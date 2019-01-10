Госсекретарь США: Трамп готов возобновить военную операцию в Сирии

Уловить логику в заявлениях представителей администрации президента США уже не пытаются даже в самих США. Буквально несколько дней назад президент Соединённых Штатов объявил, что террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в России) в САР разгромлена, а потому американский контингент будет выведен. После этого сенатор Линдси Грэм сообщил о переговорах с Трампом, в ходе которых выяснилось, что президент США рассматривает возможность часть контингента в Сирии оставить.Сегодня – заявление от главы Госдепа Майка Помпео.Госсекретарь США заявил, президент Трамп готов к возобновлению военной операции в Сирии. Это заявление Майка Помпео приводит телеканал FoxNews. Помпео также добавил, что Трамп готов начать боевые действия, но он (госсекретарь) рассчитывает, что до этого «всё же не дойдёт».Сам Трамп вдруг заявил, что «никогда не обещал, что войска США с территории Сирии будут выведены быстро».Напомним, что несколькими днями ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретился с представителями израильских властей. В ходе встречи обсуждалась возможность оставить часть американского военного контингента в районе иорданской границы, где располагается база Эт-Танф. А в ходе последующей встречи того же Болтона с турецким руководством турки попросили США передать им свои военные объекты на севере Сирии. Итоговое решение США пока не приняли, а это значит, что, «с большой долей вероятности», американские войска в той или иной степени продолжат присутствовать в САР.