Иоганн Рейнолд фон Паткуль: интриги, скандалы, четвертование

Иоганн Паткуль

Август Сильный

«Данию легче всего привлечь к союзу в войне против Швеции, поскольку Дания давно уже недовольна тем, что Швеция занимает главенствующее положение. Однако при таком союзе для Дании существует большая опасность: географическое положение делает ее очень уязвимой, и шведам легко будет заставить ее выйти из войны. Чтобы добиться нейтралитета Бранденбурга, достаточно поддержать бранденбургского курфюрста в его стремлении получить королевский титул. Но самое главное — привлечь на свою сторону русского царя, а важнейшей предпосылкой для его участия в войне против Швеции является подписание мирного договора с Турцией.



Поэтому следует уговорить царя поддержать миссионерскую деятельность папы в Китае, тогда папа повлияет на императора Священной Римской империи и на Венецию, с тем чтобы в Константинополе был заключен благоприятный мир между Россией и Турцией.



Союз с русским царем сопряжен, разумеется, с определенным риском. Нужно принять все меры предосторожности к тому, чтобы царь не утащил у Августа Лифляндию из-под самого носа, для этого надо заранее определить, что причитается России. Так или иначе, очень важно внушить ему кое-какие иллюзии: во-первых, что его предки имели права на Лифляндию и, во-вторых, что достаточно будет царю получить Нарву — и он сможет со временем подчинить себе всю Лифляндию и Эстляндию. Но если же царь завоюет Нарву, надо будет привлечь Англию, Голландию, Бранденбург и Данию, чтобы они вмешались и выступили в роли третейского суда».

Петр I

«Дрезден, 2 апреля 1704 года.



Ваше Величество Великодержавный Царь и Всемилостивейший Государь.



Вашего Царского Величества всемилостивейшее послание от 28 января вместе с приложенными к нему распоряжениями из Канцелярии благополучно мною пол учены…



Помимо того, невозможно описать, сколь рьяно враги Вашего Царского Величества стараются объявить всему миру, что Турция порвет с Вашим Царским Величеством единственно потому, что те дворы, которые могли бы иметь благие намерения в отношении общего дела, позволят себя испугать, поскольку некоторые верят, что в таком случае у Вашего Царского Величества не останется возможности с должной силой выступать против Швеции. В противовес этому я распространил при всех дворах противоположного характера информацию и опубликовал ее также в газетах Гамбурга, Лейпцига и в других городах, дабы помешать распространению подобных сведений…



Разработали новую конструкцию ручных мортир, чтобы облегчить обращение с ручными гранатами, что чрезвычайно полезно, в особенности при штурме крепостей. Как только конструкцию доведут до совершенства, я тут же перешлю ее Вашему Царскому Величеству с артиллерийским офицером, которого я все еще ожидаю.



В Берлин прибыл шведский специальный посланник, но пока еще он не получил аудиенции, так как здесь все еще не могут прийти к единому мнению относительно церемониала. В чем состоит его миссия, в настоящий момент узнать невозможно, я всеми силами пытаюсь об этом узнать и нашел одного человека, который следит за развитием событий.



Итак, я хотел бы на этом закончить и остаюсь в ожидании дальнейших Ваших Всемилостивейших приказаний, всегда к услугам Вашей Милости, в заверениях пожизненно неизменной моей верности и почтении Вашего Царского Величества, моего Всемилостивейшего Государя нижайше преданный и верный слуга И. Р. Паткуль.



P. S. Я должен без церемоний доложить Вашему Царскому Величеству, что совершенно необходимо и крайне полезно было бы иметь хороших и надежных корреспондентов (секретных информаторов) при каждом дворе, но прежде всего в Вене, Берлине, Лейпциге, Гамбурге и Копенгагене, и даже в Стокгольме, дабы своевременно узнавать обо всем, что происходит, и своевременно выработать соответствующую собственную линию. Для этого годятся люди, разбирающиеся в делах, хорошо знающие в своих местах всех и вся и имеющие доступ к надежным источникам. Я заверяю Ваше Царское Величество, что без этого невозможно двигаться вперед и принимать правильные решения в политических мероприятиях».

