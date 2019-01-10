Проблемы с «Оплотом» могут поставить крест на украинском танкостроении
Украинские танки Т-84 «Оплот» поступили на вооружение в 1999 году. За это время они показали себя недостаточно надежными, что поставило под сомнение их эффективность. Между тем в украинской армии эти танки продолжают считаться самой передовой бронетехникой, пишет портал Military Watch.
Автор напоминает, что после развала СССР украинская промышленность унаследовала значительные производства, позволявшие заняться модернизацией танков третьего поколения Т-80. Во многом основанная на Т-64 и по ряду характеристик схожая с Т-72, эта машина всё же считалась менее удачной. Тем не менее, украинские инженеры начали ее модернизацию. Новая версия предназначалась как для ВСУ, так и для экспорта.
Но если Т-80 в свое время нашел своих покупателей и неплохо зарекомендовал себя в деле, то более продвинутая модель – Т-84 – оказалась довольно проблемной. Опасения по поводу надежности танка, принятого на вооружение 20 лет назад, оказались актуальны до сих пор. Это обстоятельство воспринимается инозаказчиками как признак развала украинского танкостроения, отмечает издание.
В прошлом году возможности машины были продемонстрированы в Германии на танковых соревнованиях НАТО (Strong Europe Tank Challenge). Результаты «Оплотов» оставили желать лучшего: у украинских танков возникли серьезные проблемы с автоматом заряжания. Еще одной проблемой военные эксперты считают малую прицельную дальность штатной 125-мм пушки, обусловленную применением примитивной системы управления огнем.
Кроме того, Украина показала себя недобросовестным поставщиком вооружений, задержав на несколько месяцев поставку «Оплотов» одному из немногочисленных своих заказчиков – Таиланду.
И еще один факт не в пользу украинских производителей: после госпереворота в 2014 году Киев всё больше стал полагаться на импортное оружие. Существующих на Украине запасов Т-80 и Т-64 достаточно для обороны страны в настоящее время. Нужно только их модернизировать. Однако украинские власти практически ничего не делают для того, чтобы не отставать от соседей и конкурентов. Так долго продолжаться не может, поэтому в обозримом будущем украинцы могут начать покупать за границей и танки.
Всё это указывает на упадок в украинском танкостроении и может поставить крест на Украине, как на крупном разработчике и экспортере современной бронированной техники, заключает издание.
Автор напоминает, что после развала СССР украинская промышленность унаследовала значительные производства, позволявшие заняться модернизацией танков третьего поколения Т-80. Во многом основанная на Т-64 и по ряду характеристик схожая с Т-72, эта машина всё же считалась менее удачной. Тем не менее, украинские инженеры начали ее модернизацию. Новая версия предназначалась как для ВСУ, так и для экспорта.
Но если Т-80 в свое время нашел своих покупателей и неплохо зарекомендовал себя в деле, то более продвинутая модель – Т-84 – оказалась довольно проблемной. Опасения по поводу надежности танка, принятого на вооружение 20 лет назад, оказались актуальны до сих пор. Это обстоятельство воспринимается инозаказчиками как признак развала украинского танкостроения, отмечает издание.
В прошлом году возможности машины были продемонстрированы в Германии на танковых соревнованиях НАТО (Strong Europe Tank Challenge). Результаты «Оплотов» оставили желать лучшего: у украинских танков возникли серьезные проблемы с автоматом заряжания. Еще одной проблемой военные эксперты считают малую прицельную дальность штатной 125-мм пушки, обусловленную применением примитивной системы управления огнем.
Кроме того, Украина показала себя недобросовестным поставщиком вооружений, задержав на несколько месяцев поставку «Оплотов» одному из немногочисленных своих заказчиков – Таиланду.
И еще один факт не в пользу украинских производителей: после госпереворота в 2014 году Киев всё больше стал полагаться на импортное оружие. Существующих на Украине запасов Т-80 и Т-64 достаточно для обороны страны в настоящее время. Нужно только их модернизировать. Однако украинские власти практически ничего не делают для того, чтобы не отставать от соседей и конкурентов. Так долго продолжаться не может, поэтому в обозримом будущем украинцы могут начать покупать за границей и танки.
Всё это указывает на упадок в украинском танкостроении и может поставить крест на Украине, как на крупном разработчике и экспортере современной бронированной техники, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter