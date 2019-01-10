Курды атаковали протурецкие формирования в Сирии с помощью ПТРК TOW (США)

Курдские вооружённые формирования на севере Сирии атаковали позиции поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА). Речь идёт об атаке, которая была осуществлена подразделениями YPG/PKK из населённого пункта Талль-Рифат в районе Аазаза.Турецкие СМИ со ссылкой на военных сообщают, что курдские отряды, которые Анкара называет террористическими, использовали при обстреле (протурецких формирований) противотанковые ракетные комплексы. И речь идёт о ПТРК американского производства – TOW.Одна из противотанковых ракет, как утверждается, поразила автомобиль, в котором находились двое представителей ССА. Оба они погибли на месте. От автомобиля мало что осталось. Это второй обстрел позиций и объектов «сирийской оппозиции» за последние сутки. В обоих случаях применялись именно TOW.Ранее курдские информационные источники писали о том, что Анкара просит у США передать под турецкий контроль все военные объекты американских войск на севере Сирии. Таких объектов – 22. Несколько из них находятся в районе Манбиджа и Африна. На минувшей неделе в район Манбиджа (после выхода оттуда американцев) вошла российская военная полиция. Ещё раньше несколько курдских делегаций посещали Дамаск и просили фактически защитить курдское население севера Сирии от турецких войск и протурецких вооружённых формирований.