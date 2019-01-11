Боевые самолёты. Истребители-бомбардировщики Второй мировой. Часть 1
Ну вот, выступив с критикой наших экспертов, сравнивавших самолеты Второй мировой войны, согласно древнему постулату «критикуешь – предлагай», предлагаю свой взгляд на поршневые боевые самолеты периода той войны.
Почему я решил начать с такого противоречивого класса, как истребители-бомбардировщики? Потому, что они появились и оформились в класс именно тогда. А с появлением реактивной авиации развились донельзя. Ну, и вам от просто истребителей надо будет отдохнуть.
Итак, истребители-бомбардировщики Второй мировой войны. Согласно тем принципам, которые я озвучил в предыдущей статье, мы их четко разделим на 2 группы.
Первая – 1939-1943 годы, вторая – 1943-1945.
Именно так. Истребители и бомбардировщики, которые «чистые», придется делить на три группы. Но здесь вполне достаточно и такого деления.
Что представлял собой истребитель-бомбардировщик, о котором пойдет речь?
Вообще-то это был скорее бомбардировщик-истребитель. То есть, самолет, который мог принять бомбовую нагрузку и донести ее до противника. Там нанести бомбовый удар (или как вариант – реактивные снаряды) и в случае необходимости вести бой с самолетами противника.
Сразу становится видно отличие от штурмовиков. Штурмовик – это в первую очередь, хорошо бронированная машина, несущая разнообразное вооружение для «работы» по наземным целям и совершенно не предназначенная для ведения воздушного боя.
Кто сейчас скажет, что наши на Илах вполне себе сбивали, тот будет не совсем прав. Наши и на «Харрикейнах» сбивали, нашим вообще было без разницы, на чем сбивать. Было бы чем, а на чем это оружие установлено – аспекты.
Но о штурмовиках и ударных самолетах мы будем очень вкусно и подробно говорить в другой раз.
А сегодня наша цель – одномоторный истребитель-бомбардировщик. То есть, фактически это истребитель, оборудованный бомбодержателями и направляющими для РС, способный работать как по объектам противника, так и вести бой с его самолетами, как бомбардировщиками, так и истребителями (в особенности).
О двухмоторных ИБ мы поговорим чуть позже.
Что привело к созданию этого класса самолетов? Правильный ответ – война. До начала Второй мировой класс ударных самолетов представлял собой довольно унылое зрелище. В штурмовики/ударные самолеты попадали устаревшие модели, способные поднять пару бомб в 50 кг весом и вооруженные парой пулеметов винтовочного калибра.
Но началась война.
Сразу выяснилось, что передний край обороны противника – крепкий орешек. Поскольку малокалиберная зенитная артиллерия и зенитные же пулеметы не дают возможности работать бомбардировщикам с небольшой высоты. А с большой высоты можно и своим гостинец прислать. Случаи бывали.
Потому и потребовался недорогой самолет, который обладает лучшей маневренностью и скоростью, нежели бомбер, способный расчистить место для работы бомбардировщикам. Да, истребители сопровождения вполне нормально справлялись с задачей подавления МЗА противника, но с них еще никто не снимал охрану самих бомберов от истребителей противника.
Кроме того, существовали цели, по которым работать бомбардировщикам было сложно. Например, выяснилось, что 20-мм пушка в плане выведения из строя паровоза намного эффективнее бомбы. И так далее.
И таким образом наметились цели и задачи. Штурмовики работали по бронированным целям в условии сильного противодействия ПВО, обычно в несколько заходов, на истребители-бомбардировщики возлагались задачи по быстрым и неожиданным налетам на объекты в прифронтовой полосе. Бомбардировщики защищала высота, штурмовики – броня, ИБ – скорость и маневр. Все выглядит довольно логично.
Небольшое исключение – ударные истребители, но о них тоже поговорим.
Перечислять все истребители-бомбардировщики смысла, конечно же, нет. В качестве примеров приведу (по традиции) пять самолетов, которые счел наиболее интересными и показательными для класса.
Пусть получится своеобразный топ-зачет одномоторных истребителей-бомбардировщиков Второй мировой войны 1940-1942 годов.
№5. ЛаГГ-3 тип 11. СССР.
Этот самолет попал в список не потому, что надо было хоть кого-то воткнуть. Да, уже в 1941 году стало понятно, что ЛаГГ-3 – это не та машина, которая способна на равных воевать с «Ме-109F». И именно тогда родилась идея использовать не самый быстрый и маневренный истребитель ВВС РККА в качестве И-Б. Дескать, груз донесет, урон нанесет, а там, глядишь, и от «мессеров» отобьется.
Но даже для использования в таком виде, ЛаГГ-3 надо было облегчить. Для начала вернулись к исходному трехбачному варианту. Так как работы в глубоком тылу врага или барражированию над передним краем не предвиделось, то можно было пожертвовать запасом топлива. Тем более что для ЛаГГ-3 существовали подвесные бачки на 100 литров, которые в случае необходимости можно было подвешивать. Убрали один крупнокалиберный синхронный пулемет.
В некоторых частях снимали ШКАСы, которые фактически к тому времени стали бесполезны.
А вот в плане нагрузки самолет получился весьма примечательный.
Во-первых, шесть пусковых для РС-82, а позже – РС-132.
Во-вторых, бомбодержатели Д3-40.
Благодаря этим бомбодержателям самолеты могли использовать:
— фугасные бомбы ФАБ-50;
— осколочные бомбы АО-25М и ФАБ-50М;
— химические бомбы ХАБ-25 и АОХ-15;
— химические контейнеры ВАП-6М (Выливной авиационный прибор) с 38 литрами фосфорного газа и распылителем АСБР-2 способным выбросить весь газ в течение 3-4 секунд;
— зажигательные контейнеры ЗАП-6 (зажигательный авиационный прибор).
