Бронеавтомобиль Kantanka KA1802 (Гана)
Современную бронетехнику может выпускать только развитая оборонная промышленность. Однако этот факт не останавливает развивающиеся страны, и они предпринимают попытки создания собственных боевых машин – хотя бы на доступном технологическом уровне. Любопытный результат такого подхода получил известность несколько дней назад. Промышленность Ганы в лице компании Kantanka показала целый ряд своих новых разработок, в том числе бронеавтомобиль под названием KA1802.
Первый показ необычного защищенного транспортного средства состоялся 30 декабря прошлого года в рамках 38-й ежегодной технической выставки, традиционно устраиваемой религиозно-общественной организацией Kristo Asafo и связанными с ней компаниями. Выставка в ганской столице Аккре традиционно является основной площадкой для демонстрации достижений и успехов группы компаний Kantanka, регулярно предлагающей самые интересные разработки в разных областях – зачастую, впрочем, бесперспективные.
Броневик KA1802 в сопровождении бойцов в экзоскелетах разработки Kantanka
Компанией Kantanka руководит Квадво Сафо Кантанка – по совместительству доктор наук, изобретатель, агроном, апостол и лидер организации «Кристо Асафо». Именно его называют главным конструктором и создателем всех новинок, представленных фирмой в разные годы. На этот раз К.С. Кантанка создал и показал ганской общественности несколько новых автомобилей, предметы быта, а также набор изделий для вооруженных сил. Самым крупным и потому заметным образцом для армии стал перспективный бронеавтомобиль KA1802, построенный отделением компании Kantanka Technological Excellence Centre.
Разработчики описывают свой новый проект весьма оригинальным образом. KA1802 позиционируется как «усовершенствованный броневик с лазерным дальномером». Что именно и как совершенствовали – не уточняется. Ранее в Гане не показывали какие-либо образцы техники, которые можно было бы считать непосредственными предшественниками нынешнего броневика. Тем не менее, предложенный проект интересен не только своим описанием.
Предлагаемый броневик Kantanka KA1802 представляет собой защищенное транспортное средство на многоосном колесном шасси с однообъемным корпусом больших размеров. Собственное вооружение машины состоит из пулемета, пусковых установок и большого количества дымовых гранатометов. Кроме того, конструкция бронекорпуса обеспечивает применение личного оружия экипажа и десанта. К сожалению, компания-разработчик не спешит раскрывать даже самые основные тактико-технические характеристики своего броневика, и потому в большинстве случаев пока приходится полагаться только на оценки и предположения.
Броневик построен на основе четырехосного шасси. Учитывая уровень развития промышленности Ганы, можно предположить, что речь идет об использовании серийного шасси зарубежной разработки. При этом известно, что компания «апостола-доктора наук» получает китайские сборочные комплекты, из которых строит автомашины для местного рынка. Вполне вероятно, что основа для броневика KA1802 тоже выполнена из китайских комплектующих при минимальном использовании местных деталей.
Базовое шасси, по всей видимости, строится по капотной компоновке с передним размещением силового агрегата. Тип двигателя и его параметры неизвестны. Шасси имеет четыре моста, расположенные с разными промежутками: передняя ось значительно вынесена вперед, тогда как три остальные образуют подобие тележки. Конструкция трансмиссии не уточнялась. Возможно, броневик имеет колесную формулу 8х6 с приводом на три задние оси. Для дополнительной защиты в боевой обстановке шины всех колес прикрыты металлическими дисками.
Поверх шасси устанавливается оригинальный броневой корпус. Его форма указывает на тот факт, что авторы проекта ориентировались на некоторые зарубежные образцы, но не старались их скопировать. Корпус отличается большими размерами и значительным внутренним объемом. Характеристики защиты пока не объявлялись. Вероятно, броня способна обеспечить защиту только от пуль и осколков. При этом имеют место сомнения в способности Ганы делать броню. Вполне возможно, что корпус KA1802 выполнен из пресловутого котельного железа или конструкционной стали. В основе корпуса лежит рама, к которой на болтах и заклепках присоединяются броневые листы.
