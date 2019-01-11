Стратегические ядерные силы России в 2019 году
Главный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации вносят ее стратегические ядерные силы, в состав которых входят ракетные войска стратегического назначения, дальняя авиация и часть подводного флота. Как и прочие составляющие вооруженных сил, СЯС проходят планомерную модернизацию и наращивают свой потенциал. В новом 2019 году эти процессы продолжатся, в результате чего российские ядерные силы сохранят существующие возможности, а также освоят перспективную технику и вооружения.
В настоящее время подходит к концу выполнение Государственной программы вооружений, рассчитанной на 2011-2020 года. Кроме того, в прошлом году стартовала новая аналогичная программа, рассчитанная на период до 2025 года. Недавно начавшийся 2019 год оказывается «на стыке» двух этих госпрограмм и предусматривает поставку различных вооружений, техники и прочей материальной части всем составляющим вооруженных сил, в том числе СЯС.
Новинки для РВСН
Ракетные войска стратегического назначения проходят необходимую модернизацию, причем подобные процессы осуществляются с заметным опережением изначальных планов. Так, по итогам Госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы доля новых вооружений в РВСН должна была дойти до 70%. Как оказалось, военное ведомство и оборонная промышленность уже выполнили эти планы, и теперь перед ними стоят еще более амбициозные задачи.
18 декабря 2018 года состоялось заседание Расширенной коллегии министерства обороны, посвященное развитию армии и планам на ближайшее будущее. В ходе этого мероприятия главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что уже в 2018 году доля новых вооружений в его роде войск достигла требуемых 70%. Благодаря этому были скорректированы планы на 2019 год: в течение этого периода долю новинок следует дополнительно увеличить и довести до 76%. Планы на 2020 год пока не уточнялись, но очевидно, что планы текущей Госпрограммы в контексте РВСН уже полностью выполнены. Теперь речь идет об их перевыполнении и создании определенного задела на будущее.
Следует отметить, что развитие РВСН ведется не только в рамках Госпрограмм вооружения. Также существует План строительства и развития РВСН на 2016-2021 годы. Этот документ предусматривает строительство новых объектов и модернизацию существующих, поставку перспективной техники, а также закупку современных вооружений.
Новости и официальные сообщения последних месяцев позволяют представить, как именно ракетные войска будут повышать долю новых вооружений на заявленные 6%. Прежде всего, в 2019 году эти процессы будут осуществляться за счет поставок уже известных и освоенных образцов вооружения. К настоящему времени в РВСН имеется порядка 100-110 межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс» в шахтных и мобильных пусковых установок. В течение 2019 года их численность будет увеличена.
В ходе заседания Коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на дежурство заступит 31 шахтная пусковая установка. Эти сооружения строятся для комплексов «Ярс» и «Авангард». Точная численность ракет, планируемых к постановке на дежурство в наступающем году, а также пропорции двух комплексов в поставках не назывались.
Впрочем, российская оборонная промышленность показала свои способности в деле массового выпуска «Ярсов», что дает некоторые основания для оценок. Так, предприятие «Воткинский завод» на практике доказало свою способность ежегодно производить не менее 20 ракет РС-24. При наличии соответствующего заказа завод сможет передать РВСН значительное число подобных МБР для развертывания или отправки на хранение.
В марте прошлого года российское руководство впервые рассказало о ракетном комплексе «Авангард», разработанном для РВСН. Уже в ноябре стало известно, что в скором времени этот комплекс будет готов к постановке на боевое дежурство. В конце декабря состоялся очередной успешный испытательный пуск «Авангарда», после чего руководство страны подтвердило уже оглашенные планы, относящиеся к 2019 году.
Декабрьский запуск был выполнен из позиционного района Домбаровский. Согласно новостям недавнего времени, в 2019 году там же начнут свою службу новейшие «Авангарды». До конца года на дежурство заступит первый полк, вооруженный подобными комплексами. Изделие «Авангард» уже официально принято на вооружение, а НПО Машиностроения приступило к производству серийных образцов для передачи РВСН.