Для 1941 года – весьма неплохой набор вооружения. Учитывая еще пушку ШВАК и крупнокалиберный пулемет БС – совсем неплохо. А если вспомнить, что дельта-древесина, из которой делались ЛаГГи, плохо горела – вполне нормальный самолет.
Говоря о боевом применении, стоит сказать о действиях 129-го авиационного полка, полностью оснащенного самолетами ЛаГГ-3 11-й серии. За успешные действия в начале 1942 года полк получил звание Гвардейского.
ЛТХ ЛаГГ-3 11-й серии, 1941.
Масса, кг
— пустого: 2560
— взлетная: 3080
Двигатель: 1 х М-105ПА х 1050 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 490
— на высоте: 552
Практическая дальность, км: 760
Практический потолок, м: 9400
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— одна 20-мм пушка ШВАК;
— один 12,7-мм пулемет БС;
— два 7,62-мм пулемета ШКАС;
— 6 РС-82 или РС-132
— 2 бомбы до 50 килограмм.
По разным данным было выпущено более 300 самолетов ЛаГГ-3 11-й серии.
Достоинства: весьма мощное и разнообразное вооружение.
Недостатки: тяжелый планер и слабый двигатель.
№4. Re.2001 Ariete (Falco II). Италия, 1940.
Очень своеобразный самолет, который провоевал всю войну, причем сперва в составе Оси, а потом и против Германии.
Изначально планировался и строился именно как истребитель-бомбардировщик. Самолет реально удался, обладал вполне приличными ЛТХ, очень неплохо пикировал с бомбовой нагрузкой.
В бой Falco II вступили только в феврале 1942 года на Сицилии. Их основной задачей было классическое сопровождение бомбардировщиков в налетах на Мальту и борьба с ПВО британцев.
В небе Мальты Re.2001 впервые столкнулись с истребителями Спитфайр Mk.V и Харрикейн Mk.II. И, стоит отметить, итальянец был равным соперником для британских истребителей.
Самолеты Re.2001 поступили на вооружение 2, 22, 24, 59, 60, 160 и 167 истребительных групп (Gruppo di Caccia).
Мальта, Сардиния и вообще весь ТВД Средиземноморья стал полем боя для Falco II. Довольно неплохой самолет плюс хорошая подготовка пилотов дали настолько ощутимые результаты, что в августе 1942 года англичане приостановили проводку конвоев.
Конечно, огромную роль здесь сыграли летчики Люфтваффе, но и итальянцам было чем похвастаться.
Самолет стремительно устарел к 1943 году, в основном из-за невозможности установки более мощного двигателя. На севере Италии Falco II использовались вплоть до конца войны, именно для нанесения бомбовых ударов, сперва по американцам, а после «разворота» Италии – по немцам. Но к тому времени итальянские ВВС несли ощутимые потери от более совершенных машин противника и к концу войны из 273 выпущенных Falco II в строю осталось около полусотни.
После окончания войны оставшиеся самолеты стремительны сыграли на свалку, за исключением нескольких счастливчиков, переданных после ремонта в гидрометеорологическую службу. И на протяжении многих лет таскали на внешней подвеске вместо бомб барографы, гигрографы и прочую аппаратуру.
ЛТХ Re.2001
Масса, кг:
— пустого самолета: 2070
— нормальная взлетная: 2900
Двигатель: 1 х Alfa Romeo RA.1000 х 790 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 540
Практическая дальность, км: 1040
Практический потолок, м: 12 000
Экипаж: 1
Вооружение:
— два 12,7-мм пулемета и два 7,7-мм пулемета
— 640 кг бомб.
Достоинства: неплохая конструкция
Недостатки: слабый двигатель
№3 Hawker «Typhoon». Великобритания, 1940.
Это творение гения Сиднея Кэмма (наш аналог – Туполев) смело можно было бы назвать еще и «Геморроем», поскольку этот самолет попил столько крови у создателей и пилотов, что его родным братом можно считать наш ЛаГГ.
Еще не поставив толком на поток свой «Харрикейн», Кэмм уже предложив Королевским ВВС проект новой машины, которая, по идее, должна была заменить «Харрикейн». В 1937 году.
Дирекции КВВС Великобритании же требовался истребитель-перехватчик, способный бороться с армадами вражеских бомбардировщиков и тяжелыми истребителями сопровождения.
Кэмм согласился, но в духе того времени собрался вооружить самолет батареей из 12-ти пулеметов калибра 7,69 мм. В дирекции считали, что против бомбардировщиков эффективнее пушки.
Плюс еще долго не могли устаканить вопрос с двигателем. Так что неудивительно, что первый полет на "Тайфуне" был выполнен 24 февраля 1940 г.
Мотор был слабым местом "Тайфуна". Он перегревался, и его заклинивало при наборе высоты. Часто его охватывало пламя на взлете. Если учесть, что рядом шли магистрали от бензобаков, то обнаружив, что из-под ног тянет дымом, пилоты еще на старте выскакивали из кабин, как ошпаренные, и неслись как можно дальше от самолета. Кое-кому это спасло жизнь. «Сейбр» травил летчиков выхлопными газами, так что одновременный запуск двигателя и одевание кислородной маски стали у британцев нормой.
Выявив и частично исправив основные недостатки нового истребителя, англичане приступили к оснащению им первых строевых частей. Из-за спешки военного времени испытания и освоение машины строевыми летчиками шло практически параллельно. Поэтому в частях вдосталь хлебнули и аварий, и пожаров. Летчики угорали, выпрыгивали с парашютом из разваливающихся в воздухе самолетов. Из первых 142 сданных ВВС "Тайфунов" 135 попали в аварии различной тяжести.
Летчики подозрительно относились к тяжеловесному, малонадежному, хотя и быстроходному "Тайфуну". Этот истребитель по своим характеристикам разительно отличался от "Спитфайров" и "Харрикейнов", на которых они летали раньше.
Постепенно пришло понимание, что «Тайфун», как перехватчик, совсем не пудинг. На высотах до 3000 метров он еще худо-бедно мог противостоять «Фокке-Вульфам», но выше немцы делали из «Тайфунов» ростбифы, пользуясь преимуществом в скорости.