Лобовая часть корпуса имеет характерную и узнаваемую форму, образованную наклонными листами. На нижнем наклонном листе предусматриваются жалюзи для подвода воздуха к двигателю, что указывает на особенности компоновки машины. За клиновидным лбом корпус имеет сечение в виде неправильного шестиугольника, образованного бортами из двух деталей, а также горизонтальными крышей и днищем. Сзади десант защищает вертикальный кормовой лист с крупным проемом под аппарель.
Собственный экипаж броневика, по всей видимости, включает двух или трех человек. В передней части корпуса, под люком в наклонном лобовом листе, располагается водитель. В боевой обстановке его люк закрывается коробчатой крышкой с остеклением. Также водитель имеет собственную бортовую дверь. Рядом с водителем находится командир, не имеющий собственного люка. На месте командира имеются радиостанция и монитор для вывода согнала с обзорных видеокамер. Кроме того, командир работает с уже упомянутым лазерным дальномером.
За водителем в крыше корпуса предусмотрены два люка для доступа в десантное отделение. Рядом с ними, на продольной оси машины, расположили люк с установкой под вооружение. Другие люки в крыше отсутствуют: доступ в десантное отделение обеспечивается иными средствами.
Вооружение показанного бронеавтомобиля включает один крупнокалиберный пулемет, размещенный на установке люка стрелка. Также на крыше машины разместили две пусковые установки неизвестного типа. Возможно, речь идет о неких многоствольных гранатометах с возможностью наведения в двух плоскостях. Также по периметру крыши броневика размещены дымовые гранатометы, направленные вверх или в стороны.
Особый интерес представляет интерьер предложенной боевой машины. Обитаемый отсек выполнен в виде единого объема для экипажа и десанта, а ряд его характерных особенностей позволяет говорить не просто о десантном отделении, но о настоящем пассажирском салоне. В отличие от многих других строителей бронетехники без серьезного опыта, компания Kantanka позаботилась об удобстве и комфорте бойцов. Салон броневика напоминает гражданские автомобили и имеет не самое привычное оснащение.
Из-за больших размеров корпуса обитаемый отсек отличается значительной высотой: люди среднего роста могут свободно перемещаться по броневику. Все внутренние детали корпуса получили мягкий подбой «под кожу» светлых оттенков. Вдоль средней и задней частей бортов в салоне установлены общие мягкие лавки для размещения десанта. Посадка и высадка осуществляется через кормовую аппарель. Она перемещается при помощи гидравлики, а ее внутренняя поверхность оформлена в виде лестницы. Для большего удобства бойцов аппарель оснащена перилами.
Любопытно, что имеющийся объем использован не вполне рационально. Так, между креслом водителя и левой лавкой десанта имеется незанятое пространство, в котором можно было разместить еще пару бойцов или какое-либо оборудование. Кроме того, между внутренними стенками салона и бортами корпуса остается существенный объем, который тоже следовало бы использовать.
Особенности местного климата заставили ганских инженеров оснастить броневик системой кондиционирования. На стенках салона подвесили внутренние блоки бытовых кондиционеров. Кроме того, рядом с местами экипажа и десанта имеются небольшие вентиляторы. Также в десантном отделении установили монитор, вероятно, для повышения ситуационной осведомленности бойцов. Воздействовать на ситуацию они могут при помощи личного оружия и шести амбразур на каждом борту.
Габариты и массу предложенного броневика Kantanka KA1802 оценить достаточно трудно. Компания-разработчик именует эту машину самой крупной из когда-либо строившихся в Гане, и такая оценка соответствует действительности. Тактико-технические характеристики не публиковались. По-видимому, с точки зрения ходовых характеристик броневик похож на многоосный грузовик с полезной нагрузкой.
Как утверждалось в ходе недавней выставки, перспективный броневик от Kantanka пока не нашел своего заказчика. Одновременно с этим бронемашина и другая техника от компании «доктора-апостола» получила высокие оценки от представителей власти. Так, король области Ашанти Oтумфуо Осей Туту II тепло отозвался о новых образцах, которые предлагает К.С. Кантанка. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что государственные структуры не спешат обращать внимание на выдающиеся достижения религиозного лидера, инженера и филантропа.
Бронеавтомобиль в конфигурации для высадки десанта
***
Как и прочие перспективные разработки Kantanka Technological Excellence Centre, представленные на недавней выставке, новый бронеавтомобиль KA1802 привлек внимание специалистов и общественности. По известным и очевидным причинам, новые образцы техники и вооружения стали объектом насмешек и далеко не всегда оцениваются с точки зрения техники и реальных перспектив. Попробуем определить, чем на самом деле является новый ганский броневик, и какое будущее может его ждать.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на технологический уровень производства и его результаты. Гана не имеет нормальной автомобильной промышленности, и потому вынуждена импортировать сборочные комплекты, один из которых, по всей видимости, стал основой для опытного броневика. Недостаточное развитие прочих областей приводит к необходимости использования неожиданных компонентов, таких как бытовые кондиционеры. Наконец, броневик KA1802 в целом не выглядит похожим на машину, собранную развитым предприятием.
Доступные данные позволяют предположить, что предложенный бронеавтомобиль имеет ограниченные тактико-технические характеристики и боевые возможности. Фактически он пригоден только для относительно комфортной перевозки бойцов в опасных районах. При этом машина способна защитить экипаж и десант лишь от стрелкового оружия и ручных гранат. Малокалиберная артиллерия или мины могут нанести броневику неприемлемый ущерб и, как минимум, вывести его из строя. Шасси грузового автомобиля, не рассчитанное для работы в сложных условиях бездорожья, тоже ограничивает практическую ценность машины.
Таким образом, машину KA1802 нельзя использовать в полноценных войсковых операциях, и она может быть лишь транспортным средством для полицейских или антитеррористических подразделений. Такой броневик может быть полезным лишь в тех ситуациях, когда требуется перевозка бойцов по автодорогам через зону возможных засад. Участие в более серьезных операциях связано с чрезмерными рисками для техники и людей.
В связи с этим совсем не трудно понять, почему новая разработка компании Kantanka – как и ряд предыдущих образцов – не заинтересовал министерство обороны Ганы. На вооружении армии состоят импортные бронемашины различных типов, которые, как минимум, не уступают образцам местной разработки. На таком положении дел не сказывается даже разница в возрасте: более старые импортные бронемашины зачастую превосходят более новые отечественные.
К сожалению, остается неизвестной причина появления бронеавтомобиля KA1802, которая могла бы многое объяснить. Не вполне ясно, почему был создан этот образец. Конструкторами из Kantanka могли двигать патриотические чувства, связанные с повышением обороноспособности страны, желание заработать на государственных контрактах или простой энтузиазм. Кроме того, нельзя исключать версию о специфическом самолюбовании руководителя компании. Квадво Сафо Кантанка давно объявил себя духовным лидером, апостолом и создателем множества полезных вещей, а также не первый год пробует свои силы в сфере вооружений и военной техники. Впрочем, далеко не все приписываемые ему изобретения дошли до производства и эксплуатации, а продукция военного назначения вообще ни разу не попадала в ганскую армию.
Так или иначе, промышленности Ганы, используя доступные комплектующие и технологии, построила очередной собственный бронеавтомобиль. Его нельзя назвать в полной мере удачным, но и полным провалом объявлять преждевременно. Подобно прочим образцам техники от Kantanka Technological Excellence Centre и других местных организаций, броневик KA1802 демонстрирует уровень развития технологий в своей стране. Кроме того, он показывает ее желание развивать их или хотя бы демонстрировать такие намерения. Впрочем, результаты такой деятельности все равно оказываются далеки от совершенства и по определению не позволяют Гане претендовать хотя бы на региональное лидерство.