В начале января министерство обороны сообщило о своих планах по проведению учебных мероприятий. В течение 2019 года ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 командно-штабных, тактических и специальных учений. В каждом периоде обучения наступившего года планируется отработать режимы несения боевого дежурства в высших степенях готовности. К подобным учениям и тренировкам привлекут свыше 40 ракетных полков, а также частей охраны и обеспечения.
Морская составляющая
Российская судостроительная промышленность в лице предприятия «Севмаш» и смежных организаций продолжает строительство новых подводных лодок – ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей», предназначенных для обновления морской компоненты стратегических ядерных сил. По ряду причин, последние годы оказались бедными на новости о «Бореях», но в самом ближайшем будущем ожидаются новые важные события.
В ноябре 2017 года из эллинга «Севмаша» была выведена очередная подлодка типа «Борей» – К-549 «Князь Владимир». Сейчас она находится на заводских испытаниях, которые приближаются к своему завершению. В течение нескольких следующих месяцев РПКСН К-549 пройдет все необходимые проверки, после чего будет передан военно-морскому флоту. Точная дата сдачи корабля пока не оглашалась.
С 2014 года ведется строительство лодки «Князь Олег». Пока она остается на стапеле «Севмаша», но в обозримом будущем запланированы завершение строительства и последующий спуск на воду. Согласно известным планам, «Князь Олег» может поступить на службу в конце 2019 года. Впрочем, пока не следует исключать возможность появления тех или иных затруднений, из-за которых строительство и испытания удастся завершить с некоторым опозданием.
Новейшие РПКСН пр. 955 / 955А вооружаются баллистическими ракетами подводных лодок Р-30 «Булава». Информация о серийном производстве такого оружия и планах по его выпуску на ближайшее время в открытых источниках отсутствует. Известно, что каждый «Борей» одновременно несет 16 ракет «Булава» в шахтных пусковых установках. Из этого следует, что для своевременного вооружения новых подлодок в текущем году необходимо поставить не менее 16 ракет.
К сожалению, морскую компоненту российских СЯС ждут не только пополнения. На протяжении последних лет обсуждается списание нескольких существующих подлодок. Так, в апреле прошлого года российские средства массовой информации раскрыли актуальные планы командования военно-морского флота, предусматривающие прекращение службы нескольких подводных крейсеров. К 2020 году планируется вывести из боевого состава флота и списать оставшиеся РПКСН проекта 667БДР «Кальмар», пока продолжающие службу в составе Тихоокеанского флота. После этого стратегические ядерные силы будут представлены на Тихом океане только подлодками проекта «Борей».
Напомним, из 14 подлодок проекта 667БДР сохранилось лишь 2. 11 подводных крейсеров были списаны и утилизированы в прошлом, еще один перестроили по специальному проекту 09786. До недавнего времени в строю оставалось всего две такие лодки – К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-44 «Рязань». Недавно стало известно, что РПКСН К-433 вывели в резерв, и после этого службу продолжает только К-44, которому вскоре тоже предстоит выйти из боевого состава флота. Две оставшиеся подлодки планируется списать по причине большого возраста и выработки ресурса. В этом году исполняется 39 и 37 лет с начала службы «Святого Георгия Победоносца» и «Рязани» соответственно.
Воздушно-космические силы
Дальнюю авиацию в стратегических ядерных силах представляют бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Российские вооруженные силы в настоящее время располагают суммарно несколькими десятками самолетов этих типов. Текущие планы министерства обороны и командования ВКС предусматривают продолжение модернизации строевой техники. Параллельно промышленность должна наладить строительство совершенно новых ракетоносцев, которым в ближайшем будущем предстоит дополнить наличные машины.
На 2019 год запланирована масса работ и несколько важных событий в контексте модернизации дальней авиации. В прошлом году Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова приступил к сборке первого модернизированного ракетоносца Ту-160М. В третьем квартале текущего года состоится выкатка этого самолета из сборочного цеха с последующим его переводом на летно-испытательную станцию. Первые сообщения такого рода появились в середине прошлого года и получили подтверждение несколько дней назад. Первый полет новейшего Ту-160М должен состояться до конца 2019 года. Ввиду общей сложности испытаний передача самолета заказчику запланирована лишь на 2021 год.