Говорят, что идея использовать «Тайфун» в качестве истребителя-бомбардировщика, пришла одному из командиров авиагрупп, Бьюмонту. Эксперимент прошел успешно, и эскадрилья за эскадрильей переходили на удары по наземным целям. Четыре скорострельных пушки решетили паровозные котлы, разносили в щепки грузовики, топили речные баржи. К апрелю 1943 г. одна только 609-я эскадрилья настреляла более 100 паровозов на территории Франции и Бельгии.
Звездный час «Тайфунов» настал летом 1944 г. Тогда для обеспечения высадки союзников в Нормандии привлекли 22 эскадрильи "Тайфунов". За несколько дней до десанта "Тайфуны" расстреляли немецкие радиолокационные станции на побережье, "ослепив" противника.
После вторжения функции "Тайфунов" разделились. Часть из них по системе "Кэб рэнк" обеспечивала непосредственную поддержку наступающих войск. По командам авианаводчика на передовой они атаковали бомбами или реактивными снарядами бронетехнику, позиции артиллерии, доты и дзоты. Попасть ракетой по танку или доту было практически невозможно, но это давало сильный морально-деморализующий эффект.
На удивление, "Тайфун" оказался очень живуч, и выдерживал многочисленные попадания, хотя и не обладал особенно мощной бронезащитой.
ЛТХ Typhoon Mk.IB
Масса, кг
— пустого самолета: 3942
— максимальная взлетная: 5854
Двигатель: 1 х Napier Sabre IIB х 2200 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 658
Крейсерская скорость, км/ч: 530
Практическая дальность, км: 1460
Cкороподъемность, м/мин: 831
Практический потолок, м: 10300
Экипаж: 1
Вооружение:
— четыре 20-мм крыльевых пушки;
— 8 х 27-кг PC или 2 х 454 кг бомбы.
Всего выпущено: 3317 шт.
Достоинства: мощное вооружение, хорошая управляемость.
Недостатки: двигатель. Ненадежный плюс постоянная угроза отравления пилота.
Потому, собственно, и только третье место. «Нэпир Сейбр» оказался не чудом, а чудовищем. Еще немного, и «Тайфун» вообще на войну не попал бы. Но попал, и свои задачи выполнял.
№2. Curtiss P-40D(E) Kittyhawk. США, 1941.
Ну скажите, ведь ковбой-красавец! Все при нем, хороший мотор, хороший обзор, компоновка, вооружение… Если дать ума – песня, а не самолет.
Дать ума – это только у нас могли. И давали.
Первый самолет серии взлетел 22 мая 1941 г. Вот сколько времени потребовалось, чтобы понять, что истребитель-бомбардировщик нужен, и нужен всерьез.
И это уже была не простая переделка истребителя, Р-40Е отличался от Р-40Д очень сильно. Он стал тяжелее, изменилась компоновка, была усилена бронезащита спереди и сзади пилота, бронезаголовник достиг толщины в 18 мм.
Раз Р-40Е планировался к применению как истребитель-бомбардировщик, то изменений была куча. Вместо подвесного бака он мог нести под фюзеляжем стандартную американскую бомбу весом 500 фунтов (227 кг). Позднее под крыльями поставили держатели, позволявшие брать еще две стофунтовые (45 кг) бомбы или шесть двадцатифунтовых (9,1 кг).
Переделка не бог весть какая сложная, так переделывали и на фронте. Бомбить Р-40Е мог и с пикирования под углом до 70 градусов. Новый, более мощный, двигатель и улучшенная аэродинамика обеспечили прирост скорости практически во всем диапазоне высот, увеличение дальности полета за счет большего объема баков.
Но за все это пришлось платить. Увеличение веса повлекло за собой ухудшение скороподъемности, возросло время выполнения виража, увеличилась длина разбега на взлете и пробега на посадке. Ухудшились пилотажные характеристики.
В общем, истребительная часть была принесена в жертву бомбардировочной.
Что касается боевого применения, то тут две стороны медали. Начал свою войну Р-40Е в североафриканских пустынях в декабре 1941 г. "Киттихауки" применялись именно как истребители-бомбардировщики. Сначала они брали одну бомбу в 250 фунтов под фюзеляж, а позднее — три (две под крыльями). Для ударов по мостам и кораблям пользовались и 1000-фунтовыми бомбами (454 кг).
Р-40Е оказался очень удобным для работы по немецким колоннам в пустыне.
А вот как истребитель – дело обстояло похуже. Устаревшие итальянские истребители Фиат CR.42, G.50, Макки С.200 хотя и были маневреннее, в общем-то не стали равными соперниками "Киттихаукам", которые легко могли оторваться от них за счет скорости.
Но более современные Макки С. 202 и немецкие "мессершмитты" представляли для них большую опасность.
И совершенно такие же самолеты попали в СССР. Первыми их получили те полки, которые уже успешно освоили "Томагавки" — 126-й и 154-й. Однако "Киттихауков" поступило значительно больше, чем "Томагауков", и ими стали перевооружать все новые части.
И тут выяснилось, что «ястреб» хорош. Да не просто хорош, а прямо по полной программе. Разный подход сказался.
У нас старались в первую очередь использовать положительные стороны этого самолета — мощное вооружение, большую дальность и продолжительность полета, живучесть, хорошее (по советским меркам того времени) радио- и приборное оборудование.
Поэтому "Киттихауки" применяли там, где эти качества можно было реализовать: в ПВО, для бомбовых и штурмовых ударов, для сопровождения и разведки.
Функции истребителя-бомбардировщика "Киттихауки" выполняли очень часто. Особенно в тяжелейшем 1942 году, когда в связи с нехваткой фронтовой бомбардировочной авиации был издан специальный приказ наркома обороны "О применении истребительной авиации на поле боя в качестве дневных бомбардировщиков".
