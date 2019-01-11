Сухой без осадка. «Суперджет SSJ100» в Иране: да или нет?

«Компания-производитель самолётов «SSJ100» АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не получала от США ответа на запрос об экспорте самолетов компании в Иран.



Поскольку количество комплектующих американского происхождения в текущей версии самолета «SSJ100» превышает 10%, в рамках прохождения формальных процедур ГСС была подана заявка в Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) для одобрения возможности продаж самолета «SSJ100» в Иран. На конец 2018 года ни положительного, ни отрицательного заключения получено не было.



Вместе с тем в рамках программы импортозамещения «ГСС» продолжает работы по снижению количества комплектующих иностранного происхождения и работает над новой версией самолета. Стоимость эксплуатации модернизированного продукта будет существенно снижена. Кроме того, планируется повысить эффективность программы за счет репрайсинга ряда комплектующих. Поставки обновленного продукта, как ожидается, не потребуют каких-либо дополнительных формальных согласований с третьими странами».

В чём никак нельзя отказать западной пропаганде, так это в умении выбрать время для ударов ниже пояса. Для серии шокирующих сообщений о том, что «Гражданским самолётам Сухого» (ГСС) запретили экспорт «Суперджетов» в Иран наилучшим моментом оказались зимние каникулы 2019 года, которые, похоже, совсем не зря наши законодатели хотели вовсе запретить. Наверное, чтобы народ трезвел быстрее, и засучив рукава, бежал к станку, чтобы трудится ради их, наших избранников, процветания и благополучия.Итак, о чём, собственно, речь? О том, что будто бы без разрешения США Россия не может продать не то что 20 или 40 лайнеров, а даже хотя бы один «Суперджет SSJ100» в Иран. На самом деле ситуация находится в стадии развития, никаких конкретных решений даже в рамках антироссийских и антииранских санкций в США на данный момент не принято. Более того, даже несмотря на то, что американская корпорация Boeing достаточно давно вышла из совместного с российской компанией «ГСС» проекта создания ближнемагистрального лайнера, она заинтересована в том, чтобы продолжать поставки ряда узлов и компонентов русским.Читатель спросит: почему? Да просто потому, что именно русских по-прежнему ждут на рынках третьих стран, и не только потому, что у русских дёшево. Русские обычно не бросают клиентов, они не ставят невыполнимых, в том числе политических условий, они готовы ещё и готовить кадры на вполне приемлемых условиях. Многое из этого те же американцы себе просто не могут позволить.Но при этом сами они, эти замечательные мастеровитые русские, сумевшие разгромить собственное авиастроение почти «до основания», без помощи того же Boeing на многое уже, увы, неспособны. Неспособны, прежде всего, штамповать как на конвейере, дешёвые, но при этом достаточно качественные и комфортные лайнеры. Но при поддержке из Чикаго и Сиэтла (там располагаются штаб-квартира и основные производственные мощности корпорации Boeing) – способны. Пусть эта поддержка и косвенная, и тщательно закамуфлированная.Бизнес есть бизнес. Рынки, даже потенциальные, упускать никак нельзя. Пусть даже ради этого надо плюнуть и на политику, и на законы конкуренции. Хотя какая тут конкуренция? Мировой гигант Boeing должен помочь псевдоконкуренту, которого даже младшим партнёром назвать язык не повернётся, продать на сторону несколько, назовём их так — полубоингов.Вернёмся, однако, к самой новости . О том, что в СМИ эту «страшилку» запустили как внеочередную, и почти наверняка – сверхплановую, говорит уже тот факт, что параллельно с ней русским напомнили о претензиях Японии на Южные Курилы. К этой новости, способной сплотить россиян почти так же крепко, как Крым-2014, присовокупили и обещание из Вашингтона не размещать на островах свои военные базы. Можно подумать, что острова японцам мы уже отдали, ну а грустная история с русско-американскими лайнерами – это уже что-то вроде скромного довеска, хотя и вовсе из другой оперы.