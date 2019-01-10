Роскомнадзор обнаружил в контенте "Би-Би-Си" идеологию террористов

Роскомнадзор пристально проверил материалы британского медиагиганта «Би-Би-Си», который вещает в том числе и на территорию Российской Федерации через компанию (ООО) «Бритиш телевижн». В ходе мониторинга контента британской медиакомпании Роскомнадзор установил, что на ресурсах «Би-Би-Си» транслировалась идеология, которая является характерной для террористических группировок. Это названо контентом с идеологическими установкамитеррористов.Накануне компании был направлен запрос по поводу предоставления документов, которые бы подтверждали соблюдение российского законодательства по ограничению любого контроля российского сегмента средства массовой информации «Би-Би-Си» со стороны иностранных компаний и организаций. Крайний срок предоставления таких документов – 16 января.Кроме того, 14 января начинается проверка соблюдения лицензионных требований ООО «Бритиш телевижн». Она продлится до конца текущего месяца.Напомним, что в прошлом году в Британии заявили о идеологической и пропагандистской подоплёке материалов российского телеканала «Russia Today» и фактически оказали прямое давление на его работу в Соединённом королевстве. В России решили не оставлять этот откровенно недружественный акт Лондона. И теперь по пути RT, который уготовили каналу в Британии, может пойти "BBC" в России.