Штатным считался вариант использование Р-40Е как носителя ФАБ-250, но в отдельных полках и в авиации Северного флота таким образом брали и ФАБ-500. Часто использовалась комбинация из одной ФАБ-250 и двух бомб по 100 кг. Например, во время удара североморских летчиков по порту Киркенес "Киттихауки" несли по одной фугасной бомбе ФАБ-250 и две зажигательных ЗАБ-100.
Целями для истребителей-бомбардировщиков были аэродромы, позиции, а иногда и корабли противника. Уже упоминавшийся 78-й полк использовал истребители для топмачтового бомбометания. При этом бомба сбрасывалась с горизонтального полета над самой водой и рикошетировала от ее поверхности, поражая борт корабля. Таким способом группа самолетов, ведомая капитаном В. П. Стрельниковым, за один день, 11 октября 1944 г., потопила две баржи и шесть мотоботов.
Герой Советского Союза Василий Поликарпович Стрельников совершил 150 боевых вылетов, потопил (достоверно подтверждено) 2 катера-тральщика, сторожевой корабль, самоходную баржу, 2 мотобота и буксир противника, в воздушных боях сбил 6 вражеских самолётов.
Лучшая рекомендация самолету, на котором воевал Стрельников. Р-40Е.
Вообще признано, что успехи наших летчиков на Р-40 не идут ни в какое сравнение с успехами их коллег из стана союзников.
ЛТХ P-40E
Масса, кг
— пустого самолета: 2880
— максимальная взлетная: 3996
Двигатель: 1 х Allison V-1710-39 х 1150 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 582
Крейсерская скорость, км/ч: 431
Практическая дальность, км
— с ПТБ: 2 253
— без ПТБ: 1 046
Скороподъемность, м/мин: 640
Практический потолок, м: 8 800
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов Colt-Browning M-2;
— 3 х 227-кг бомбы.
Всего произведено 13 738 единиц
Достоинства: живучесть, вооружение.
Недостатки: скорость и маневренность.
№1. Focke-Wulf Fw.190A-2. Германия, 1941.
Ну вот и последний объект нашего рассмотрения. Квинтэссенция уничтожения, лучший, на мой взгляд, истребитель-бомбардировщик первой половины войны.
4 пулемета первой серии уступили место 4-м пушкам, самолет научился летать. Новый мотор BMW 801 С-2 выдавал 1780 л. с. и полностью решил вопрос скорости для изрядно потяжелевшего самолета.
Бронирование тоже было на высоте. Лобовое стекло толщиной 57 мм было установлено под углом 63 градуса, что позволяло рикошетить пули винтовочного калибра легко и непринужденно, также пилота защищали 14-мм бронезаголовник, 8-мм бронесиденье и бронеспинка. Кроме того, для защиты от огня сзади-сбоку устанавливались 8-мм бронеплитки на внутренней стороне фюзеляжа.
Много электроники и полезных приспособлений. Часть "Фокке-Вульфов" серии А2 получила помимо обычной радиостанции FuG VII и самолетного ответчика «свой-чужой» FuG 25 еще и радиокомпас PKS.
Система управления оружием позволяла вести огонь из любой пары пушек или только из пулеметов. Переключая соответствующие тумблеры в кабине, пилот мог подключать к боевой кнопке и "смешанные" варианты: только пушки, пару пушек и пару пулеметов, все оружие одновременно.
Для союзников 190-й стал весьма неприятным сюрпризом. Выяснилось, что более-менее «Фокке-Вульфу» может противостоять «Спитфайр» 9-й серии, но он только-только начал поступать в войска. И на Западном фронте Люфтваффе получило настолько реальное преимущество, что даже наиболее оптимистичные мемуаристы англичан с дрожью в голосе вспоминают 1942-й год.
Странно, но на Восточном фронте 190-й не получил такого «признания». Да, новую машину заметили и оценили. Да, многие наши летчики признавали 190-й серьезным противником, а наземные войска на себе ощутили его огневую мощь.
Но команду «валить всех» никто не отменил, а потому наши летчики сбивали 190-х без особого пиетета. Надо было.
Многие эксперты объясняют это тем, что на Восточном фронте бои велись на таких высотах, где 190-й был несколько неуклюж. И немного другой подход к тактике существовал в ВВС РККА. Но это дело совсем иного рассмотрения через лупу.
Факт в том, что именно в 1942-м году «Фокке-Вульф» 190А2 был не просто серьезным противником, а весьма и весьма удачным ударным самолетом. Мощнейшее пушечно-пулеметное вооружение, впечатляющая бомбовая нагрузка, бронирование, скорость – все это делало 190-го лучшим истребителем-бомбардировщиком того времени.
И успехи Вермахта и Люфтваффе – лучшее тому подтверждение. Ведь именно к середине лета 1942 г. Германия достигла пика своих возможностей, получив контроль почти над всей территорией Европы и значительной частью европейской территории СССР.
Навряд ли этот период просто совпал с вершиной боевой карьеры FW 190. Это действительно был отличный ударный самолет.
ЛТХ Fw.190a-2
Масса, кг
— пустого самолета: 2900
— нормальная взлетная: 3980
Двигатель: 1 х ВМW-801D х 1780 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 500
— на высоте: 610
— на форсаже: 668
Максимальная скороподъемность, м/мин: 864
Практический потолок, м: 10 600
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— две 20-мм пушки МG-151 в корне крыла с 200 снарядами на ствол;
— две 20-мм пушки MG-FF в крыле c 55 снарядами на ствол;
— два 7,9-мм пулемета MG-17 с 1000 патронами на ствол в носовой части фюзеляжа;
— до 500 кг бомбовой нагрузки на внешних держателях.
Всего выпущено 909 единиц Fw.190a-2.
Достоинства: скорость, броня, вооружение.
Недостатки: маневренность, вызванная весом машины.
Собственно, к 1942 году истребители-бомбардировщики вполне оформились как класс, что только подтверждает работа таких машин, как Р-40Е и Fw.190a-2. Но в следующей части мы рассмотрим продолжение эволюции этих машин.
