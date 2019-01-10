Пентагон засекретил проект беспилотного охотника за подлодками
Характеристики первого беспилотного военного корабля, получившего название «Морской охотник» (Sea Hunter), в настоящее время являются секретной информацией, сообщил ресурсу National Defense военный источник.
По данным портала, разработка «Морского охотника» ведется с 2010 года. В феврале прошлого года корабль был переведен из Агентства оборонных перспективных исследовательских проектов, известного как DARPA, в Управление морских исследований для расширенных испытаний.
В ноябре 2018-го прототип был испытан недалеко от Перл-Харбор на Гавайях. В ходе испытаний были проверены выносливость корабля, устойчивость связи с оператором на дальних расстояниях, способность выполнения задач морским беспилотником в специально смоделированных ситуациях, рассказал источник.
«Охотник» построен по схеме «тримаран». Два вынесенных в сторону поплавка обеспечивают ему большую устойчивость.
Длина корабля – 40 м, скорость – до 27 узлов. Разработчиками он классифицируется как «беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения».
Ресурс отмечает, что «Морской охотник» является частью плана американских ВМС по разработке и строительству более тяжелых надводных и подводных беспилотников, способных без риска для моряков эффективно выполнять поставленные задачи. Имеется в проекте и экономическая составляющая – эксплуатация морских дронов должна стать более дешевой, чем кораблей, управляемых экипажами.
Причины, побудившие военных засекретить проект, не указываются. Первый «охотник» может быть принят на вооружение ВМС до конца 2019 года.
По данным портала, разработка «Морского охотника» ведется с 2010 года. В феврале прошлого года корабль был переведен из Агентства оборонных перспективных исследовательских проектов, известного как DARPA, в Управление морских исследований для расширенных испытаний.
В ноябре 2018-го прототип был испытан недалеко от Перл-Харбор на Гавайях. В ходе испытаний были проверены выносливость корабля, устойчивость связи с оператором на дальних расстояниях, способность выполнения задач морским беспилотником в специально смоделированных ситуациях, рассказал источник.
«Охотник» построен по схеме «тримаран». Два вынесенных в сторону поплавка обеспечивают ему большую устойчивость.
Длина корабля – 40 м, скорость – до 27 узлов. Разработчиками он классифицируется как «беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения».
Ресурс отмечает, что «Морской охотник» является частью плана американских ВМС по разработке и строительству более тяжелых надводных и подводных беспилотников, способных без риска для моряков эффективно выполнять поставленные задачи. Имеется в проекте и экономическая составляющая – эксплуатация морских дронов должна стать более дешевой, чем кораблей, управляемых экипажами.
Причины, побудившие военных засекретить проект, не указываются. Первый «охотник» может быть принят на вооружение ВМС до конца 2019 года.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter