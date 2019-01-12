Как англичане создали Вооружённые силы Юга России
100 лет назад, в январе 1919 года, между Добровольческой армией под командованием генерала Деникина и Донской армией под началом атамана Краснова было подписано соглашение об объединении. Это было одно из важнейших событий в истории Белого движения.
Таким образом, были созданы Вооруженные силы на Юге России (ВСЮР), главнокомандующим которых стал генерал-лейтенант А. И. Деникин. Деникин и Добровольческая армия стали ядром создаваемой на Юге России русской государственности (в рамках Белого проекта).
Ситуация на Юге России
Основными антибольшевистскими силами на Юге России в 1918 году были армии Деникина и Краснова. Добровольцы ориентировались на Антанту, а красновцы – на Германию, которая в это время контролировала Малороссию (Украину). Краснов не желал ссориться с немцами, так как они прикрывали Дон с левого фланга и поддерживали казаков оружием взамен на продовольствие. Атаман Войска Донского предлагал наступать на Царицын, чтобы объединиться с Восточным фронтом белых на Волге. Белое же командование было враждебно немцам и хотело установить на Юге России единое военное командование и создать единый тыл. Однако Краснов не желал идти в подчинение Деникину, пытался сохранить и даже расширить самостоятельность Донской области. В результате Деникин, не имея возможности наступать на двух направлениях, выбрал основным операционным направлением Кубань и Северный Кавказ. При этом с Доном сохранялись союзнические отношения, и Донская область была тылом Добровольческой армии (живая сила, финансы, снаряжение, оружие и т. д.). Краснов же сосредоточил усилия на царицынском направлении (две битвы за Царицын: июль – август, сентябрь – октябрь 1918 года).
К концу 1918 – началу 1919 г. соотношение сил между Донской армией Краснова и Добровольческой армией Деникина изменилось в пользу добровольцев. Донская армия не смогла взять Царицын, было ослаблена, обескровлена, началось разложение казачьих войск, уставших от бесплодной войны. Армия Деникина отвоевывает Северный Кавказ у красных, получает тыловую базу и стратегический плацдарм для дальнейших боевых действий. Но главным было то, что Германская империя потерпела поражение в мировой войне и державы Антанты получили доступ в район Чёрного моря, Северное Причерноморье, Крым. Ставка атамана Краснова на немцев была бита. Поражение германского блока выбило почву из-под ног донского атамана, он лишился внешней поддержки. Донской армии теперь надо было следить и за левым флангом, с эвакуацией немцев линия фронта сразу увеличилась на 600 км. Причём эта огромная дыра приходилась на Донецкий угольный бассейн, где рабочие поддерживали красных. А со стороны Харькова угрожали петлюровцы, из Таврии банды Махно. У казаков не было сил, чтобы удержать Южный фронт. Соглашение с Деникиным, с переходом под его руку, стало неизбежным. Так как союзники обещали снабжать антибольшевистские силы (включая донских казаков) боеприпасами, оружием, снаряжением и оказывать другую помощь лишь при условии их объединения во главе с Деникиным. Краснов же был скомпрометирован связью с германцами и другого выхода у него не было.
Таким образом, поражение германского блока коренным образом изменила ситуацию на Южном фронте (также и на Западном). Представителем Деникина, а затем и Колчака, при союзном командовании был генерал Щербачев (бывший командующий Румынским фронтом). В ноябре 1918 года главнокомандующий союзными войсками в Румынии генерал Бертелло сообщил, что для помощи белым они планируют двинуть на Юг России 12 французских и греческих дивизий (Салоникская армия). Однако в реальности в Лондоне и Париже не собирались воевать за белых.
Краснов также попытался перестроить свою политику на державы Антанты. Он направил в Румынию своё посольство. Просил международного признания Всевеликого Войска Донского, как независимого государства (до восстановление единой России). Пригласил к себе союзные миссии, говорил о вынужденности своей прежней прогерманской ориентации. Предложил план наступления на красных в случае направления на Юг России 3 — 4 корпусов (90 – 120 тыс. человек). Союзники также обещали Краснову помощь против большевиков, но его правительство признать отказались. Союзники видели на Юге только одно правительство и командование.
