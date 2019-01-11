Опасен, но не всемогущ. Какие сюрпризы может преподнести украинско-польский ЗРК на базе ракет Р-27?
В новостном и военно-аналитическом сегментах российского и украинского медиапространств с новой силой разгорается «эпопея» вокруг анонсированной «Укроборонпромом» и польской компанией WB «Electronics» совместной программы разработки перспективного зенитно-ракетного комплекса средней дальности на базе ракет воздушного боя Р-27Р1/Т1 и Р-27ЭР1/ЭТ1, серийное производство которых было освоено Киевским машиностроительным заводом им. Артёма (ныне государственная акционерная холдинговая компания «Артём») в далёком 1985 году. Так, 9 января 2018 года, после пафосного заявления украинских СМИ о наличии в распоряжении Киева полноценных «элементной базы» и научно-технического задела для проектирования нового средства ПВО комментарии к новости на «Военном обозрении», «Военном паритете» и других ресурсах наполнились оживлёнными прогностическими дискуссиями о возможной эффективности нового ЗРК с учётом успешного опыта боевого применения йеменскими хуситами «энергетической» ракеты воздушного боя Р-27ЭТ в составе зенитно-ракетного комплекса кустарного изготовления в марте 2018 года, в результате чего был перехвачен тактический истребитель F-15S Королевских ВВС Саудовской Аравии.
При этом повышенный интерес к данной теме со стороны обозревателей и экспертов обусловлен не столько давностью плана ГАХК «Артём» по продвижению зенитных модификаций УРВБ семейства Р-27 на рынке вооружений Восточной Европы (данный факт был зафиксирован СМИ «незалежной» ещё осенью 2017 года, в ходе первых попыток «Укробонпрома» протолкнуть Р-27 в качестве главного претендента на интеграцию в перспективную польскую систему ПВО/ПРО «Narew»), сколько существующими возможностями Жулянского машиностроительного завода «Визар», ГАХК «Артём», КБ «Луч», а также польской компании WB «Electronics» по приданию зенитным ракетам семейства «Alamo» опций, позволяющих перехватывать гораздо больший спектр средств высокоточного оружия противника, нежели имеющиеся в распоряжении хуситов Р-27ЭТ.
К примеру, если умельцы-оружейники из шиитско-зейдитских отрядов «Ансар Аллах», лишенные должной военно-технической поддержки извне, вынуждены были пойти более простым путём, разместив наклонную ПУ (вместе с ракетой Р-27ЭТ, простым оптическим прицелом, совмещённым с сектором обзора ИК ГСН и баллоном со сжиженным азотом для охлаждения инфракрасного фотоприёмника) на обыкновенном грузовом автомобиле, то получающие всеобъемлющую поддержку со стороны польской WB «Electronics» (не без помощи специалистов «Raytheon» и британского подразделения MBDA) украинские компании «Радионикс» и «Радар», по-видимому, смогли разработать первый опытный образец новой активной радиолокационной головки самонаведения для «радийных» Р-27Р1/ЭР1 на основе полуактивных РГСН 9Б-1101, доставшихся «Укроборонпрому» в наследство от СССР. На этот факт косвенно указывают как представленный на широкое обозрение публики демонстратор передовой АРГСН в ходе выставки «Авiасвiт-2013», так и позавчерашнее заявление представителя WB «Electronics» Романа Мушала об уже созданных нескольких опытных экземплярах ГСН для зенитных версий Р-27. О чём это говорит?
В первую очередь о том, что украинские зенитные варианты Р-27, в отличие от единственного хуситского, смогут уничтожать не только теплоконтрастные объекты, обладающие определённой инфракрасной сигнатурой, но и любые малоразмерные радиоконтрастные объекты, включая БПЛА, реактивные и 152-мм артиллерийские снаряды. Такой вывод можно сделать на основании опубликованного на украинских ресурсах стенда с некоторыми параметрами АРГСН «Оникс», среди которых присутствует миллиметровый Ka-диапазон работы. Именно этот диапазон предназначен для эффективного уничтожения сверхмалоразмерных воздушных объектов. Естественно, для сохранения должной помехозащищённости будущего комплекса зенитные управляемые ракеты на базе ракет воздушного боя Р-27ЭТ планируется не только сохранить, но модернизировать новой 2-диапазонной инфракрасной головкой самонаведения, работающей как в средневолновом (3-5 мкм), так и в длинноволновом диапазоне (7-14 мкм).