По материалам Большой авиационной энциклопедии http://airwar.ru/index.html.
Почему я решил начать с такого противоречивого класса, как истребители-бомбардировщики? Потому, что они появились и оформились в класс именно тогда. А с появлением реактивной авиации развились донельзя. Ну, и вам от просто истребителей надо будет отдохнуть.
Итак, истребители-бомбардировщики Второй мировой войны. Согласно тем принципам, которые я озвучил в предыдущей статье, мы их четко разделим на 2 группы.
Первая – 1939-1943 годы, вторая – 1943-1945.
Именно так. Истребители и бомбардировщики, которые «чистые», придется делить на три группы. Но здесь вполне достаточно и такого деления.
Что представлял собой истребитель-бомбардировщик, о котором пойдет речь?
Вообще-то это был скорее бомбардировщик-истребитель. То есть, самолет, который мог принять бомбовую нагрузку и донести ее до противника. Там нанести бомбовый удар (или как вариант – реактивные снаряды) и в случае необходимости вести бой с самолетами противника.
Сразу становится видно отличие от штурмовиков. Штурмовик – это в первую очередь, хорошо бронированная машина, несущая разнообразное вооружение для «работы» по наземным целям и совершенно не предназначенная для ведения воздушного боя.
Кто сейчас скажет, что наши на Илах вполне себе сбивали, тот будет не совсем прав. Наши и на «Харрикейнах» сбивали, нашим вообще было без разницы, на чем сбивать. Было бы чем, а на чем это оружие установлено – аспекты.
Но о штурмовиках и ударных самолетах мы будем очень вкусно и подробно говорить в другой раз.
А сегодня наша цель – одномоторный истребитель-бомбардировщик. То есть, фактически это истребитель, оборудованный бомбодержателями и направляющими для РС, способный работать как по объектам противника, так и вести бой с его самолетами, как бомбардировщиками, так и истребителями (в особенности).
О двухмоторных ИБ мы поговорим чуть позже.
Что привело к созданию этого класса самолетов? Правильный ответ – война. До начала Второй мировой класс ударных самолетов представлял собой довольно унылое зрелище. В штурмовики/ударные самолеты попадали устаревшие модели, способные поднять пару бомб в 50 кг весом и вооруженные парой пулеметов винтовочного калибра.
Но началась война.
Сразу выяснилось, что передний край обороны противника – крепкий орешек. Поскольку малокалиберная зенитная артиллерия и зенитные же пулеметы не дают возможности работать бомбардировщикам с небольшой высоты. А с большой высоты можно и своим гостинец прислать. Случаи бывали.
Потому и потребовался недорогой самолет, который обладает лучшей маневренностью и скоростью, нежели бомбер, способный расчистить место для работы бомбардировщикам. Да, истребители сопровождения вполне нормально справлялись с задачей подавления МЗА противника, но с них еще никто не снимал охрану самих бомберов от истребителей противника.
Кроме того, существовали цели, по которым работать бомбардировщикам было сложно. Например, выяснилось, что 20-мм пушка в плане выведения из строя паровоза намного эффективнее бомбы. И так далее.
И таким образом наметились цели и задачи. Штурмовики работали по бронированным целям в условии сильного противодействия ПВО, обычно в несколько заходов, на истребители-бомбардировщики возлагались задачи по быстрым и неожиданным налетам на объекты в прифронтовой полосе. Бомбардировщики защищала высота, штурмовики – броня, ИБ – скорость и маневр. Все выглядит довольно логично.
Небольшое исключение – ударные истребители, но о них тоже поговорим.
Перечислять все истребители-бомбардировщики смысла, конечно же, нет. В качестве примеров приведу (по традиции) пять самолетов, которые счел наиболее интересными и показательными для класса.
Пусть получится своеобразный топ-зачет одномоторных истребителей-бомбардировщиков Второй мировой войны 1940-1942 годов.
№5. ЛаГГ-3 тип 11. СССР.
Этот самолет попал в список не потому, что надо было хоть кого-то воткнуть. Да, уже в 1941 году стало понятно, что ЛаГГ-3 – это не та машина, которая способна на равных воевать с «Ме-109F». И именно тогда родилась идея использовать не самый быстрый и маневренный истребитель ВВС РККА в качестве И-Б. Дескать, груз донесет, урон нанесет, а там, глядишь, и от «мессеров» отобьется.
Но даже для использования в таком виде, ЛаГГ-3 надо было облегчить. Для начала вернулись к исходному трехбачному варианту. Так как работы в глубоком тылу врага или барражированию над передним краем не предвиделось, то можно было пожертвовать запасом топлива. Тем более что для ЛаГГ-3 существовали подвесные бачки на 100 литров, которые в случае необходимости можно было подвешивать. Убрали один крупнокалиберный синхронный пулемет.
В некоторых частях снимали ШКАСы, которые фактически к тому времени стали бесполезны.
А вот в плане нагрузки самолет получился весьма примечательный.
Во-первых, шесть пусковых для РС-82, а позже – РС-132.
Во-вторых, бомбодержатели Д3-40.
Благодаря этим бомбодержателям самолеты могли использовать:
— фугасные бомбы ФАБ-50;
— осколочные бомбы АО-25М и ФАБ-50М;
— химические бомбы ХАБ-25 и АОХ-15;
— химические контейнеры ВАП-6М (Выливной авиационный прибор) с 38 литрами фосфорного газа и распылителем АСБР-2 способным выбросить весь газ в течение 3-4 секунд;
— зажигательные контейнеры ЗАП-6 (зажигательный авиационный прибор).
Для 1941 года – весьма неплохой набор вооружения. Учитывая еще пушку ШВАК и крупнокалиберный пулемет БС – совсем неплохо. А если вспомнить, что дельта-древесина, из которой делались ЛаГГи, плохо горела – вполне нормальный самолет.
