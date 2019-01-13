Насколько смертоносен Т-90?

Американское издание The National Interest в размещенной в январе 2019 года статье оценило российский танк Т-90С как «смертоносный» в связи с тем, что он объединил в себе лучшие наработки, реализованные в советских Т-72 и Т-80, и стал одним из лучших примеров соотношения цены и качества.Насколько это соответствует действительности?Танк Т-90 появился не совсем обычно. В рамках темы «Совершенствование-88» на УВЗ проводилась работа по глубокой модернизации танка Т-72, параллельно в Харькове разрабатывался танк нового поколения «Боксер».Танк Т-72 к тому времени безнадежно устарел и отставал по огневой мощи, силовой установке и защищенности от танка Т-80У/Т-80УД. Особенно это касалось огневой мощи танка, на Т-80У/Т-80УД уже был внедрен принципиально новый прицельный комплекс на базе многоканального прицела наводчика «Иртыш», системы автоматического расчета и ввода поправок при стрельбе с места и с ходу артиллерийскими снарядами и управляемой по лучу лазера ракетой «Рефлекс», и дневно-ночного прицела «Агат-С» командира, обеспечивающего поиск целей, дублированное ведения огня из пушки с места командира и дистанционное управления зенитной установкой. По силовой установке на Т-80У уже был внедрен газотурбинный двигатель мощностью 1000 л.с., а на Т-80-УД дизельный двигатель 6ТДФ мощностью 1000 л.с.Модернизация Т-72 предполагала внедрение всех новшеств с танков Т-80У/Т-80УД и создание более мощной силовой установки.Созданные образцы модернизированного танка Т-72 к осени 1992 года успешно прошли комплекс испытаний. К тому времени Союз развалился, незавершенные работы по перспективному танку «Боксер» остались на Украине, Россия оказалась без перспективного танка, и высшее руководство военных при поддержке Ельцина решило признать этот танк новым и приняло его на вооружение в октябре 1992 года под индексом Т-90. По сути, Т-90 являлся не новым танком, а глубокой модернизацией Т-72, по своей компоновке и основным характеристикам он принципиально не отличался от существующего поколения танков.Это было подтверждено и в выступлении в марте 2011 года в Совете Федерации главнокомандующего сухопутными войсками России генерал-полковника Постникова, который заявил, что танк Т-90 «на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72», выпускаемого с 1973 года».Генерал был прав только частично, Т-90 — не новый танк, а модернизация существующего, но характеристики этого танка были на уровне западных танков этого поколения, в нем к тому же были внедрены все достижения советского танкостроения и новые наработки уже российских конструкторов.За годы после создания танк Т-90 прошел еще ряд успешных модернизаций, и по своим характеристикам он не уступает «Абрамсу» и «Леопарду-2».Т-90 — 1992 г. Т-90С — 2001 г. (экспортный вариант).Т-90А, Т-90СА — 2006 г.Т-90М, Т-90АМ, Т-90СМ — 2010 г.Компоновка танка Т-90 классическая, экипаж три человека, механик-водитель размещен в корпусе, командир и наводчик — в башне. МТО размещено в корме корпуса. В танке используется автомат заряжания карусельного типа, аналогично танку Т-72. Боекомплект — 40 выстрелов, 22 размещены в автомате заряжания, 18 в немеханизированной боеукладке, 10 в кормовой нише башни и 8 в корпусе. Впервые в советских/российских танках в корме башни предусмотрена бронированная ниша с вышибными панелями для размещения части боеприпасов в немеханизированной боеукладке. В остальном компоновка Т-90 повторяет танк Т-72.В качестве основного вооружения используется 125-мм пушка 2А46М-5, использовавшаяся на танке Т-80У/Т-80УД. На последней модификации Т-90АМ предусмотрена установка 125-мм пушки повышенного могущества 2А82 с частично хромированным стволом и высокой дульной энергией, устанавливаемой на танке «Армата».Набор боеприпасов стандартный: бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные, управляемые ракеты и добавлены осколочно-шрапнельные с дистанционным подрывом на траектории полета снаряда по измеренной лазерным дальномером дальности до цели.