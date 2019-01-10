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ВМФ планирует заказать батискафы для спецопераций

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Российский флот планирует закупить 6 прозрачных батискафов для выполнения специальных подводных операций, передает ТАСС сообщение источника в оборонно-промышленном комплексе.




По словам собеседника агентства, обитаемый глубоководный аппарат создается в КБ «Малахит» по заказу «Газпрома». Работы должны быть завершены к 2022 году. В базовом варианте аппарат предназначен для осмотра и устранения неисправностей на донных трубопроводах. Однако интерес к нему проявило управление глубоководных исследований Минобороны, которое планирует использовать эти батискафы для проведения спецопераций.

Предполагается, что аппараты будут выполнять задачи на трех флотах – Северном, Черноморском и Тихоокеанском. Каждый из них получит не менее двух батискафов, уточнил источник.

Он сообщил, что подводный аппарат, оснащенный различными манипуляторами, будет способен выполнять работы на глубинах до 2,5 км. Его экипаж – 3 человека.

Батискаф будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, электрический двигатель будет обеспечивать непрерывную работу как минимум в течение суток,
рассказал собеседник.

Он добавил, что носителем аппарата может стать практически любое судно – гражданское или военное.

Сообщается также, что разработка батискафа оценивается в сумму более 1 миллиарда рублей.
Использованы фотографии:
http://korabley.net
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