Органы управления ракет-перехватчиков семейства Р-27Р/ЭР представлены развитыми «бабочковидными» аэродинамическими рулями большого удлинения, смещёнными к аэродинамическому фокусу ракет. В соответствии с законами аэродинамики данная схема позволяет не только избавиться от явления «реверса» благодаря «уносу» возмущённого аэродинамическими рулями воздушного потока от несущих поверхностей корпуса и задних стабилизаторов, но и обеспечить достойные лётно-технические качества благодаря приложению подъёмной силы аэродинамических рулей в районе центра масс изделия, что позволяет семейству Р-27 реализовать энергичные манёвры в пространстве в момент перехвата. Как следствие, данные ракеты имеют неплохой потенциал уничтожения маневрирующих целей.
Применительно к концепции вертикального пуска ЗУР из модульной транспортно-пусковой установки (предусмотрено действующим украинско-польским проектом), прежняя аэродинамическая схема зенитных Р-27ЭР1/ЭТ1 практически не имеет будущего. Огромный 972-мм размах аэродинамических рулей, а также контрпродуктивность внедрения конструкции складных «бабочковидных» плоскостей (из-за невозможности ужать калибр ТПК даже до 350—400 мм) поставит специалистов ГАХК «Артём» и КБ «Луч» перед сложной дилеммой: остановиться либо на открытой архитектуре размещения Р-27 на направляющих (а-ля SLAMRAAM), либо на проектировании новой аэродинамической конструкции Р-27 с сохранением прежнего диаметра корпуса в 230 мм, но с уменьшением размаха аэродинамических рулей и хвостовых стабилизаторов.
В последнем случае (из-за уменьшения площади рулей и крыльев), маневренность ЗУР заметно снизится, что потребует внедрения либо газодинамических двигателей поперечного управления, либо сопловой газоструйной системы отклонения вектора тяги. Первый элемент управления (модуль газодинамических ДПУ) может быть позаимствован у 300-мм управляемого снаряда «Ольха», второй — у ракет ближнего воздушного боя Р-73. Судя по фотографии нового модуля управления («Изделие ПР-611») для радикально модернизированного варианта Р-27, разработанного КБ «Луч», специалисты из «незалежной» уже погрузились в дебри проектирования газоструйной системы ОВТ интерцепторного типа, но первый образец вышел крайне громоздким, что далеко не лучшим образом отразится на лётно-технических качествах обновлённого варианта Р-27.