Параллельно в Казани осуществляется строительство первого ракетоносца модели Ту-160М2 – головной машины совершенно новой серии. Появление этого самолета станет важнейшим событием в истории отечественной дальней авиации, но и на этот раз сдача готовой машины состоится уже после 2019 года.
В планах командования также имеется модернизация самолетов Ту-95МС по новому проекту Ту-95МСМ. Контракт на выполнение подобных работ по первому ракетоносцу был заключен летом прошлого года. Заказ получил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Сейчас предприятие осуществляет ремонт и модернизацию первого самолета, и на завершение этих работ уйдет еще несколько месяцев. Первый полет Ту-95МСМ совершит в конце текущего года.
В дальнейшем первый Ту-95МСМ должен будет пройти весь цикл испытаний, после чего заказчик вынесет окончательное решение. В начале следующего десятилетия должен будет появиться контракт, в соответствии с которым промышленность начнет полномасштабную модернизацию Ту-95МС из строевых частей.
В 2019 году следует ожидать продолжение поставок стратегического вооружения для самолетов-ракетоносцев дальней авиации. Прежде всего, в арсеналы будут передаваться новые крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. По сообщениям последнего времени, в недавнем прошлом эти изделия прошли модернизацию, при которой учитывался опыт их боевого применения в ходе операции в Сирии. Кроме того, в ноябре прошли испытания авиационного комплекса в виде бомбардировщика Ту-160М и ракет Х-101. Модернизированный самолет выполнил пуск 12 ракет по условным целям на удаленном полигоне в Заполярье.
Общие тенденции
Российское министерство обороны при активнейшем содействии оборонно-промышленного комплекса продолжает реализацию сразу двух Госпрограмм вооружения, а также ряда планов, затрагивающих развитие отдельных родов войск. Все эти программы и проекты оказывают большое влияние на состояние стратегических ядерных сил, которым удается постоянно повышать свой потенциал за счет обновления материальной части и вооружений, а также при помощи регулярного проведения учебно-боевых мероприятий.
Рассматривая планы военного ведомства на начавшийся 2019 год, можно заметить основные тенденции, связанные с развитием СЯС в целом и их отдельных компонент. Развитие всех трех составляющих СЯС осуществляется параллельно и с должными темпами. Однако на примере 2019 года видно, что результаты модернизации появляются в разное время и в отличающихся количествах. Тем не менее, такая разница не должна оказывать заметного влияния на стратегическую безопасность страны в целом.
Самое серьезное обновление в этом году ждет ракетные войска стратегического назначения. Им предстоит осваивать серийные изделия уже известных типов, а также принципиально новое оружие. После перерыва в несколько лет военно-морской флот вновь получит новые ракетные подводные крейсера стратегического назначения, способные вести боевое дежурство. Воздушно-космическим силам в лице дальней авиации пока предстоит эксплуатировать лишь имеющуюся технику. Новые образцы стратегических бомбардировщиков все еще находятся на стадии опытно-конструкторских работ и смогут дойти до войск только в отдаленном будущем.
Таким образом, в настоящее время наиболее внимание уделяется РВСН, которые остаются основой СЯС и должны решать поставленные задачи при помощи широкого спектра вооружений – как хорошо освоенных, так и принципиально новых. Начинает постепенно исправляться ситуация с перевооружением подводных сил ВМФ, а обновление дальней авиации пока остается делом будущего. Тем не менее, и эти структуры не останутся без новинок и обязательно повысят свой боевой потенциал.
