с. Дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс кВтВооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192; ЗРК "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс» или "Калибр"; комплекс "Пакет"; противолодочный вертолет Ка-27