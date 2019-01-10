Лукашенко предупредил Россию о возможной потере союзника

Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор

Белорусский лидер Александр Лукашенко в очередной раз предупредил Россию о возможной потере ею единственного союзника на западном направлении. По его словам, угроза России потерять Белоруссию может произойти в случае, если Москва откажет Минску в компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.Как заявил Лукашенко, отсутствие компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере не станет катастрофой для Белоруссии. Он заверил, что республика может самостоятельно заработать 400 млн. долларов и тем самым компенсировать потери, ожидаемые в этом году от российского маневра. Всего же с 2015 года, когда Россия начала налоговые преобразования, Белоруссия потеряла уже 3,6 млрд. долларов, а общие потери за все время ожидаются в размере более 10 млрд. долларов. Он призвал белорусское правительство изыскать средства на компенсацию потерь.По словам Лукашенко, в случае, если страны не договорятся о компенсации потерь, Россия может потерять Белоруссию как союзника на западном направлении.- заявил белорусский президентНалоговый маневр в нефтяной сфере России предусматривает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых к 2024 году. Белоруссия закупает энергоносители по ценам российского внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.