БПС из боекомплекта Т-90 несколько уступают по бронепробиваемости американским аналогам. Например, бронепробиваемость ЗБМ-42М из боекомплекта Т-90А оценивается в 650—700 мм, тогда как американский БПС М829А2 из боекомплекта «Абрамса» М1А2SEP на той же дистанции пробивает 710 мм. Для танка Т-90 разрабатывается новое поколение БПС с более высокой бронепробиваемостью. При использовании пушки 2А82 могущество БПС будет существенно выше западных аналогов из-за более высокой дульной энергии пушки.Прицельный комплекс наводчика и командира был полностью заимствован с танка Т-80У/Т-80УД с доработкой под автомат заряжания танка Т-72. Дневной прицел наводчика «Иртыш» со стабилизацией поля зрения в двух плоскостях, с кратностью увеличения 4-12, оптическим каналом с дальностью обнаружения цели до 5000 м, лазерным дальномером и лазерным каналом наведения управляемой ракеты «Рефлекс».В качестве ночного прицела на первых образцах Т-90 использовался ночной прицел ТПН4-49 «Буран П/А» с дальностью обнаружения цели в пассивном режиме 1200 м, в активном режиме с подсветкой прожекторами системы «Штора» — 1500 м. На последующих образцах Т-90 устанавливался тепловизионный прицел первого поколения ТПН4-49 – 23 «Агава-2» со стабилизацией поля зрения через прицел наводчика, с экранами наводчика и командира, дальностью обнаружения цели в активном режиме с подсветкой прожекторами системы «Штора» 2500-3000м.На танке Т-90А с 2006 года начал устанавливаться тепловизор второго поколения «Эсса» с тепловизионной матрицей «Catherine FC» производства Франции, дальность обнаружения цели увеличилась до 4000 м. СУО танка оснащена комплектом датчиков входной информации и баллистическим вычислителем для автоматического расчета и ввода поправок на стрельбу.Прицельный комплекс командира имеет дневно-ночной прицел ПНК-4С «Агат-С» со стабилизацией поля зрения в вертикальной плоскости, с кратностью увеличения дневного канала 7,5, ночного канала – 5,1. Дальность обнаружения цели ночью в пассивном режиме до 700 м в активном — 1000 м. В комплекс также входит монокулярный прицел ПЗУ-7 для ведения огня из зенитной установки и электрические приводы для дистанционного управления зенитной установкой. Комплекс обеспечивает командиру поиск и обнаружение целей, управление огнем из зенитной пулемётной установки, а также ведения огня из пушки в дублированном режиме.При модернизации танка серии Т-90М (Т-90СМ) СУО претерпела кардинальные изменения. СУО «Калина» включает многоканальный прицел наводчика с оптическим и тепловизионными каналами, двухплоскостной стабилизацией линии визирования, лазерным дальномером и лазерным каналом наведения управляемой ракеты «Рефлекс» («Инвар»). Дальность обнаружения через оптический канал — 5000 м, через тепловизионный – 3500 м. У командира панорамный прицел с оптическим и тепловизионными каналами, лазерным дальномером. Дальность обнаружения цели через оптический канал – 5000 м, через тепловизионный – 3500 м.СУО позволяет реализовывать режим захвата и сопровождения цели. Для обеспечения кругового обзора в СУО предусмотрено четыре телекамеры, передающих изображение на мониторы командира и наводчика. Система обеспечивает также дистанционно управление зенитной установкой с мест командира и наводчика. В качестве ЗУ может быть использован 7,62-мм или 12,7-мм пулемет.СУО «Калина» интегрирована с танковой информационно-управляющей системой и системой управления взаимодействием танков тактического звена, включающей инерциальную и спутниковую навигационные системы, обеспечивающие возможность использования Т-90М в качестве «сетецентричного танка». Все-таки следует отметить, что использование Т-90М в качестве «сетецентричного танка» пока что в основном желаемое. Для достижения заявленных характеристик необходим большой объем работ по совершенствованию и доводке программно-аппаратных средств указанных систем.По набору приборов СУО и своим возможностям ведения эффективного огня танк Т-90М не уступает западным танкам «Абрамс», «Леопард-2» и «Леклерк».Танк Т-90 имеет дифференцированную противоснарядную броневую защиту с широким использованием элементов динамической защиты. Броневой корпус Т-90 сварной, башня — литая, с модификаций Т-90А и Т-90СА башня сварная с улучшенной технологией изготовления.