Карл XII

Жизнь Паткуля напоминает шпионский детектив. В ней нашлось место интригам и подковерным играм самого высокого класса. Иоганн успел послужить и шведскому королю, и польскому, и российскому. Но под чьими бы знаменами он не стоял, талантливый интриган и дипломат всегда старался продавить интересы своей родины — Лифляндии.Будущий главный дирижер внешнеполитических оркестров сразу нескольких стран появился на свет ориентировочно в 1660 году. Это приблизительная дата, поскольку точная цифра остается неизвестной. Иоганн Рейнолд фон Паткуль происходил из старинного дворянского рода. По одной из версий, его далеким предком являлся вассал ордена меченосцев Андреас Паткуль, который проживал в Риге ближе к концу четырнадцатого века. Кстати, еще с середины сороковых годов восемнадцатого века род Паткуль «поселился» в Лифляндской и Эстляндской матрикулах.И хотя Иоганн являлся представителем лифляндской знати, родился он вовсе не в стране, протянувшейся от Риги до Дерпта. Если быть точным, то нет достоверной информации о месте его рождения. Принято считать, что Иоганн родился в одной из тюрем Стокгольма. Дело в том, что его отец – Фридрих-Вильгельм – находился в заключении. Лифляндского ландрата и по совместительству шведского военачальника обвинили в том, что он сдал польским войскам стратегически важный город Вольмар (современный Валмиера в Латвии), хотя не имел на это права и должен был защитить его от неприятеля. Жена Фридриха Гертруда не захотела оставлять своего супруга и последовала в тюрьму вместе с ним. Не остановило ее и то, что к тому времени она была беременна. Вот в таком месте, по официальной версии, и появился на свет Иоганн в 1660 году. Надо сказать, что вскоре Фридриха фон Паткуля все же оправдали и отпустили. Но время, проведенное за решеткой, не прошло для него даром. И Иоганн лишился отца уже в 1666 году.О детстве Иоганна ничего неизвестно. Сохранились лишь свидетельства о том, что его мать находилась в трауре недолго и нашла утешение в замужестве с ротмистром Генрихом Мюллером. Как складывались отношения Иоганна с отчимом – неизвестно. Но первоначальное образование фон Паткуль получил именно в своей семье. Но затем он не захотел оставаться дома и отправился в путешествие. Иоганн жил на протяжении нескольких лет за границей, где, собственно, и получил необходимое ему образование.В Лифляндию по одной из версий Паткуль вернулся в конце 1680 года. К тому моменту молодой человек получил блестящее образование в области юриспруденции, математике, фортификации и инженерных наук. Помимо этого, он успел на достаточно высоком уровне освоить несколько иностранных языков. В общем, Иоганн сделал все от себя зависящее, чтобы, если можно так выразиться, выбиться в люди.Вернувшись в родную Лифляндию, фон Паткуль вступил во владения несколькими имениями, унаследовав их от покойного отца. А затем поступил на военную службу к шведам, что, в принципе, неудивительно, поскольку родина Иоганна в то время входила в состав шведской короны.Но тихая и спокойная жизнь продлилась недолго. Через короткое время шведский король Карлу XI решил провернуть земельную реформу, которая в первую очередь ударила всех лифляндских дворян. Буквально в одночасье они лишились всех своих владений. Земли были отобраны у местной знати и отданы, конечно, привилегированным шведам. По факту, правительство Швеции решило одним махом уничтожить все лифляндское дворянство как класс, поскольку, лишив их собственности, шведы лишили их и средств к существованию. Да и сама Лифляндия из-за этой губительной и жестокой реформы оказалась на пороге экономической катастрофы.Лифляндская знать решила, что нужно в обязательном порядке встретиться с Карлом XI и, что называется, на пальцах объяснить ему, к чему приведет подобное отношение к стране. И вскоре в Стокгольм прибыла делегация ландратов, среди которых, конечно, оказался молодой и остроумный фон Паткуль. Во время беседы с монархом Иоганн, казалось, сумел подобрать нужные слова. Карл XI, выслушав делегата, сообщил, что пересмотрит свой приказ и сделает его более мягким. Лифляндские визитеры радовались, поскольку сумели одержать жизненно важную дипломатическую победу. Но… потом все их мечты рухнули. Шведский монах получил некое письменное послание от лифляндцев. Доподлинно неизвестно кто его написал и что в оно заключалось. Есть версия, автор сего послания недвусмысленно намекнул королю, что если он не отменит земельную реформу, то начнется бунт. Естественно, Карл XI не мог этого просто так оставить. И тут же распорядился арестовать всю делегацию и судить по всей строгости закона. Лифляндцев до начала процесса отправили в одну из тюрем. Но сидеть и ждать возможного смертного приговора Паткуль не стал. Он каким-то чудом сумел сбежать из-под стражи и затеряться в Лифляндии. Интересно вот что: Иоганна все равно осудили, пусть и заочно. По решению суда его приговорили к смерти, лишили всех регалий, а также конфисковали имущество.