Говоря о боевом применении, стоит сказать о действиях 129-го авиационного полка, полностью оснащенного самолетами ЛаГГ-3 11-й серии. За успешные действия в начале 1942 года полк получил звание Гвардейского.
ЛТХ ЛаГГ-3 11-й серии, 1941.
Масса, кг
— пустого: 2560
— взлетная: 3080
Двигатель: 1 х М-105ПА х 1050 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 490
— на высоте: 552
Практическая дальность, км: 760
Практический потолок, м: 9400
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— одна 20-мм пушка ШВАК;
— один 12,7-мм пулемет БС;
— два 7,62-мм пулемета ШКАС;
— 6 РС-82 или РС-132
— 2 бомбы до 50 килограмм.
По разным данным было выпущено более 300 самолетов ЛаГГ-3 11-й серии.
Достоинства: весьма мощное и разнообразное вооружение.
Недостатки: тяжелый планер и слабый двигатель.
№4. Re.2001 Ariete (Falco II). Италия, 1940.
Очень своеобразный самолет, который провоевал всю войну, причем сперва в составе Оси, а потом и против Германии.
Изначально планировался и строился именно как истребитель-бомбардировщик. Самолет реально удался, обладал вполне приличными ЛТХ, очень неплохо пикировал с бомбовой нагрузкой.
В бой Falco II вступили только в феврале 1942 года на Сицилии. Их основной задачей было классическое сопровождение бомбардировщиков в налетах на Мальту и борьба с ПВО британцев.
В небе Мальты Re.2001 впервые столкнулись с истребителями Спитфайр Mk.V и Харрикейн Mk.II. И, стоит отметить, итальянец был равным соперником для британских истребителей.
Самолеты Re.2001 поступили на вооружение 2, 22, 24, 59, 60, 160 и 167 истребительных групп (Gruppo di Caccia).
Мальта, Сардиния и вообще весь ТВД Средиземноморья стал полем боя для Falco II. Довольно неплохой самолет плюс хорошая подготовка пилотов дали настолько ощутимые результаты, что в августе 1942 года англичане приостановили проводку конвоев.
Конечно, огромную роль здесь сыграли летчики Люфтваффе, но и итальянцам было чем похвастаться.
Самолет стремительно устарел к 1943 году, в основном из-за невозможности установки более мощного двигателя. На севере Италии Falco II использовались вплоть до конца войны, именно для нанесения бомбовых ударов, сперва по американцам, а после «разворота» Италии – по немцам. Но к тому времени итальянские ВВС несли ощутимые потери от более совершенных машин противника и к концу войны из 273 выпущенных Falco II в строю осталось около полусотни.
После окончания войны оставшиеся самолеты стремительны сыграли на свалку, за исключением нескольких счастливчиков, переданных после ремонта в гидрометеорологическую службу. И на протяжении многих лет таскали на внешней подвеске вместо бомб барографы, гигрографы и прочую аппаратуру.
ЛТХ Re.2001
Масса, кг:
— пустого самолета: 2070
— нормальная взлетная: 2900
Двигатель: 1 х Alfa Romeo RA.1000 х 790 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 540
Практическая дальность, км: 1040
Практический потолок, м: 12 000
Экипаж: 1
Вооружение:
— два 12,7-мм пулемета и два 7,7-мм пулемета
— 640 кг бомб.
Достоинства: неплохая конструкция
Недостатки: слабый двигатель
№3 Hawker «Typhoon». Великобритания, 1940.
Это творение гения Сиднея Кэмма (наш аналог – Туполев) смело можно было бы назвать еще и «Геморроем», поскольку этот самолет попил столько крови у создателей и пилотов, что его родным братом можно считать наш ЛаГГ.
Еще не поставив толком на поток свой «Харрикейн», Кэмм уже предложив Королевским ВВС проект новой машины, которая, по идее, должна была заменить «Харрикейн». В 1937 году.
Дирекции КВВС Великобритании же требовался истребитель-перехватчик, способный бороться с армадами вражеских бомбардировщиков и тяжелыми истребителями сопровождения.
Кэмм согласился, но в духе того времени собрался вооружить самолет батареей из 12-ти пулеметов калибра 7,69 мм. В дирекции считали, что против бомбардировщиков эффективнее пушки.
Плюс еще долго не могли устаканить вопрос с двигателем. Так что неудивительно, что первый полет на "Тайфуне" был выполнен 24 февраля 1940 г.
Мотор был слабым местом "Тайфуна". Он перегревался, и его заклинивало при наборе высоты. Часто его охватывало пламя на взлете. Если учесть, что рядом шли магистрали от бензобаков, то обнаружив, что из-под ног тянет дымом, пилоты еще на старте выскакивали из кабин, как ошпаренные, и неслись как можно дальше от самолета. Кое-кому это спасло жизнь. «Сейбр» травил летчиков выхлопными газами, так что одновременный запуск двигателя и одевание кислородной маски стали у британцев нормой.
Выявив и частично исправив основные недостатки нового истребителя, англичане приступили к оснащению им первых строевых частей. Из-за спешки военного времени испытания и освоение машины строевыми летчиками шло практически параллельно. Поэтому в частях вдосталь хлебнули и аварий, и пожаров. Летчики угорали, выпрыгивали с парашютом из разваливающихся в воздухе самолетов. Из первых 142 сданных ВВС "Тайфунов" 135 попали в аварии различной тяжести.
Летчики подозрительно относились к тяжеловесному, малонадежному, хотя и быстроходному "Тайфуну". Этот истребитель по своим характеристикам разительно отличался от "Спитфайров" и "Харрикейнов", на которых они летали раньше.
Постепенно пришло понимание, что «Тайфун», как перехватчик, совсем не пудинг. На высотах до 3000 метров он еще худо-бедно мог противостоять «Фокке-Вульфам», но выше немцы делали из «Тайфунов» ростбифы, пользуясь преимуществом в скорости.
Говорят, что идея использовать «Тайфун» в качестве истребителя-бомбардировщика, пришла одному из командиров авиагрупп, Бьюмонту. Эксперимент прошел успешно, и эскадрилья за эскадрильей переходили на удары по наземным целям. Четыре скорострельных пушки решетили паровозные котлы, разносили в щепки грузовики, топили речные баржи. К апрелю 1943 г. одна только 609-я эскадрилья настреляла более 100 паровозов на территории Франции и Бельгии.
Звездный час «Тайфунов» настал летом 1944 г. Тогда для обеспечения высадки союзников в Нормандии привлекли 22 эскадрильи "Тайфунов". За несколько дней до десанта "Тайфуны" расстреляли немецкие радиолокационные станции на побережье, "ослепив" противника.
После вторжения функции "Тайфунов" разделились. Часть из них по системе "Кэб рэнк" обеспечивала непосредственную поддержку наступающих войск. По командам авианаводчика на передовой они атаковали бомбами или реактивными снарядами бронетехнику, позиции артиллерии, доты и дзоты. Попасть ракетой по танку или доту было практически невозможно, но это давало сильный морально-деморализующий эффект.
На удивление, "Тайфун" оказался очень живуч, и выдерживал многочисленные попадания, хотя и не обладал особенно мощной бронезащитой.
ЛТХ Typhoon Mk.IB
Масса, кг
— пустого самолета: 3942
— максимальная взлетная: 5854
Двигатель: 1 х Napier Sabre IIB х 2200 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 658
Крейсерская скорость, км/ч: 530
Практическая дальность, км: 1460
Cкороподъемность, м/мин: 831
Практический потолок, м: 10300
Экипаж: 1
Вооружение:
— четыре 20-мм крыльевых пушки;
— 8 х 27-кг PC или 2 х 454 кг бомбы.
Всего выпущено: 3317 шт.
Достоинства: мощное вооружение, хорошая управляемость.
Недостатки: двигатель. Ненадежный плюс постоянная угроза отравления пилота.
Потому, собственно, и только третье место. «Нэпир Сейбр» оказался не чудом, а чудовищем. Еще немного, и «Тайфун» вообще на войну не попал бы. Но попал, и свои задачи выполнял.
№2. Curtiss P-40D(E) Kittyhawk. США, 1941.
Ну скажите, ведь ковбой-красавец! Все при нем, хороший мотор, хороший обзор, компоновка, вооружение… Если дать ума – песня, а не самолет.
Дать ума – это только у нас могли. И давали.
Первый самолет серии взлетел 22 мая 1941 г. Вот сколько времени потребовалось, чтобы понять, что истребитель-бомбардировщик нужен, и нужен всерьез.
И это уже была не простая переделка истребителя, Р-40Е отличался от Р-40Д очень сильно. Он стал тяжелее, изменилась компоновка, была усилена бронезащита спереди и сзади пилота, бронезаголовник достиг толщины в 18 мм.
Раз Р-40Е планировался к применению как истребитель-бомбардировщик, то изменений была куча. Вместо подвесного бака он мог нести под фюзеляжем стандартную американскую бомбу весом 500 фунтов (227 кг). Позднее под крыльями поставили держатели, позволявшие брать еще две стофунтовые (45 кг) бомбы или шесть двадцатифунтовых (9,1 кг).
Переделка не бог весть какая сложная, так переделывали и на фронте. Бомбить Р-40Е мог и с пикирования под углом до 70 градусов. Новый, более мощный, двигатель и улучшенная аэродинамика обеспечили прирост скорости практически во всем диапазоне высот, увеличение дальности полета за счет большего объема баков.
Но за все это пришлось платить. Увеличение веса повлекло за собой ухудшение скороподъемности, возросло время выполнения виража, увеличилась длина разбега на взлете и пробега на посадке. Ухудшились пилотажные характеристики.
В общем, истребительная часть была принесена в жертву бомбардировочной.
Что касается боевого применения, то тут две стороны медали. Начал свою войну Р-40Е в североафриканских пустынях в декабре 1941 г. "Киттихауки" применялись именно как истребители-бомбардировщики. Сначала они брали одну бомбу в 250 фунтов под фюзеляж, а позднее — три (две под крыльями). Для ударов по мостам и кораблям пользовались и 1000-фунтовыми бомбами (454 кг).
Р-40Е оказался очень удобным для работы по немецким колоннам в пустыне.
А вот как истребитель – дело обстояло похуже. Устаревшие итальянские истребители Фиат CR.42, G.50, Макки С.200 хотя и были маневреннее, в общем-то не стали равными соперниками "Киттихаукам", которые легко могли оторваться от них за счет скорости.
Но более современные Макки С. 202 и немецкие "мессершмитты" представляли для них большую опасность.
И совершенно такие же самолеты попали в СССР. Первыми их получили те полки, которые уже успешно освоили "Томагавки" — 126-й и 154-й. Однако "Киттихауков" поступило значительно больше, чем "Томагауков", и ими стали перевооружать все новые части.
И тут выяснилось, что «ястреб» хорош. Да не просто хорош, а прямо по полной программе. Разный подход сказался.
У нас старались в первую очередь использовать положительные стороны этого самолета — мощное вооружение, большую дальность и продолжительность полета, живучесть, хорошее (по советским меркам того времени) радио- и приборное оборудование.
Поэтому "Киттихауки" применяли там, где эти качества можно было реализовать: в ПВО, для бомбовых и штурмовых ударов, для сопровождения и разведки.
Функции истребителя-бомбардировщика "Киттихауки" выполняли очень часто. Особенно в тяжелейшем 1942 году, когда в связи с нехваткой фронтовой бомбардировочной авиации был издан специальный приказ наркома обороны "О применении истребительной авиации на поле боя в качестве дневных бомбардировщиков".