В целом, недавно начавшийся 2019 год оказывается весьма интересным периодом в истории отечественных стратегических ядерных сил. В течение года можно будет наблюдать одновременное создание новых изделий и модернизацию существующих, а также эксплуатацию известных систем и освоение недавно появившихся. В итоге СЯС Российской Федерации сохранят и преумножат свой потенциал, а также останутся надежным средством обеспечения национальной безопасности.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://redstar.ru/
http://tass.ru/
https://rg.ru/
https://interfax.ru/
https://iz.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://flotprom.ru/
В настоящее время подходит к концу выполнение Государственной программы вооружений, рассчитанной на 2011-2020 года. Кроме того, в прошлом году стартовала новая аналогичная программа, рассчитанная на период до 2025 года. Недавно начавшийся 2019 год оказывается «на стыке» двух этих госпрограмм и предусматривает поставку различных вооружений, техники и прочей материальной части всем составляющим вооруженных сил, в том числе СЯС.
Новинки для РВСН
Ракетные войска стратегического назначения проходят необходимую модернизацию, причем подобные процессы осуществляются с заметным опережением изначальных планов. Так, по итогам Госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы доля новых вооружений в РВСН должна была дойти до 70%. Как оказалось, военное ведомство и оборонная промышленность уже выполнили эти планы, и теперь перед ними стоят еще более амбициозные задачи.
18 декабря 2018 года состоялось заседание Расширенной коллегии министерства обороны, посвященное развитию армии и планам на ближайшее будущее. В ходе этого мероприятия главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что уже в 2018 году доля новых вооружений в его роде войск достигла требуемых 70%. Благодаря этому были скорректированы планы на 2019 год: в течение этого периода долю новинок следует дополнительно увеличить и довести до 76%. Планы на 2020 год пока не уточнялись, но очевидно, что планы текущей Госпрограммы в контексте РВСН уже полностью выполнены. Теперь речь идет об их перевыполнении и создании определенного задела на будущее.
Следует отметить, что развитие РВСН ведется не только в рамках Госпрограмм вооружения. Также существует План строительства и развития РВСН на 2016-2021 годы. Этот документ предусматривает строительство новых объектов и модернизацию существующих, поставку перспективной техники, а также закупку современных вооружений.
Новости и официальные сообщения последних месяцев позволяют представить, как именно ракетные войска будут повышать долю новых вооружений на заявленные 6%. Прежде всего, в 2019 году эти процессы будут осуществляться за счет поставок уже известных и освоенных образцов вооружения. К настоящему времени в РВСН имеется порядка 100-110 межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс» в шахтных и мобильных пусковых установок. В течение 2019 года их численность будет увеличена.
В ходе заседания Коллегии Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на дежурство заступит 31 шахтная пусковая установка. Эти сооружения строятся для комплексов «Ярс» и «Авангард». Точная численность ракет, планируемых к постановке на дежурство в наступающем году, а также пропорции двух комплексов в поставках не назывались.
Впрочем, российская оборонная промышленность показала свои способности в деле массового выпуска «Ярсов», что дает некоторые основания для оценок. Так, предприятие «Воткинский завод» на практике доказало свою способность ежегодно производить не менее 20 ракет РС-24. При наличии соответствующего заказа завод сможет передать РВСН значительное число подобных МБР для развертывания или отправки на хранение.
В марте прошлого года российское руководство впервые рассказало о ракетном комплексе «Авангард», разработанном для РВСН. Уже в ноябре стало известно, что в скором времени этот комплекс будет готов к постановке на боевое дежурство. В конце декабря состоялся очередной успешный испытательный пуск «Авангарда», после чего руководство страны подтвердило уже оглашенные планы, относящиеся к 2019 году.
Декабрьский запуск был выполнен из позиционного района Домбаровский. Согласно новостям недавнего времени, в 2019 году там же начнут свою службу новейшие «Авангарды». До конца года на дежурство заступит первый полк, вооруженный подобными комплексами. Изделие «Авангард» уже официально принято на вооружение, а НПО Машиностроения приступило к производству серийных образцов для передачи РВСН.
В начале января министерство обороны сообщило о своих планах по проведению учебных мероприятий. В течение 2019 года ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 командно-штабных, тактических и специальных учений. В каждом периоде обучения наступившего года планируется отработать режимы несения боевого дежурства в высших степенях готовности. К подобным учениям и тренировкам привлекут свыше 40 ракетных полков, а также частей охраны и обеспечения.