В ноябре 1918 года корабли держав Антанты вошли в Чёрное море. Первый десант союзники высадили в Севастополе, союзники спешили захватить оставшиеся корабли и имущество русского Черноморского флота, которое до этого контролировали немцы. Крымское правительство генерала Сулькевича, ориентировавшееся на Германию и Турцию (Сулькевич мыслил воссоздать Крымское ханство под протекторатом Турции и Германии), сложило свои полномочия, уступив место коалиционному Крымскому правительству во главе с Соломоном Крымом. Крымское краевое правительство С. Крыма состояло из кадетов, социалистов и крымско-татарских националистов. Сулькевич, предупрежденный немцами о сокрой эвакуации, попросил Деникина ввести войска для защиты от анархии и большевиков. Сам он уехал в Азербайджан, где возглавил местный Генштаб. Белое командование направило в Севастополь и Керчь кавалерийский полк Гершельмана, небольшие отряды казаков и другие подразделения. Генерал Боровский должен был начать набор добровольцев и сформировать новую Крымско-Азовскую армию, чтобы создать единую линию Южного фронта от низовий Днепра до границ Донской области.
Союзники также высадили в ноябре – декабре 1918 года войска в Одессе (в основном французы, поляки и греки). Здесь они вступили в конфликт с вооруженными формированиями Директории УНР, но в итоге петлюровцы, опасаясь войны с Антантой, вынуждены были уступить Одессу и Одесский район. В конце января — начале февраля 1919 года союзные войска взяли под свой контроль Херсон и Николаев. В районе устья Днепра интервенты соединились с силами белогвардейской Крымско-Азовской армии. Французское командование занимало антибольшевистские позиции, но не собиралось поддерживать только одну силу. На Юге России французы решили поддерживать украинскую Директорию и российскую Директорию, в которую должен был войти представитель армии Деникина. Деникина французы считали креатурой британцев, поэтому не собирались делать ставку только на Добровольческую армию. В целом французы не собирались сами воевать в России против красных, для этого предназначалось местное «пушечное мясо» — российские и украинские войска.
Французские патрули в Одессе. Зима 1918 — 1919 гг.
Появились корабли Антанты и в Новороссийске. В декабре 1918 года к Деникину прибыла официальная военная миссия во главе с генералом Фредериком Пулем (Пул, Пуль). До этого он командовал силами интервентов на Севере России. Белое командование рассчитывало, что союзники выделят войска для поддержания порядка на занятой территории, что обеспечит им прочный тыл и спокойствие. Иностранные войска в тылу позволят спокойно провести мобилизацию, развернуть более мощную армию и сосредоточить все силы белых для борьбы с большевиками. Предполагалось, что при помощи держав Антанты к маю 1919 года белое командование завершит формирование армии и вместе с Колчаком начнёт решительное наступление. Пуль помощь обещал, высадка десантов Антанты намечалась, обещали оружия и снаряжения на 250-тыс. армию. На Дон из Севастополя также отправились иностранные офицеры с неофициальной миссией к казакам. Союзники щедро расточали обещания, но их болтовня, как и заявления официальных лиц, были словами без реального наполнения. Союзники изучали ситуацию, ставили под контроль важнейшие пункты и базы, грабили. Однако Лондон и Париж не спешили с масштабной высадкой войск, оружие и снаряжение также придерживали.
На Донском фронте дела обстояли всё хуже. Начали движение части 8-й красной армии, обходя Войско Донское. Казакам пришлось приостановить наступательные действия на царицынском направлении. Две дивизии перебросили на левый фланг, они заняли Луганск, Дебальцево и Мариуполь. Но этого было очень мало, что прикрыть новый обширный фронт. Казаки стояли редкими заставами, а ослаблять другие участки было нельзя. Краснов вынужден был просить помощи у Деникина. Тот направил пехотную дивизию Май-Маевского. В середине декабря 1918 года она высадилась в Таганроге и заняла участок от Мариуполя до Юзовки. Больше Деникин направить не мог, одновременно белые отряды занимали Крым и Северную Таврию, а на Северном Кавказе закипели последние решительные сражения, красные пытались перейти в контрнаступление.