Паткуль на протяжении нескольких лет пытался добиться амнистии, но его попытки не увенчались успехом. Даже когда Карл XI находился присмерти и помиловал делегатов, этот приказ не распространился на Иоганна. Тогда Паткуль окончательно понял, что в Швеции ему делать нечего. А бороться за права Лифляндии можно и, так сказать, удаленно, работая на потенциального врага шведского монарха.К тому времени в Европе к власти пришли три монарха, которые сыграли большую роль на всем континенте. С 1697 года королем Польши и курфюрстом Саксонии (с 1694 года) являлся Август II Сильный, в то же время престол Швеции занял Карл XII, а в России с 1689 года правил Петр I. Как раз в Августе и Петре Паткуль видел своих будущих работодателей. Ему необходимо было лишь выбрать какому монарху предложить свои услуги.В октябре 1689 году он определился и сумел обставить так, что сам король Август пригласил его для проведения переговоров в Польшу. А компанию монарху составил граф Флемминг, его главный советник. Надо сказать, что польский король был заинтересован получить Паткуля в качестве союзника, поскольку представитель лифляндской оппозиции мог оказать неоценимую помощь в возможной войне со Швецией. Это прекрасно понимал и сам Иоганн.Знаковая встреча произошла в самом начале 1699 года. Паткуль и Август встретились в Гродно. Известно, что переговоры продолжались около двух часов. Во время аудиенции Иоганн представил монарху «Всеподданейший мемориал», то есть, докладную записку, в которой подробно изложил свои мысли, касавшиеся войны со Швецией. Несмотря на то, главная мысль Паткуля заключалась в том, чтобы отсоединить Лифляндию от Швеции. В идеале — сделать ее независимой. Но добиться свободы, действуя напролом, было нереально. Поэтому Иоганн решил прибегнуть к помощи хитроумных маневров и дипломатических уловок, коих в его арсенале было предостаточно.Вот что написал Паткуль на счет привлечения союзников против шведов:Непредсказуемое поведение Петра I сильно беспокоило Паткуля. Он вполне допускал, что российский монарх способен «забыть» про первоначальный уговор и захватить Лифляндию. А отдавать свою страну Петру Иоганн не собирался. Что же касается начала войны, то хитрый дипломат предложил Августу нанести молниеносный удар по Риге и захватить ее. Поскольку он сам некоторое время находился на шведской военной службе, Паткуль располагал необходимыми сведениями о слабых местах города. А значит, знал, что нужно сделать для его захвата. А в конце встречи Иоганн посоветовал польскому королю заручиться поддержкой лифляндской знати. Сделать это было не сложно. От Августа требовалось лишь заключить с дворянами тайный договор, который давал бы им определенные привилегии. Польский монарх оценил старания Иоганна и поручил ему заняться подготовкой военной операции. Правда, сразу он утвердил лифляндца ни на какую официальную должность при дворе. Зато буквально через день после встречи Август отдал приказ саксонской армии перебазироваться в город Полаген, что севернее Мемеля. Здесь солдаты должны были обосноваться на зимних квартирах. С этого, собственно, и началась будущая Северная война.Паткуль тоже не сидел сложа руки. В феврале он тайно приехал в Ригу и начал проводить аккуратную, но уверенную агитационную работу среди местного населения. Особенно сильно лифляндец старался переманить на свою сторону аристократию. В предстоящем сражении за город ее приверженность могла сыграть ключевую роль. И с поставленной задачей Паткуль справился блестяще. Подготовив почву в Риге, Иоганн отправился в Варшаву. Здесь он в докладной записке сообщил Августу о своем успехе. После этого дипломат, представляясь Валлендорфом, направился в Копенгаген для встречи с датским королем. И вскоре он сумел добиться аудиенции у Христиана V. Надо сказать, что поначалу датский монарх довольно настороженно отнесся к плану Иоганна. Риск был слишком велик. Но агрессивная политика Швеции заставила монарха встать на сторону Польши в предстоящем конфликте. А способствовало это появление войск Швеции в Голштинии. По большому счету, у Христиана просто не оставалось пространства для маневра.