По материалам сайтов:
http://businessghana.com/
http://dailyguidenetwork.com/
https://ghanalive.tv/
https://graphic.com.gh/
https://strangernn.livejournal.com/
Первый показ необычного защищенного транспортного средства состоялся 30 декабря прошлого года в рамках 38-й ежегодной технической выставки, традиционно устраиваемой религиозно-общественной организацией Kristo Asafo и связанными с ней компаниями. Выставка в ганской столице Аккре традиционно является основной площадкой для демонстрации достижений и успехов группы компаний Kantanka, регулярно предлагающей самые интересные разработки в разных областях – зачастую, впрочем, бесперспективные.
Броневик KA1802 в сопровождении бойцов в экзоскелетах разработки Kantanka
Компанией Kantanka руководит Квадво Сафо Кантанка – по совместительству доктор наук, изобретатель, агроном, апостол и лидер организации «Кристо Асафо». Именно его называют главным конструктором и создателем всех новинок, представленных фирмой в разные годы. На этот раз К.С. Кантанка создал и показал ганской общественности несколько новых автомобилей, предметы быта, а также набор изделий для вооруженных сил. Самым крупным и потому заметным образцом для армии стал перспективный бронеавтомобиль KA1802, построенный отделением компании Kantanka Technological Excellence Centre.
Разработчики описывают свой новый проект весьма оригинальным образом. KA1802 позиционируется как «усовершенствованный броневик с лазерным дальномером». Что именно и как совершенствовали – не уточняется. Ранее в Гане не показывали какие-либо образцы техники, которые можно было бы считать непосредственными предшественниками нынешнего броневика. Тем не менее, предложенный проект интересен не только своим описанием.
Предлагаемый броневик Kantanka KA1802 представляет собой защищенное транспортное средство на многоосном колесном шасси с однообъемным корпусом больших размеров. Собственное вооружение машины состоит из пулемета, пусковых установок и большого количества дымовых гранатометов. Кроме того, конструкция бронекорпуса обеспечивает применение личного оружия экипажа и десанта. К сожалению, компания-разработчик не спешит раскрывать даже самые основные тактико-технические характеристики своего броневика, и потому в большинстве случаев пока приходится полагаться только на оценки и предположения.
Броневик построен на основе четырехосного шасси. Учитывая уровень развития промышленности Ганы, можно предположить, что речь идет об использовании серийного шасси зарубежной разработки. При этом известно, что компания «апостола-доктора наук» получает китайские сборочные комплекты, из которых строит автомашины для местного рынка. Вполне вероятно, что основа для броневика KA1802 тоже выполнена из китайских комплектующих при минимальном использовании местных деталей.
Базовое шасси, по всей видимости, строится по капотной компоновке с передним размещением силового агрегата. Тип двигателя и его параметры неизвестны. Шасси имеет четыре моста, расположенные с разными промежутками: передняя ось значительно вынесена вперед, тогда как три остальные образуют подобие тележки. Конструкция трансмиссии не уточнялась. Возможно, броневик имеет колесную формулу 8х6 с приводом на три задние оси. Для дополнительной защиты в боевой обстановке шины всех колес прикрыты металлическими дисками.
Поверх шасси устанавливается оригинальный броневой корпус. Его форма указывает на тот факт, что авторы проекта ориентировались на некоторые зарубежные образцы, но не старались их скопировать. Корпус отличается большими размерами и значительным внутренним объемом. Характеристики защиты пока не объявлялись. Вероятно, броня способна обеспечить защиту только от пуль и осколков. При этом имеют место сомнения в способности Ганы делать броню. Вполне возможно, что корпус KA1802 выполнен из пресловутого котельного железа или конструкционной стали. В основе корпуса лежит рама, к которой на болтах и заклепках присоединяются броневые листы.