Бронирование корпуса и башни выполнено с использованием многослойной композитной брони, катаной брони и литья. Крыша корпуса состоит из катаных броневых листов, днище корпуса цельноштампованное, сложной формы. Верхняя лобовая плита корпуса, лобовая часть башни в передней части состоят из многослойной композитной брони. Борт и крыша башни, борт корпуса также имеют частично многослойную броню.Бронирование башни комбинированное, в передней части башни в специальных полостях размещены пакеты спецбронирования с отражающими листами из трех слоев: плита, прокладки и тонкая пластина. Это дает возможность обеспечить высокую бронестойкость при меньшей массе защиты.На Т-90 применена встроенная динамическая защита второго поколения «Контакт-5», она устанавливается на лобовой верхней части корпуса, на лбу и крыше башне и на бортовых экранах.При дальнейшей модернизации Т-90 серьезное внимание было уделено усилению защиты, на модификациях Т-90М, Т-90АМ, Т-90СМ установлено следующее поколение динамической защиты «Реликт», усилено бронирование верхнего лобового листа корпуса, для защиты экипажа от вторичного потока осколков использован огнестойкий противоосколочный материал «Кевлар», предусмотрена забронированная ниша в корме башни для немехенизированной боеукладки, выстрелы в автомате заряжания и в боеукладке корпуса защищены от поражения при пробитии брони танка, борта танка защищены бронированными экранами, кормовые элементы корпуса в районе МТО защищены решетчатыми экранами, по периметру башни установлен сетчатый экран с усилением на пересечениях нитей.Проведенные мероприятия обеспечили танку один из самых высоких уровней защиты современных танков. При этом появились и определенные недостатки, связанные с серьезным увеличением габаритов башни из-за размещения там ниши для боеприпасов, недостаточно высокого уровня бронирования в этой зоне, повышенной вероятности поражения боеприпасов в башне по сравнению с размещением их на уровне корпуса и недостаточно эффективным способом защиты экипажа при срабатывании вышибных пластин.По экспертным оценкам бронестойкость танка с учетом встроенной динамической защиты обеспечивается на уровне: от БПС лоб корпуса — 830 мм, лоб башни — 950мм, от КС лоб корпуса — 1350 мм, лоб башни — 1150-1350 мм. Для сравнения: по экспертным оценкам, бронестойкость лобовой проекции танка «Абрамс» от БПС составляет 850-900 мм и от КС — 1100-1200 мм.Подвижность танка определяется мощностью силовой установки и его массой. На танке Т-90 с момента его создания до последних модификаций серьезно увеличилась мощность силовой установки. На первых сериях Т-90 устанавливался 12-цилиндровый дизель В-84МС мощностью 840 л.с., на модификациях Т-90А, Т-90СА — 12-цилиндровый дизель В-92С2 мощностью 1000 л.с., на модификациях Т-90М,Т-90АМ, Т-90СМ – 12-цилиндровый дизель В-99 мощностью — 1130 л.с.При массе танка Т-90М в 48 т он имеет хорошие характеристики по удельной мощности и удельному давлению по сравнению с западными танками. Сравнительные характеристики с танком «Абрамс» М1А2 следующие:Абрамс М1А2; Т-90ММасса танка (т): 63; 48Мощность двигателя (л.с.): 1500; 1130Удельная мощность (л.с./т): 24; 23,5Удельное давление (кг/кв. см): 1,02; 0,94Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 67; 60Запас хода (км): 426; 550На танке Т-90М значительно улучшены условия управления движением танка, вместо рычагов управления используется штурвал, внедрен автомат переключения передач, что позволяет обеспечивать дистанционное управление движением танка. Для обеспечения работоспособности систем танка при неработающем двигателе на надгусеничной полке установлен дополнительный дизельный энергоагрегат ДГУ7 мощностью 7 кВт.По совокупности основных характеристик танк Т-90М не уступает своим основным западным конкурентам «Абрамс», «Леопард-2» и «Леклерк». Так что оценка американских аналитиков возможностей российского танка Т-90М справедливая. Танк представляет серьезную конкуренцию западным танкам и может создать им много проблем, на которые «западным партнерам» придется искать достойные ответы.