Штатным считался вариант использование Р-40Е как носителя ФАБ-250, но в отдельных полках и в авиации Северного флота таким образом брали и ФАБ-500. Часто использовалась комбинация из одной ФАБ-250 и двух бомб по 100 кг. Например, во время удара североморских летчиков по порту Киркенес "Киттихауки" несли по одной фугасной бомбе ФАБ-250 и две зажигательных ЗАБ-100.
Целями для истребителей-бомбардировщиков были аэродромы, позиции, а иногда и корабли противника. Уже упоминавшийся 78-й полк использовал истребители для топмачтового бомбометания. При этом бомба сбрасывалась с горизонтального полета над самой водой и рикошетировала от ее поверхности, поражая борт корабля. Таким способом группа самолетов, ведомая капитаном В. П. Стрельниковым, за один день, 11 октября 1944 г., потопила две баржи и шесть мотоботов.
Герой Советского Союза Василий Поликарпович Стрельников совершил 150 боевых вылетов, потопил (достоверно подтверждено) 2 катера-тральщика, сторожевой корабль, самоходную баржу, 2 мотобота и буксир противника, в воздушных боях сбил 6 вражеских самолётов.
Лучшая рекомендация самолету, на котором воевал Стрельников. Р-40Е.
Вообще признано, что успехи наших летчиков на Р-40 не идут ни в какое сравнение с успехами их коллег из стана союзников.
ЛТХ P-40E
Масса, кг
— пустого самолета: 2880
— максимальная взлетная: 3996
Двигатель: 1 х Allison V-1710-39 х 1150 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 582
Крейсерская скорость, км/ч: 431
Практическая дальность, км
— с ПТБ: 2 253
— без ПТБ: 1 046
Скороподъемность, м/мин: 640
Практический потолок, м: 8 800
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов Colt-Browning M-2;
— 3 х 227-кг бомбы.
Всего произведено 13 738 единиц
Достоинства: живучесть, вооружение.
Недостатки: скорость и маневренность.
№1. Focke-Wulf Fw.190A-2. Германия, 1941.
Ну вот и последний объект нашего рассмотрения. Квинтэссенция уничтожения, лучший, на мой взгляд, истребитель-бомбардировщик первой половины войны.
4 пулемета первой серии уступили место 4-м пушкам, самолет научился летать. Новый мотор BMW 801 С-2 выдавал 1780 л. с. и полностью решил вопрос скорости для изрядно потяжелевшего самолета.
Бронирование тоже было на высоте. Лобовое стекло толщиной 57 мм было установлено под углом 63 градуса, что позволяло рикошетить пули винтовочного калибра легко и непринужденно, также пилота защищали 14-мм бронезаголовник, 8-мм бронесиденье и бронеспинка. Кроме того, для защиты от огня сзади-сбоку устанавливались 8-мм бронеплитки на внутренней стороне фюзеляжа.
Много электроники и полезных приспособлений. Часть "Фокке-Вульфов" серии А2 получила помимо обычной радиостанции FuG VII и самолетного ответчика «свой-чужой» FuG 25 еще и радиокомпас PKS.
Система управления оружием позволяла вести огонь из любой пары пушек или только из пулеметов. Переключая соответствующие тумблеры в кабине, пилот мог подключать к боевой кнопке и "смешанные" варианты: только пушки, пару пушек и пару пулеметов, все оружие одновременно.
Для союзников 190-й стал весьма неприятным сюрпризом. Выяснилось, что более-менее «Фокке-Вульфу» может противостоять «Спитфайр» 9-й серии, но он только-только начал поступать в войска. И на Западном фронте Люфтваффе получило настолько реальное преимущество, что даже наиболее оптимистичные мемуаристы англичан с дрожью в голосе вспоминают 1942-й год.
Странно, но на Восточном фронте 190-й не получил такого «признания». Да, новую машину заметили и оценили. Да, многие наши летчики признавали 190-й серьезным противником, а наземные войска на себе ощутили его огневую мощь.
Но команду «валить всех» никто не отменил, а потому наши летчики сбивали 190-х без особого пиетета. Надо было.
Многие эксперты объясняют это тем, что на Восточном фронте бои велись на таких высотах, где 190-й был несколько неуклюж. И немного другой подход к тактике существовал в ВВС РККА. Но это дело совсем иного рассмотрения через лупу.
Факт в том, что именно в 1942-м году «Фокке-Вульф» 190А2 был не просто серьезным противником, а весьма и весьма удачным ударным самолетом. Мощнейшее пушечно-пулеметное вооружение, впечатляющая бомбовая нагрузка, бронирование, скорость – все это делало 190-го лучшим истребителем-бомбардировщиком того времени.
И успехи Вермахта и Люфтваффе – лучшее тому подтверждение. Ведь именно к середине лета 1942 г. Германия достигла пика своих возможностей, получив контроль почти над всей территорией Европы и значительной частью европейской территории СССР.
Навряд ли этот период просто совпал с вершиной боевой карьеры FW 190. Это действительно был отличный ударный самолет.
ЛТХ Fw.190a-2
Масса, кг
— пустого самолета: 2900
— нормальная взлетная: 3980
Двигатель: 1 х ВМW-801D х 1780 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 500
— на высоте: 610
— на форсаже: 668
Максимальная скороподъемность, м/мин: 864
Практический потолок, м: 10 600
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— две 20-мм пушки МG-151 в корне крыла с 200 снарядами на ствол;
— две 20-мм пушки MG-FF в крыле c 55 снарядами на ствол;
— два 7,9-мм пулемета MG-17 с 1000 патронами на ствол в носовой части фюзеляжа;
— до 500 кг бомбовой нагрузки на внешних держателях.
Всего выпущено 909 единиц Fw.190a-2.
Достоинства: скорость, броня, вооружение.
Недостатки: маневренность, вызванная весом машины.
Собственно, к 1942 году истребители-бомбардировщики вполне оформились как класс, что только подтверждает работа таких машин, как Р-40Е и Fw.190a-2. Но в следующей части мы рассмотрим продолжение эволюции этих машин.
По материалам Большой авиационной энциклопедии http://airwar.ru/index.html.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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