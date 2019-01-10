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В России принято решение по материалам для крыла МС-21

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Тема возникновения проблем в российской авиастроительной отрасли сегодня активно обсуждается после публикаций о том, что производственные объединения не получают необходимых композитных материалов из США и Японии для создания крыла МС-21. Тема нашла продолжение в виде заявления главы Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

В России принято решение по материалам для крыла МС-21



Глава ОАК отметил, что уже принято решение относительно будущих параметров крыла среднемагистрального российского пассажирского самолёта. Крыло будет создаваться из отечественных композитных материалов.

Ранее сообщалось, что ОАК может отказаться от композитов и создать крыло для МС-21 из металла. Однако это приводило бы к неминуемой смене конфигурации фактически всего фюзеляжа.

Слюсарь отметил, что работа по созданию отечественных аналогов японских и американских композитных материалов ведётся с 2014 года. В этой работы задействованы ведущие специалисты отрасли из Росатома, ВИАМ, учёные Московского государственного университета, специалисты ряда частных компаний.

Юрия Слюсаря цитирует пресс-служба ОАК:
Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения.


При этом Слюсарь добавил, что ОАК планирует обжаловать решение американских и японских поставщиков об отказе от выполнения ими контрактных обязательств.
Использованы фотографии:
ОАК
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