Подводные хищники. Подлодки типа «Щ» («Щука»)

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Советская подводная лодка Щ-301 «Щука» (тип «Щука», серия III) идет вдоль берега, фото: waralbum.ru

Подводные лодки Щ-201 (V-бис), Щ-209 (X серия) и Щ-202 (V-бис) Черноморского флота, 1943 год.

Подводная лодка Щ-201 в Туапсе

Погрузка торпеды на подлодку Тихоокеанского флота типа «Щука» (V-бис). Вместо кормового орудия на лодке установлен пулемет ДШК. На заднем плане видна подводная лодка типа «Щука» (X серии), фото: waralbum.ru

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/45193

http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/17-45/sh%20X/list.htm

http://techno-story.ru/articles/fleet/618-shatype

Материалы из открытых источников