Союзное командование в итоге продавило вопрос о создании единого командование антибольшевистскими силами на Юге России. Переговоры об этом начались в Екатеринодаре под председательством генерала Драгомирова, в них участвовали представители Добровольческой армии, Кубани, Дона. Говорили о единой власти, единой армии и едином представительстве перед Антантой. К согласию не пришли, представители Дона отказывались подчиняться. Британский генерал Пуль лично взялся за дело. 13 (26) декабря 1918 года на железнодорожной станции Кущёвка на границе Донской и Кубанской областей прошла встреча Пуля и генерала Драгомирова с одной стороны, и донского атамана Краснова и генерала Денисова с другой. На встрече обсуждался вопрос о совместных действиях Добровольческой и Донской армий, о подчинении красновцев Деникину. Краснов отказал в полном подчинении Донской области Деникину, но соглашался с верховным командованием Деникина над Донской армией в оперативных вопросах. В итоге Пуль помог Деникину подчинить себе Донскую армию.
26 декабря 1918 года (8 января 1919 года) состоялась новая встреча на станции Торговая. Здесь было подписано соглашение об объединении армий Деникина и Краснова. Донская армия (она к концу января 1919 года насчитывала 76,5 тыс. штыков и сабель) переходила в оперативное подчинение главнокомандующему Деникину, а внутренние дела оставались в ведении донского правительства. Таким образом, были созданы Вооруженные Силы на Юге России (ВСЮР), главнокомандующим которых стал генерал-лейтенант А. И. Деникин. Ядром ВСЮР стали Добровольческая и Донская армии. Теперь деникинцы стали основой воссоздаваемой русской государственности (белый проект) и главной силой антибольшевистского сопротивления на Юге России.
В итоге утратив внешнюю поддержку в лице Германии, под давлением Антанты и под угрозой нового мощного наступления Красной Армии на Дон, Краснов пошёл на объединение и подчинение Деникину.
28 декабря 1918 года (10 января 1919 года) Пуль посетил Дон, прибыл в Новочеркасск. Он также вместе с Красновым посетил фронт Донской армии. 6 (19) января 1919 года Пуль покинул Донскую область, отправившись назад в Британию. Перед отъездом он обещал Краснову, что скоро на помощь Донской армии прибудут британские войска. Французские представители также обещали, что их войска из Одессы пойдут на Харьков. Однако Лондон и Париж не собирались направлять свои войска для войны с красными. Пуля, который дал слишком много обещаний, заменили на генерала Чарльза Бриггса.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России А. И. Деникин и английский генерал Ф. Пуль
Третья оборона Царицына
Краснов в январе 1919 года организовал третье наступление на Царицын. Однако и оно потерпело неудачу. К середине января донские казаки, ломая упорное сопротивление 10-й армии под командованием Егорова, снова полукольцом охватили город. 12 января белоказаки нанесли удар севернее Царицына и захватили Дубовку. Чтобы отразить вражеский удар, красное командование сняло с южного участка Сводную кавалерийскую дивизию Б. М. Думенко (ядро будущей конной армии Буденного) и перебросило её на Север. Воспользовавшись ослаблением южного участка, донцы 16 января захватили Сарепту, но это была последняя их победа. 14 января бойцы Думенко выбили красновцев из Дубовки, а затем под командованием Буденного (Думенко был болен) совершили глубокий рейд по тылам противника. Перешедшие в наступление 8-я и 9-я красные армии стали угрожать Донской армии с тыла. В итоге в середине февраля казаки отступили от Царицына. 15 февраля 1919 года Краснов вынужден был уйти в отставку, на следующий день войсковым атаманом был выбран генерал А. Богаевский. Теперь Донская область была полностью подчинена Деникину.