Заручившись поддержкой Дании, Иоганну оставалось добиться встречи с российским государем. В восточном вояже компанию дипломату (к тому времени он все же обзавелся официальным статусом госсужащего Августа) составил генерал-майор Георг Карл фон Карловиц. Им требовалось убедить Петра I вступить в войну в строго определенное время. А удар необходимо было нанести по Карелии и Ингерманландии. По задумке, военные действия должны был начаться либо в конце декабря 1699 года, либо в самом начале 1700 года. Кстати, выбор Карловица в качестве переговорщика был неслучайным. Дело в том, что он пользовался особым, скажем так, привилегированным расположением российского государя.В конце августа 1699 года умер король Дании Христиан V. Его место занял Фридрих IV. И первым делом между Данией и Россией был подписан пакт о военном союзе. А в конце сентября Фридрих заключил с Августом Сильным военный союз против Швеции. В составленном договоре было указано, что нападение на Лифляндские земли должно состояться или января или же в феврале 1700 года. Правда, все это было, так сказать, написано вилами на воде, поскольку своего окончательного согласия на войну не дала Россия.И чтобы ускорить процесс, Паткуль продемонстрировал Петру свою очередную докладную записку. В ней он подробно расписал все плюсы военного союза с Августом. А именно: в случае успеха, Петр получал власть на Балтийском море и мог создать мощный флот. Соответственно, его, скажем так, рейтинг среди европейских монархов от этого события резко бы подскочил вверх. И российский государь решился, сообщив, что в самом крайнем случае сумеет вторгнуться в Карелию в апреле 1700 года. А затем в ноябре 1699 года Петр и Август заключили между собой военный союз. Заручившись поддержкой России, польский монарх распорядился сосредоточить саксонские армии у курляндской границы.Попытка атаковать Ригу была предпринята в рождественскую ночь 1699 года. Тайной спецоперацией командовали Флемминг, Карловиц и Паткуль, ставший к тому моменту полковником. Саксонские солдаты, переодевшись в одежду местных крестьян, на лыжах отправились к цели. По дороге они должны были преодолеть замерзшую реку, а потом, незаметно подобравшись к городу, устранить охрану у ворот. Вот только выполнить поставленную задачу не получилось. Против саксонцев и их командиров сыграла погода. Рождественская ночь выдалась очень холодной, поэтому солдаты очень быстро получили обморожения различной степени тяжести. И им пришлось возвращаться на исходную.Эта попытка атаки стала известна генерал-губернатору Риги Эрику Дальбергу. И он распорядился усилить охрану города и объявил мобилизацию горожан. Он понимал, что рано или поздно, но противник вновь постарается взять Ригу. Вскоре для отражения возможной атаки к городу подошел кавалерийский отряд, а Дальберг получил дополнительное вооружение. Август Сильный решил отказаться от первоначального плана и отказался от штурма Риги на неопределенный срок.В Швеции же ситуация накалилась. Когда Карл XII узнал, что за польским монархом стоит Паткуль, его гневный взгляд обратился в сторону Лифляндии. Лифляндская знать так сильно испугалась, что тут же объявила Паткуля предателем и изменником. Более того, от него даже отказалась собственная власть. Для шведского монарха этого было достаточно. Он не собирался тратить время на лифляндцев. Вместо этого король приказал направить войска к Варшаве и Кракову. После нескольких столкновений, Август Сильный оказался на краю пропасти. События разворачивались совершенно по другому сценарию, и польский монарх не понимал, как можно исправить критическую ситуацию. Ничего не мог предложить и Паткуль. Его положение в Польше стало слишком шатким и опасным. Дипломат понимал, что во всех своих неудачах Август обвинит именно его. И поэтому он решил сменить «работодателя» — предложить свои услуги российскому императору.Российский государь, получив предложение от Иоганна, тут же дал положительный ответ. И осенью 1701 года Паткуль официально стал работать на благо России. Первым делом, дабы отблагодарить Петра за фактическое спасение, Иоганн решил наладить дипломатические отношения с Францией. Выбор пал на эту страну не случайно, дело в том, что Иоганн узнал о желании Петра заключить с французами союз.Благодаря своим многочисленным связям лифляндец добивается визита в Москву специального уполномоченного Балюза, который прибыл в Россию в феврале 1702 года. После этого Иоганн получил должность тайного советника и чин генерал-лейтенанта. Конечно, останавливаться на достигнутом Паткуль не собирался, ему требовалось закрепить успех. Поэтому вскоре он предложил Петру план по реорганизации российских войск. Кстати, превращение кавалерийских подразделений в драгунские полки – это идея как раз лифляндца.