Армия США заказала модернизацию партии M1A1 Abrams до уровня M1A2 SEPv3

Американское военное ведомство заключило новый контракт с корпорацией General Dynamics на модернизацию еще 174 основных танков M1A1 Abrams до уровня M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3, он же М1А2С). На проведение модернизационных работ отводится два года, контракт должен быть выполнен к началу 2021 года, передает блог bmpd со ссылкой на пресс-службу компании.После выполнения этого контракта, общее количество модернизированных танков M1A2 SEPv3 (М1А2С) в армии США достигнет 274 единиц. Данное количество достаточно для укомплектования трех бронетанковых бригад (штат бригады 87 танков). Всего планируется в течение нескольких лет модернизировать 435 танков М1А1 в вариант M1A2 SEPv3.Вариант модификации М1А2 SEPv3 (M1A2C), на сегодняшний день, является последней программой модернизации танков Abrams армии США. М1А2 SEPv3 отличается усиленной защитой, бортовой системой самодиагностики, переходом от применения быстросменных блоков к быстросменным модулям. Проект предполагает модернизацию цифровой архитектуры танка для установки гигабитной шины Ethernet. Будет установлена новая система управления подачи топлива в двигатель и дополнительный генератор. Танк также будет оборудован системой активной защиты.Следующую версию танка – SEPv4 планируется запустить в производство с 2022 года. Она будет предусматривать установку основного прицела командира, улучшенного основного прицела наводчика, усовершенствование датчиков, повышение огневой мощи и живучести. M1A2 SEPv4 сможет вести стрельбу усовершенствованным многоцелевым 120-мм выстрелом, который сочетает в себе характеристики боеприпасов нескольких типов.