Бронепоезд «Черепаха», который действовал под Царицыном в 1918 году. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
Таким образом, были созданы Вооруженные силы на Юге России (ВСЮР), главнокомандующим которых стал генерал-лейтенант А. И. Деникин. Деникин и Добровольческая армия стали ядром создаваемой на Юге России русской государственности (в рамках Белого проекта).
Ситуация на Юге России
Основными антибольшевистскими силами на Юге России в 1918 году были армии Деникина и Краснова. Добровольцы ориентировались на Антанту, а красновцы – на Германию, которая в это время контролировала Малороссию (Украину). Краснов не желал ссориться с немцами, так как они прикрывали Дон с левого фланга и поддерживали казаков оружием взамен на продовольствие. Атаман Войска Донского предлагал наступать на Царицын, чтобы объединиться с Восточным фронтом белых на Волге. Белое же командование было враждебно немцам и хотело установить на Юге России единое военное командование и создать единый тыл. Однако Краснов не желал идти в подчинение Деникину, пытался сохранить и даже расширить самостоятельность Донской области. В результате Деникин, не имея возможности наступать на двух направлениях, выбрал основным операционным направлением Кубань и Северный Кавказ. При этом с Доном сохранялись союзнические отношения, и Донская область была тылом Добровольческой армии (живая сила, финансы, снаряжение, оружие и т. д.). Краснов же сосредоточил усилия на царицынском направлении (две битвы за Царицын: июль – август, сентябрь – октябрь 1918 года).
К концу 1918 – началу 1919 г. соотношение сил между Донской армией Краснова и Добровольческой армией Деникина изменилось в пользу добровольцев. Донская армия не смогла взять Царицын, было ослаблена, обескровлена, началось разложение казачьих войск, уставших от бесплодной войны. Армия Деникина отвоевывает Северный Кавказ у красных, получает тыловую базу и стратегический плацдарм для дальнейших боевых действий. Но главным было то, что Германская империя потерпела поражение в мировой войне и державы Антанты получили доступ в район Чёрного моря, Северное Причерноморье, Крым. Ставка атамана Краснова на немцев была бита. Поражение германского блока выбило почву из-под ног донского атамана, он лишился внешней поддержки. Донской армии теперь надо было следить и за левым флангом, с эвакуацией немцев линия фронта сразу увеличилась на 600 км. Причём эта огромная дыра приходилась на Донецкий угольный бассейн, где рабочие поддерживали красных. А со стороны Харькова угрожали петлюровцы, из Таврии банды Махно. У казаков не было сил, чтобы удержать Южный фронт. Соглашение с Деникиным, с переходом под его руку, стало неизбежным. Так как союзники обещали снабжать антибольшевистские силы (включая донских казаков) боеприпасами, оружием, снаряжением и оказывать другую помощь лишь при условии их объединения во главе с Деникиным. Краснов же был скомпрометирован связью с германцами и другого выхода у него не было.
Таким образом, поражение германского блока коренным образом изменила ситуацию на Южном фронте (также и на Западном). Представителем Деникина, а затем и Колчака, при союзном командовании был генерал Щербачев (бывший командующий Румынским фронтом). В ноябре 1918 года главнокомандующий союзными войсками в Румынии генерал Бертелло сообщил, что для помощи белым они планируют двинуть на Юг России 12 французских и греческих дивизий (Салоникская армия). Однако в реальности в Лондоне и Париже не собирались воевать за белых.
Краснов также попытался перестроить свою политику на державы Антанты. Он направил в Румынию своё посольство. Просил международного признания Всевеликого Войска Донского, как независимого государства (до восстановление единой России). Пригласил к себе союзные миссии, говорил о вынужденности своей прежней прогерманской ориентации. Предложил план наступления на красных в случае направления на Юг России 3 — 4 корпусов (90 – 120 тыс. человек). Союзники также обещали Краснову помощь против большевиков, но его правительство признать отказались. Союзники видели на Юге только одно правительство и командование.