В мае 1702 года Паткуль прибыл в Польшу. В Варшаве, действуя как официальный представитель Петра, он предложил план по совместных военных действий против армий Карла XII. Но реализовать его не получилось. Дело в том, что польская армия была разгромлена шведами в битве под Клетчовом, а затем уступила противнику Краков. Иоганн увидел, в каком бедственном положении находится войско Августа Сильного и понял, что толку от него практически нет. Изначальный сценарий борьбы со шведами требовал срочного изменения. И не точечного, а полного. Как показали произошедшие события и монархи, и сам Паткуль сильно недооценили возможности шведской короны. Но, тем не менее, в октябре 1703 года Иоганн от имени Петра I заключил с Августом союз. Более того, лифляндец сумел добиться крупной финансовой и военной помощи польскому монарху. Вот только выгоду Август из этого извлек сомнительную. Вместо того, чтобы собрать силы для противостояния противнику, монарх предпочитал тратить драгоценное время на женщин и алкоголь.Самое интересное произошло позже. В сентябре 1704 года русские войска вместе с Паткулем освобождают Варшаву, которая некоторое время находилась в руках неприятеля. Казалось бы, вот он переломный момент! От Августа требовалось собраться и развить успех союзнической армии. Но… Пока русские войска пытались отбить у шведов Познань, польский монарх находился в стороне и не предпринимал никаких действий. Поэтому нанести еще одно болезненное поражение противнику не удалось. А шведы, после удачной обороны Познани воодушевились и перешли в контрнаступление. Противостоять им у Паткуля, русских и саксонских солдат не было сил, поэтому они решили покинуть территорию Польши. Из-за странного и пассивного поведения Августа, угроза вторжения нависла уже над курфюршеством Саксонским. Иоганн понимал, что без союзников противостояние со шведами не выиграть. Поэтому несколько раз Паткуль с рабочим визитом посещал Берлин, а также Пруссию. Путем хитрых уловок, интриг и подковерных игр он пытался втянуть их в войну. По сути, в тот момент карьера Иоганна достиглас своего пика. Он стал чуть ли не главным механизмом в политической жизни всей Европы.Находясь в Дрездене Паткуль отправил Петру несколько секретных донесений. Вот что он писал в одном из них:Вот только Паткуль, несмотря на все усилия, не смог предотвратить главной беды: Август Сильный оказался не таким уж и сильным. Испугавшись, он решил погасить конфликт со Швецией и заключить с ней мир. Струсив в решающий момент, польский монарх спутал все карты и нанес чувствительный удар по интересам Петра. Да и над самим Паткулем нависла угроза. В экстренной ситуации он попытался убедить российского государя в необходимости заключения сепаратного мира со Швецией. Причем одним из пунктов в договоре должна была стать обязательная амнистия лифляндца. Но попытка провалилась, поскольку послание перехватила саксонская тайная служба. Вскоре по распоряжению главы дипломатического ведомства России русский корпус вместе с Иоганном отправился в распоряжение австрийских властей.И все равно Паткуль оказался в трудном положении. Его окружали враги. И на дипломатическую неприкосновенность, полученную от Петра, он особо не рассчитывал. И не зря, поскольку его вскоре арестовали и обвинили в превышении полномочий. В декабре 1705 года Иоганна доставили в крепость Зонненштейн. Здесь он и узнал о заключении Альтранштадтского мира. Причем шведский монарх, конечно, не забыл про Паткуля, которого он воспринимал чуть ли не как личного врага. Карл XII потребовал его выдачи. Августу ничего не оставалось, как согласиться. Правда, польский монарх отдал тайное распоряжение коменданту крепости Кенигштайн (здесь лифляндец ожидал приговора), приказав тому организовать побег лифляндца. Вот только этого не произошло. По одной версии, комендант не ждал, что шведы явятся за Паткулем так быстро, поэтому не успел выполнить задание Августа. По другой же, промедлил специально, боясь разгневать шведского короля. И в апреле 1707 года победители забрали непокорного лифляндца. Известно, что Петр I предпринял несколько попыток, чтобы спасти Иоганна, но его усилия оказались напрасными. И в октябре Паткуля, как изменника, сначала колесовали, а потом четвертовали. Так печально завершилась история лифляндского интригана, дипломата и мастера подковерных игр.