Наши российские СМИ, понятное дело, наживку охотно сглотнули, и всё, что их просили и не просили, тут же растиражировали. Впрочем, телевидение как-то припозднилось, но на то они и каникулы, чтобы залежалое старьё на экраны выпускать. Хоть сколько-нибудь официального ответа ждать пришлось почти неделю. И это был ответ отнюдь не из Ирана, где выразились пока как-то невнятно, в основном сетуя на то, что на замену американских комплектующих может уйти слишком много времени.Ответ прозвучал из «ГСС». Во избежание разночтений приведём его здесь полностью.Безусловно, эта солидная отповедь вовсе не означает, что с иранским контрактом у «ГСС» по-прежнему всё в полном порядке. Риск, и очень большой риск того, что сделка на поставку тех самых 40 «Суперджетов» сорвётся, сохраняется. Хотя кто мешает провернуть ту же самую сделку через подставные фирмы или даже страны? Ведь, к примеру, в Таиланд «Суперджеты» сегодня уходят если не как горячие пирожки, то уж как хорошие новогодние подарки точно.И пусть потом кто-то попробует запретить тайскому королю Маха Вачиралонгкорну перепродать с выгодой для себя русские лайнеры иранцам. Ведь тот же офшорный бизнес, к примеру, процветает буквально повсюду, а оружие через третьи страны чуть ли не каждый второй продаёт в наши дни сколько угодно и кому угодно, вплоть до прямых врагов.Да, кажется, в «Сухом» не просчитали на будущее, что обилие иностранных, а главное, конкретно американских комплектующих, может на каком-то этапе подвести их под санкции. И если с антироссийскими «Сухой» как-то совладать сумел, то с антииранскими пока не получается. Но обход санкций – это ведь тоже бизнес, и если тому же Boeing будет выгодно, но при этом безопасно сбывать русским комплектующие для лайнеров, предназначенных Ирану, он это точно будет делать, причём в охотку. Карл Маркс не ошибался, утверждая, что нет таких преступлений, на которые готов пойти настоящий капиталист ради хорошей прибыли.Компания «Гражданские самолёты Сухого», по сути, представляет собой сегодня то ли последний островок надежды, то ли жалкие остатки того самого «отстойного отечественного самолётостроения», в необходимости которого для страны сомневался не кто иной, как ныне покойный Егор Гайдар. Признаем, его заветы по части авиастроения или автомобилестроения с машиностроением страна сумела выполнить просто на зависть нашим геополитическим оппонентам, причём даже не столько США, сколько тому же Китаю. А к нему, между прочим, нам сейчас так сильно хочется повернуться лицом, точнее, жерлами наших нефтегазовых труб.Однако, как свидетельствуют некоторые из последних событий, этот пациент – российское авиастроение, всё же пока скорее жив, чем мёртв. Санкционная суета вокруг среднемагистрального МС 21-300 этот факт лишь подтверждает. Коллизия с американскими санкциями затронула АО "Аэрокомпозит", которое входит в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), и одно из подразделений корпорации «Ростех» — ОНПП "Технология" имени Ромашина". Одно из ведущих российских деловых изданий сообщает, что всё дело оказалось в поставке компонентов для так называемого "черного крыла" и части киля самолёта. Впрочем, в ОАК уже успели сообщить, что необходимым композитным материалам может быть найдена замена. Внутри страны или за рубежом, пока не сообщается. Как не сообщается и о том, сколько времени и средств может потребоваться для полноценной замены.А пока те же «Пермские моторы», сотрудничающие с «Сухим», на финише 2018 года фактически довели до ума многострадальный ПД-35, предназначенный для суперлайнеров Ил-106 — совершенно иного типа, чем «Суперджет SSJ100». У них проблем с иностранными комплектующими по определению будет куда меньше. Двигатели ПД-35 будут испытывать на загородной испытательной станции в поселке Новые Ляды. Там же, очевидно, можно будет провести испытания и других моторов – к лёгкому Ил-112, который уже прошёл первую рулёжку, к среднетранспортному лайнеру будущего Ил-276 или, наконец, к тому же новейшему МС 21-300.