Опасен, но не всемогущ. Какие сюрпризы может преподнести украинско-польский ЗРК на базе ракет Р-27?

Обзорная РЛС ДРЛО с фазированной антенной решёткой 80К6 (экспортная модификация 79К6 «Пеликан») работает в дециметровом S-диапазоне волн и является основным средством целеуказания для новых украинских ЗРК средней дальности на базе УРВБ Р-27

Новый блок аэродинамического управления с газоструйной системой ОВТ («Изделие ПР-611») для перспективной модификации ЗУР на базе ракет семейства Р-27 (слева), лазерный гироскоп для модернизированной зенитной ракеты от КП СПС «Арсенал» (справа)

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23387

http://military-informant.com/analytic/smozhet-li-ukraina-samostoyatelno-sozdat-sovremennyiy-protivovozdushnyiy-kompleks.html

http://waronline.org/

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201812252309-j6f0.htm

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/p27/p27.shtml



http://militaryrussia.ru/blog/topic-103.html

https://bmpd.livejournal.com/1993474.html

https://medium.com/