Лобовая часть корпуса имеет характерную и узнаваемую форму, образованную наклонными листами. На нижнем наклонном листе предусматриваются жалюзи для подвода воздуха к двигателю, что указывает на особенности компоновки машины. За клиновидным лбом корпус имеет сечение в виде неправильного шестиугольника, образованного бортами из двух деталей, а также горизонтальными крышей и днищем. Сзади десант защищает вертикальный кормовой лист с крупным проемом под аппарель.
Собственный экипаж броневика, по всей видимости, включает двух или трех человек. В передней части корпуса, под люком в наклонном лобовом листе, располагается водитель. В боевой обстановке его люк закрывается коробчатой крышкой с остеклением. Также водитель имеет собственную бортовую дверь. Рядом с водителем находится командир, не имеющий собственного люка. На месте командира имеются радиостанция и монитор для вывода согнала с обзорных видеокамер. Кроме того, командир работает с уже упомянутым лазерным дальномером.
За водителем в крыше корпуса предусмотрены два люка для доступа в десантное отделение. Рядом с ними, на продольной оси машины, расположили люк с установкой под вооружение. Другие люки в крыше отсутствуют: доступ в десантное отделение обеспечивается иными средствами.
Вооружение показанного бронеавтомобиля включает один крупнокалиберный пулемет, размещенный на установке люка стрелка. Также на крыше машины разместили две пусковые установки неизвестного типа. Возможно, речь идет о неких многоствольных гранатометах с возможностью наведения в двух плоскостях. Также по периметру крыши броневика размещены дымовые гранатометы, направленные вверх или в стороны.
Особый интерес представляет интерьер предложенной боевой машины. Обитаемый отсек выполнен в виде единого объема для экипажа и десанта, а ряд его характерных особенностей позволяет говорить не просто о десантном отделении, но о настоящем пассажирском салоне. В отличие от многих других строителей бронетехники без серьезного опыта, компания Kantanka позаботилась об удобстве и комфорте бойцов. Салон броневика напоминает гражданские автомобили и имеет не самое привычное оснащение.
Из-за больших размеров корпуса обитаемый отсек отличается значительной высотой: люди среднего роста могут свободно перемещаться по броневику. Все внутренние детали корпуса получили мягкий подбой «под кожу» светлых оттенков. Вдоль средней и задней частей бортов в салоне установлены общие мягкие лавки для размещения десанта. Посадка и высадка осуществляется через кормовую аппарель. Она перемещается при помощи гидравлики, а ее внутренняя поверхность оформлена в виде лестницы. Для большего удобства бойцов аппарель оснащена перилами.
Любопытно, что имеющийся объем использован не вполне рационально. Так, между креслом водителя и левой лавкой десанта имеется незанятое пространство, в котором можно было разместить еще пару бойцов или какое-либо оборудование. Кроме того, между внутренними стенками салона и бортами корпуса остается существенный объем, который тоже следовало бы использовать.
Особенности местного климата заставили ганских инженеров оснастить броневик системой кондиционирования. На стенках салона подвесили внутренние блоки бытовых кондиционеров. Кроме того, рядом с местами экипажа и десанта имеются небольшие вентиляторы. Также в десантном отделении установили монитор, вероятно, для повышения ситуационной осведомленности бойцов. Воздействовать на ситуацию они могут при помощи личного оружия и шести амбразур на каждом борту.
Габариты и массу предложенного броневика Kantanka KA1802 оценить достаточно трудно. Компания-разработчик именует эту машину самой крупной из когда-либо строившихся в Гане, и такая оценка соответствует действительности. Тактико-технические характеристики не публиковались. По-видимому, с точки зрения ходовых характеристик броневик похож на многоосный грузовик с полезной нагрузкой.
Как утверждалось в ходе недавней выставки, перспективный броневик от Kantanka пока не нашел своего заказчика. Одновременно с этим бронемашина и другая техника от компании «доктора-апостола» получила высокие оценки от представителей власти. Так, король области Ашанти Oтумфуо Осей Туту II тепло отозвался о новых образцах, которые предлагает К.С. Кантанка. При этом он выразил беспокойство в связи с тем, что государственные структуры не спешат обращать внимание на выдающиеся достижения религиозного лидера, инженера и филантропа.