Морская составляющая
Российская судостроительная промышленность в лице предприятия «Севмаш» и смежных организаций продолжает строительство новых подводных лодок – ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей», предназначенных для обновления морской компоненты стратегических ядерных сил. По ряду причин, последние годы оказались бедными на новости о «Бореях», но в самом ближайшем будущем ожидаются новые важные события.
В ноябре 2017 года из эллинга «Севмаша» была выведена очередная подлодка типа «Борей» – К-549 «Князь Владимир». Сейчас она находится на заводских испытаниях, которые приближаются к своему завершению. В течение нескольких следующих месяцев РПКСН К-549 пройдет все необходимые проверки, после чего будет передан военно-морскому флоту. Точная дата сдачи корабля пока не оглашалась.
С 2014 года ведется строительство лодки «Князь Олег». Пока она остается на стапеле «Севмаша», но в обозримом будущем запланированы завершение строительства и последующий спуск на воду. Согласно известным планам, «Князь Олег» может поступить на службу в конце 2019 года. Впрочем, пока не следует исключать возможность появления тех или иных затруднений, из-за которых строительство и испытания удастся завершить с некоторым опозданием.
Новейшие РПКСН пр. 955 / 955А вооружаются баллистическими ракетами подводных лодок Р-30 «Булава». Информация о серийном производстве такого оружия и планах по его выпуску на ближайшее время в открытых источниках отсутствует. Известно, что каждый «Борей» одновременно несет 16 ракет «Булава» в шахтных пусковых установках. Из этого следует, что для своевременного вооружения новых подлодок в текущем году необходимо поставить не менее 16 ракет.
К сожалению, морскую компоненту российских СЯС ждут не только пополнения. На протяжении последних лет обсуждается списание нескольких существующих подлодок. Так, в апреле прошлого года российские средства массовой информации раскрыли актуальные планы командования военно-морского флота, предусматривающие прекращение службы нескольких подводных крейсеров. К 2020 году планируется вывести из боевого состава флота и списать оставшиеся РПКСН проекта 667БДР «Кальмар», пока продолжающие службу в составе Тихоокеанского флота. После этого стратегические ядерные силы будут представлены на Тихом океане только подлодками проекта «Борей».
Напомним, из 14 подлодок проекта 667БДР сохранилось лишь 2. 11 подводных крейсеров были списаны и утилизированы в прошлом, еще один перестроили по специальному проекту 09786. До недавнего времени в строю оставалось всего две такие лодки – К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-44 «Рязань». Недавно стало известно, что РПКСН К-433 вывели в резерв, и после этого службу продолжает только К-44, которому вскоре тоже предстоит выйти из боевого состава флота. Две оставшиеся подлодки планируется списать по причине большого возраста и выработки ресурса. В этом году исполняется 39 и 37 лет с начала службы «Святого Георгия Победоносца» и «Рязани» соответственно.
Воздушно-космические силы
Дальнюю авиацию в стратегических ядерных силах представляют бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Российские вооруженные силы в настоящее время располагают суммарно несколькими десятками самолетов этих типов. Текущие планы министерства обороны и командования ВКС предусматривают продолжение модернизации строевой техники. Параллельно промышленность должна наладить строительство совершенно новых ракетоносцев, которым в ближайшем будущем предстоит дополнить наличные машины.
На 2019 год запланирована масса работ и несколько важных событий в контексте модернизации дальней авиации. В прошлом году Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова приступил к сборке первого модернизированного ракетоносца Ту-160М. В третьем квартале текущего года состоится выкатка этого самолета из сборочного цеха с последующим его переводом на летно-испытательную станцию. Первые сообщения такого рода появились в середине прошлого года и получили подтверждение несколько дней назад. Первый полет новейшего Ту-160М должен состояться до конца 2019 года. Ввиду общей сложности испытаний передача самолета заказчику запланирована лишь на 2021 год.