В ноябре 1918 года корабли держав Антанты вошли в Чёрное море. Первый десант союзники высадили в Севастополе, союзники спешили захватить оставшиеся корабли и имущество русского Черноморского флота, которое до этого контролировали немцы. Крымское правительство генерала Сулькевича, ориентировавшееся на Германию и Турцию (Сулькевич мыслил воссоздать Крымское ханство под протекторатом Турции и Германии), сложило свои полномочия, уступив место коалиционному Крымскому правительству во главе с Соломоном Крымом. Крымское краевое правительство С. Крыма состояло из кадетов, социалистов и крымско-татарских националистов. Сулькевич, предупрежденный немцами о сокрой эвакуации, попросил Деникина ввести войска для защиты от анархии и большевиков. Сам он уехал в Азербайджан, где возглавил местный Генштаб. Белое командование направило в Севастополь и Керчь кавалерийский полк Гершельмана, небольшие отряды казаков и другие подразделения. Генерал Боровский должен был начать набор добровольцев и сформировать новую Крымско-Азовскую армию, чтобы создать единую линию Южного фронта от низовий Днепра до границ Донской области.
Союзники также высадили в ноябре – декабре 1918 года войска в Одессе (в основном французы, поляки и греки). Здесь они вступили в конфликт с вооруженными формированиями Директории УНР, но в итоге петлюровцы, опасаясь войны с Антантой, вынуждены были уступить Одессу и Одесский район. В конце января — начале февраля 1919 года союзные войска взяли под свой контроль Херсон и Николаев. В районе устья Днепра интервенты соединились с силами белогвардейской Крымско-Азовской армии. Французское командование занимало антибольшевистские позиции, но не собиралось поддерживать только одну силу. На Юге России французы решили поддерживать украинскую Директорию и российскую Директорию, в которую должен был войти представитель армии Деникина. Деникина французы считали креатурой британцев, поэтому не собирались делать ставку только на Добровольческую армию. В целом французы не собирались сами воевать в России против красных, для этого предназначалось местное «пушечное мясо» — российские и украинские войска.
Французские патрули в Одессе. Зима 1918 — 1919 гг.
Появились корабли Антанты и в Новороссийске. В декабре 1918 года к Деникину прибыла официальная военная миссия во главе с генералом Фредериком Пулем (Пул, Пуль). До этого он командовал силами интервентов на Севере России. Белое командование рассчитывало, что союзники выделят войска для поддержания порядка на занятой территории, что обеспечит им прочный тыл и спокойствие. Иностранные войска в тылу позволят спокойно провести мобилизацию, развернуть более мощную армию и сосредоточить все силы белых для борьбы с большевиками. Предполагалось, что при помощи держав Антанты к маю 1919 года белое командование завершит формирование армии и вместе с Колчаком начнёт решительное наступление. Пуль помощь обещал, высадка десантов Антанты намечалась, обещали оружия и снаряжения на 250-тыс. армию. На Дон из Севастополя также отправились иностранные офицеры с неофициальной миссией к казакам. Союзники щедро расточали обещания, но их болтовня, как и заявления официальных лиц, были словами без реального наполнения. Союзники изучали ситуацию, ставили под контроль важнейшие пункты и базы, грабили. Однако Лондон и Париж не спешили с масштабной высадкой войск, оружие и снаряжение также придерживали.
На Донском фронте дела обстояли всё хуже. Начали движение части 8-й красной армии, обходя Войско Донское. Казакам пришлось приостановить наступательные действия на царицынском направлении. Две дивизии перебросили на левый фланг, они заняли Луганск, Дебальцево и Мариуполь. Но этого было очень мало, что прикрыть новый обширный фронт. Казаки стояли редкими заставами, а ослаблять другие участки было нельзя. Краснов вынужден был просить помощи у Деникина. Тот направил пехотную дивизию Май-Маевского. В середине декабря 1918 года она высадилась в Таганроге и заняла участок от Мариуполя до Юзовки. Больше Деникин направить не мог, одновременно белые отряды занимали Крым и Северную Таврию, а на Северном Кавказе закипели последние решительные сражения, красные пытались перейти в контрнаступление.
