В ДНР киевские силовики обстреляли гражданский автомобиль

Формальное "рождественское" перемирие, действующее на территории Донбасса с 29 декабря 2018 года, в очередной раз нарушено киевскими силовиками. В районе Ясиноватой украинские военнослужащие обстреляли служебный автомобиль коммунального предприятия "Вода Донбасса", сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.Согласно сообщению, служебный автомобиль КП "Вода Донбасса" находился в районе Васильевской насосной станции, где производилась очистка рабочего места от снега сотрудниками предприятия. Со стороны населенного пункта Каменка, находящегося под контролем украинских подразделений, по автомобилю был открыт огонь с применением СПГ и БМП-1. В ходе обстрела трое сотрудников коммунального предприятия получили ранения различной степени тяжести, а также произошло возгорание автомобиля. При этом отмечается, что данный автомобиль ежедневно следует по одному и тому же маршруту и возит дежурную смену на насосную станцию, которая обеспечивает водой население по обе стороны от линии разграничения.Тушение автомобиля осложнялось большой вероятностью повторного обстрела. Позднее при переговорах в СЦКК были запрошены дополнительные гарантии украинской стороны для эвакуации потушенного автомобиля. На место выехала наблюдательная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.