Бронеавтомобиль в конфигурации для высадки десанта
***
Как и прочие перспективные разработки Kantanka Technological Excellence Centre, представленные на недавней выставке, новый бронеавтомобиль KA1802 привлек внимание специалистов и общественности. По известным и очевидным причинам, новые образцы техники и вооружения стали объектом насмешек и далеко не всегда оцениваются с точки зрения техники и реальных перспектив. Попробуем определить, чем на самом деле является новый ганский броневик, и какое будущее может его ждать.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на технологический уровень производства и его результаты. Гана не имеет нормальной автомобильной промышленности, и потому вынуждена импортировать сборочные комплекты, один из которых, по всей видимости, стал основой для опытного броневика. Недостаточное развитие прочих областей приводит к необходимости использования неожиданных компонентов, таких как бытовые кондиционеры. Наконец, броневик KA1802 в целом не выглядит похожим на машину, собранную развитым предприятием.
Доступные данные позволяют предположить, что предложенный бронеавтомобиль имеет ограниченные тактико-технические характеристики и боевые возможности. Фактически он пригоден только для относительно комфортной перевозки бойцов в опасных районах. При этом машина способна защитить экипаж и десант лишь от стрелкового оружия и ручных гранат. Малокалиберная артиллерия или мины могут нанести броневику неприемлемый ущерб и, как минимум, вывести его из строя. Шасси грузового автомобиля, не рассчитанное для работы в сложных условиях бездорожья, тоже ограничивает практическую ценность машины.
Таким образом, машину KA1802 нельзя использовать в полноценных войсковых операциях, и она может быть лишь транспортным средством для полицейских или антитеррористических подразделений. Такой броневик может быть полезным лишь в тех ситуациях, когда требуется перевозка бойцов по автодорогам через зону возможных засад. Участие в более серьезных операциях связано с чрезмерными рисками для техники и людей.
В связи с этим совсем не трудно понять, почему новая разработка компании Kantanka – как и ряд предыдущих образцов – не заинтересовал министерство обороны Ганы. На вооружении армии состоят импортные бронемашины различных типов, которые, как минимум, не уступают образцам местной разработки. На таком положении дел не сказывается даже разница в возрасте: более старые импортные бронемашины зачастую превосходят более новые отечественные.
К сожалению, остается неизвестной причина появления бронеавтомобиля KA1802, которая могла бы многое объяснить. Не вполне ясно, почему был создан этот образец. Конструкторами из Kantanka могли двигать патриотические чувства, связанные с повышением обороноспособности страны, желание заработать на государственных контрактах или простой энтузиазм. Кроме того, нельзя исключать версию о специфическом самолюбовании руководителя компании. Квадво Сафо Кантанка давно объявил себя духовным лидером, апостолом и создателем множества полезных вещей, а также не первый год пробует свои силы в сфере вооружений и военной техники. Впрочем, далеко не все приписываемые ему изобретения дошли до производства и эксплуатации, а продукция военного назначения вообще ни разу не попадала в ганскую армию.
Так или иначе, промышленности Ганы, используя доступные комплектующие и технологии, построила очередной собственный бронеавтомобиль. Его нельзя назвать в полной мере удачным, но и полным провалом объявлять преждевременно. Подобно прочим образцам техники от Kantanka Technological Excellence Centre и других местных организаций, броневик KA1802 демонстрирует уровень развития технологий в своей стране. Кроме того, он показывает ее желание развивать их или хотя бы демонстрировать такие намерения. Впрочем, результаты такой деятельности все равно оказываются далеки от совершенства и по определению не позволяют Гане претендовать хотя бы на региональное лидерство.
По материалам сайтов:
http://businessghana.com/
http://dailyguidenetwork.com/
https://ghanalive.tv/
https://graphic.com.gh/
https://strangernn.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Ghana TV / ghanalive.tv, Trends GH / trends.com, Graphic.com.gh
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