Параллельно в Казани осуществляется строительство первого ракетоносца модели Ту-160М2 – головной машины совершенно новой серии. Появление этого самолета станет важнейшим событием в истории отечественной дальней авиации, но и на этот раз сдача готовой машины состоится уже после 2019 года.
В планах командования также имеется модернизация самолетов Ту-95МС по новому проекту Ту-95МСМ. Контракт на выполнение подобных работ по первому ракетоносцу был заключен летом прошлого года. Заказ получил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Сейчас предприятие осуществляет ремонт и модернизацию первого самолета, и на завершение этих работ уйдет еще несколько месяцев. Первый полет Ту-95МСМ совершит в конце текущего года.
В дальнейшем первый Ту-95МСМ должен будет пройти весь цикл испытаний, после чего заказчик вынесет окончательное решение. В начале следующего десятилетия должен будет появиться контракт, в соответствии с которым промышленность начнет полномасштабную модернизацию Ту-95МС из строевых частей.
В 2019 году следует ожидать продолжение поставок стратегического вооружения для самолетов-ракетоносцев дальней авиации. Прежде всего, в арсеналы будут передаваться новые крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. По сообщениям последнего времени, в недавнем прошлом эти изделия прошли модернизацию, при которой учитывался опыт их боевого применения в ходе операции в Сирии. Кроме того, в ноябре прошли испытания авиационного комплекса в виде бомбардировщика Ту-160М и ракет Х-101. Модернизированный самолет выполнил пуск 12 ракет по условным целям на удаленном полигоне в Заполярье.
Общие тенденции
Российское министерство обороны при активнейшем содействии оборонно-промышленного комплекса продолжает реализацию сразу двух Госпрограмм вооружения, а также ряда планов, затрагивающих развитие отдельных родов войск. Все эти программы и проекты оказывают большое влияние на состояние стратегических ядерных сил, которым удается постоянно повышать свой потенциал за счет обновления материальной части и вооружений, а также при помощи регулярного проведения учебно-боевых мероприятий.
Рассматривая планы военного ведомства на начавшийся 2019 год, можно заметить основные тенденции, связанные с развитием СЯС в целом и их отдельных компонент. Развитие всех трех составляющих СЯС осуществляется параллельно и с должными темпами. Однако на примере 2019 года видно, что результаты модернизации появляются в разное время и в отличающихся количествах. Тем не менее, такая разница не должна оказывать заметного влияния на стратегическую безопасность страны в целом.
Самое серьезное обновление в этом году ждет ракетные войска стратегического назначения. Им предстоит осваивать серийные изделия уже известных типов, а также принципиально новое оружие. После перерыва в несколько лет военно-морской флот вновь получит новые ракетные подводные крейсера стратегического назначения, способные вести боевое дежурство. Воздушно-космическим силам в лице дальней авиации пока предстоит эксплуатировать лишь имеющуюся технику. Новые образцы стратегических бомбардировщиков все еще находятся на стадии опытно-конструкторских работ и смогут дойти до войск только в отдаленном будущем.
Таким образом, в настоящее время наиболее внимание уделяется РВСН, которые остаются основой СЯС и должны решать поставленные задачи при помощи широкого спектра вооружений – как хорошо освоенных, так и принципиально новых. Начинает постепенно исправляться ситуация с перевооружением подводных сил ВМФ, а обновление дальней авиации пока остается делом будущего. Тем не менее, и эти структуры не останутся без новинок и обязательно повысят свой боевой потенциал.
В целом, недавно начавшийся 2019 год оказывается весьма интересным периодом в истории отечественных стратегических ядерных сил. В течение года можно будет наблюдать одновременное создание новых изделий и модернизацию существующих, а также эксплуатацию известных систем и освоение недавно появившихся. В итоге СЯС Российской Федерации сохранят и преумножат свой потенциал, а также останутся надежным средством обеспечения национальной безопасности.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://redstar.ru/
http://tass.ru/
https://rg.ru/
https://interfax.ru/
https://iz.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://flotprom.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru, Объединенная авиастроительная корпорация / uacrussia.ru
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