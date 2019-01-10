В России принято решение по материалам для крыла МС-21

Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения.

Тема возникновения проблем в российской авиастроительной отрасли сегодня активно обсуждается после публикаций о том, что производственные объединения не получают необходимых композитных материалов из США и Японии для создания крыла МС-21. Тема нашла продолжение в виде заявления главы Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.Глава ОАК отметил, что уже принято решение относительно будущих параметров крыла среднемагистрального российского пассажирского самолёта. Крыло будет создаваться из отечественных композитных материалов.Ранее сообщалось, что ОАК может отказаться от композитов и создать крыло для МС-21 из металла. Однако это приводило бы к неминуемой смене конфигурации фактически всего фюзеляжа.Слюсарь отметил, что работа по созданию отечественных аналогов японских и американских композитных материалов ведётся с 2014 года. В этой работы задействованы ведущие специалисты отрасли из Росатома, ВИАМ, учёные Московского государственного университета, специалисты ряда частных компаний.Юрия Слюсаря цитирует пресс-служба ОАК При этом Слюсарь добавил, что ОАК планирует обжаловать решение американских и японских поставщиков об отказе от выполнения ими контрактных обязательств.