Интеграция в новую ракету-перехватчик двигателей поперечного управления, равно как и доведение до ума газоструйной системы ОВТ растянет реализацию программы на неопределённый период времени. А поэтому единственное, что мы сможем пронаблюдать в ближайшие годы, — банальное доведение украинских Р-27ЭР1/ЭТ1 до уровня изделия AP(ZR)-260T, представленного на выставке «Авiаcвiт-2014» и предусматривающего оснащение штатных модификаций Р-27 разгонными твердотопливными ускорителями для сохранения радиуса действия нового ЗРК хотя бы в пределах 50—70 км. Не будем отрицать, что наличие миллиметровой активной РГСН (при сопряжении нового комплекса с радарами «Пеликан» или «Файрфайндер»), действительно может дать возможность «радийным» Р-27Р1/ЭР1 «охотиться» за снарядами ствольной и реактивной артиллерии, а также стратегическими КР семейства «Калибр», но перехватить маневрирующие ОТРК 9М723-1 «Искандер-М» и другие гиперзвуковые средства воздушного нападения Воздушно-космических сил России данным самоделкам агрессора будет явно не по зубам.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23387
http://military-informant.com/analytic/smozhet-li-ukraina-samostoyatelno-sozdat-sovremennyiy-protivovozdushnyiy-kompleks.html
http://waronline.org/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812252309-j6f0.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p27/p27.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-103.html
https://bmpd.livejournal.com/1993474.html
https://medium.com/
Обзорная РЛС ДРЛО с фазированной антенной решёткой 80К6 (экспортная модификация 79К6 «Пеликан») работает в дециметровом S-диапазоне волн и является основным средством целеуказания для новых украинских ЗРК средней дальности на базе УРВБ Р-27
При этом повышенный интерес к данной теме со стороны обозревателей и экспертов обусловлен не столько давностью плана ГАХК «Артём» по продвижению зенитных модификаций УРВБ семейства Р-27 на рынке вооружений Восточной Европы (данный факт был зафиксирован СМИ «незалежной» ещё осенью 2017 года, в ходе первых попыток «Укробонпрома» протолкнуть Р-27 в качестве главного претендента на интеграцию в перспективную польскую систему ПВО/ПРО «Narew»), сколько существующими возможностями Жулянского машиностроительного завода «Визар», ГАХК «Артём», КБ «Луч», а также польской компании WB «Electronics» по приданию зенитным ракетам семейства «Alamo» опций, позволяющих перехватывать гораздо больший спектр средств высокоточного оружия противника, нежели имеющиеся в распоряжении хуситов Р-27ЭТ.
К примеру, если умельцы-оружейники из шиитско-зейдитских отрядов «Ансар Аллах», лишенные должной военно-технической поддержки извне, вынуждены были пойти более простым путём, разместив наклонную ПУ (вместе с ракетой Р-27ЭТ, простым оптическим прицелом, совмещённым с сектором обзора ИК ГСН и баллоном со сжиженным азотом для охлаждения инфракрасного фотоприёмника) на обыкновенном грузовом автомобиле, то получающие всеобъемлющую поддержку со стороны польской WB «Electronics» (не без помощи специалистов «Raytheon» и британского подразделения MBDA) украинские компании «Радионикс» и «Радар», по-видимому, смогли разработать первый опытный образец новой активной радиолокационной головки самонаведения для «радийных» Р-27Р1/ЭР1 на основе полуактивных РГСН 9Б-1101, доставшихся «Укроборонпрому» в наследство от СССР. На этот факт косвенно указывают как представленный на широкое обозрение публики демонстратор передовой АРГСН в ходе выставки «Авiасвiт-2013», так и позавчерашнее заявление представителя WB «Electronics» Романа Мушала об уже созданных нескольких опытных экземплярах ГСН для зенитных версий Р-27. О чём это говорит?
В первую очередь о том, что украинские зенитные варианты Р-27, в отличие от единственного хуситского, смогут уничтожать не только теплоконтрастные объекты, обладающие определённой инфракрасной сигнатурой, но и любые малоразмерные радиоконтрастные объекты, включая БПЛА, реактивные и 152-мм артиллерийские снаряды. Такой вывод можно сделать на основании опубликованного на украинских ресурсах стенда с некоторыми параметрами АРГСН «Оникс», среди которых присутствует миллиметровый Ka-диапазон работы. Именно этот диапазон предназначен для эффективного уничтожения сверхмалоразмерных воздушных объектов. Естественно, для сохранения должной помехозащищённости будущего комплекса зенитные управляемые ракеты на базе ракет воздушного боя Р-27ЭТ планируется не только сохранить, но модернизировать новой 2-диапазонной инфракрасной головкой самонаведения, работающей как в средневолновом (3-5 мкм), так и в длинноволновом диапазоне (7-14 мкм).