Союзное командование в итоге продавило вопрос о создании единого командование антибольшевистскими силами на Юге России. Переговоры об этом начались в Екатеринодаре под председательством генерала Драгомирова, в них участвовали представители Добровольческой армии, Кубани, Дона. Говорили о единой власти, единой армии и едином представительстве перед Антантой. К согласию не пришли, представители Дона отказывались подчиняться. Британский генерал Пуль лично взялся за дело. 13 (26) декабря 1918 года на железнодорожной станции Кущёвка на границе Донской и Кубанской областей прошла встреча Пуля и генерала Драгомирова с одной стороны, и донского атамана Краснова и генерала Денисова с другой. На встрече обсуждался вопрос о совместных действиях Добровольческой и Донской армий, о подчинении красновцев Деникину. Краснов отказал в полном подчинении Донской области Деникину, но соглашался с верховным командованием Деникина над Донской армией в оперативных вопросах. В итоге Пуль помог Деникину подчинить себе Донскую армию.
26 декабря 1918 года (8 января 1919 года) состоялась новая встреча на станции Торговая. Здесь было подписано соглашение об объединении армий Деникина и Краснова. Донская армия (она к концу января 1919 года насчитывала 76,5 тыс. штыков и сабель) переходила в оперативное подчинение главнокомандующему Деникину, а внутренние дела оставались в ведении донского правительства. Таким образом, были созданы Вооруженные Силы на Юге России (ВСЮР), главнокомандующим которых стал генерал-лейтенант А. И. Деникин. Ядром ВСЮР стали Добровольческая и Донская армии. Теперь деникинцы стали основой воссоздаваемой русской государственности (белый проект) и главной силой антибольшевистского сопротивления на Юге России.
В итоге утратив внешнюю поддержку в лице Германии, под давлением Антанты и под угрозой нового мощного наступления Красной Армии на Дон, Краснов пошёл на объединение и подчинение Деникину.
28 декабря 1918 года (10 января 1919 года) Пуль посетил Дон, прибыл в Новочеркасск. Он также вместе с Красновым посетил фронт Донской армии. 6 (19) января 1919 года Пуль покинул Донскую область, отправившись назад в Британию. Перед отъездом он обещал Краснову, что скоро на помощь Донской армии прибудут британские войска. Французские представители также обещали, что их войска из Одессы пойдут на Харьков. Однако Лондон и Париж не собирались направлять свои войска для войны с красными. Пуля, который дал слишком много обещаний, заменили на генерала Чарльза Бриггса.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России А. И. Деникин и английский генерал Ф. Пуль
Третья оборона Царицына
Краснов в январе 1919 года организовал третье наступление на Царицын. Однако и оно потерпело неудачу. К середине января донские казаки, ломая упорное сопротивление 10-й армии под командованием Егорова, снова полукольцом охватили город. 12 января белоказаки нанесли удар севернее Царицына и захватили Дубовку. Чтобы отразить вражеский удар, красное командование сняло с южного участка Сводную кавалерийскую дивизию Б. М. Думенко (ядро будущей конной армии Буденного) и перебросило её на Север. Воспользовавшись ослаблением южного участка, донцы 16 января захватили Сарепту, но это была последняя их победа. 14 января бойцы Думенко выбили красновцев из Дубовки, а затем под командованием Буденного (Думенко был болен) совершили глубокий рейд по тылам противника. Перешедшие в наступление 8-я и 9-я красные армии стали угрожать Донской армии с тыла. В итоге в середине февраля казаки отступили от Царицына. 15 февраля 1919 года Краснов вынужден был уйти в отставку, на следующий день войсковым атаманом был выбран генерал А. Богаевский. Теперь Донская область была полностью подчинена Деникину.
Бронепоезд «Черепаха», который действовал под Царицыном в 1918 году. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
- Автор:
- Самсонов Александр
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter