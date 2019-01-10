Бен Ходжес призвал Европу готовиться к военному отпору России без США
Бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае военных действий Соединенных Штатов против Китая, Европе придется противостоять России в одиночестве, поскольку США не сможет вести боевые действия сразу на два фронта, передает литовское издание Delfi.
Экс-командующий убежден, что военный конфликт Соединенных штатов с Китаем неизбежен и произойдет уже в обозримом будущем. Он отметил, что ожидает начала боевых действий не менее, чем через десять лет, хотя раньше считал, что это случится не ранее через пятнадцать. У США, заявил Ходжес, не хватит сил вести боевые действия против Китая в Тихоокеанском регионе и одновременно помогать Европе сдерживать "агрессию" России. Поэтому Европе необходимо готовиться к самостоятельному сдерживанию своего восточного соседа.
Ранее американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал доклад, в котором говорилось, что американские вооруженные силы не смогут одновременно успешно вести две крупные войны. Как пример приводились вероятные боевые действия против российской и китайских армий.
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес занимал этот пост в 2014-2017 годах. На сегодняшний день он занимает должность эксперта по проведению стратегии в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.
Экс-командующий убежден, что военный конфликт Соединенных штатов с Китаем неизбежен и произойдет уже в обозримом будущем. Он отметил, что ожидает начала боевых действий не менее, чем через десять лет, хотя раньше считал, что это случится не ранее через пятнадцать. У США, заявил Ходжес, не хватит сил вести боевые действия против Китая в Тихоокеанском регионе и одновременно помогать Европе сдерживать "агрессию" России. Поэтому Европе необходимо готовиться к самостоятельному сдерживанию своего восточного соседа.
Ранее американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал доклад, в котором говорилось, что американские вооруженные силы не смогут одновременно успешно вести две крупные войны. Как пример приводились вероятные боевые действия против российской и китайских армий.
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес занимал этот пост в 2014-2017 годах. На сегодняшний день он занимает должность эксперта по проведению стратегии в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.
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