Органы управления ракет-перехватчиков семейства Р-27Р/ЭР представлены развитыми «бабочковидными» аэродинамическими рулями большого удлинения, смещёнными к аэродинамическому фокусу ракет. В соответствии с законами аэродинамики данная схема позволяет не только избавиться от явления «реверса» благодаря «уносу» возмущённого аэродинамическими рулями воздушного потока от несущих поверхностей корпуса и задних стабилизаторов, но и обеспечить достойные лётно-технические качества благодаря приложению подъёмной силы аэродинамических рулей в районе центра масс изделия, что позволяет семейству Р-27 реализовать энергичные манёвры в пространстве в момент перехвата. Как следствие, данные ракеты имеют неплохой потенциал уничтожения маневрирующих целей.
Применительно к концепции вертикального пуска ЗУР из модульной транспортно-пусковой установки (предусмотрено действующим украинско-польским проектом), прежняя аэродинамическая схема зенитных Р-27ЭР1/ЭТ1 практически не имеет будущего. Огромный 972-мм размах аэродинамических рулей, а также контрпродуктивность внедрения конструкции складных «бабочковидных» плоскостей (из-за невозможности ужать калибр ТПК даже до 350—400 мм) поставит специалистов ГАХК «Артём» и КБ «Луч» перед сложной дилеммой: остановиться либо на открытой архитектуре размещения Р-27 на направляющих (а-ля SLAMRAAM), либо на проектировании новой аэродинамической конструкции Р-27 с сохранением прежнего диаметра корпуса в 230 мм, но с уменьшением размаха аэродинамических рулей и хвостовых стабилизаторов.
В последнем случае (из-за уменьшения площади рулей и крыльев), маневренность ЗУР заметно снизится, что потребует внедрения либо газодинамических двигателей поперечного управления, либо сопловой газоструйной системы отклонения вектора тяги. Первый элемент управления (модуль газодинамических ДПУ) может быть позаимствован у 300-мм управляемого снаряда «Ольха», второй — у ракет ближнего воздушного боя Р-73. Судя по фотографии нового модуля управления («Изделие ПР-611») для радикально модернизированного варианта Р-27, разработанного КБ «Луч», специалисты из «незалежной» уже погрузились в дебри проектирования газоструйной системы ОВТ интерцепторного типа, но первый образец вышел крайне громоздким, что далеко не лучшим образом отразится на лётно-технических качествах обновлённого варианта Р-27.
Новый блок аэродинамического управления с газоструйной системой ОВТ («Изделие ПР-611») для перспективной модификации ЗУР на базе ракет семейства Р-27 (слева), лазерный гироскоп для модернизированной зенитной ракеты от КП СПС «Арсенал» (справа)
Интеграция в новую ракету-перехватчик двигателей поперечного управления, равно как и доведение до ума газоструйной системы ОВТ растянет реализацию программы на неопределённый период времени. А поэтому единственное, что мы сможем пронаблюдать в ближайшие годы, — банальное доведение украинских Р-27ЭР1/ЭТ1 до уровня изделия AP(ZR)-260T, представленного на выставке «Авiаcвiт-2014» и предусматривающего оснащение штатных модификаций Р-27 разгонными твердотопливными ускорителями для сохранения радиуса действия нового ЗРК хотя бы в пределах 50—70 км. Не будем отрицать, что наличие миллиметровой активной РГСН (при сопряжении нового комплекса с радарами «Пеликан» или «Файрфайндер»), действительно может дать возможность «радийным» Р-27Р1/ЭР1 «охотиться» за снарядами ствольной и реактивной артиллерии, а также стратегическими КР семейства «Калибр», но перехватить маневрирующие ОТРК 9М723-1 «Искандер-М» и другие гиперзвуковые средства воздушного нападения Воздушно-космических сил России данным самоделкам агрессора будет явно не по зубам.
Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23387
http://military-informant.com/analytic/smozhet-li-ukraina-samostoyatelno-sozdat-sovremennyiy-protivovozdushnyiy-kompleks.html
http://waronline.org/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812252309-j6f0.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p27/p27.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-103.html
https://bmpd.livejournal.com/1993474.html
https://medium.com/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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