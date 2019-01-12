Подводные хищники. Подлодки типа «Щ» («Щука»)
Подводные лодки серии III «Щука» стали первым типом средних подводных лодок, которые были построены в Советском Союзе. Строительство субмарин шести различных серий велось с 1930 по 1945 год, всего было построено 86 подводных лодки типа «Щ», что сделало их самым многочисленным типом советских подводных лодок в годы Великой Отечественной войны. Отличительными особенностями данных субмарин были сравнительная дешевизна в производстве, повышенная живучесть и маневренность.
Лодки приняли активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. За годы войны данные субмарины потопили 45 и повредили 8 боевых кораблей и коммерческих судов противника – более трети от общего количества потопленных всеми советскими подводными лодками судов. При этом из 44 воевавших подводных лодок погибла 31 субмарина. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа «Щ» стали гвардейскими, еще 11 субмарин были награждены орденом Красного Знамени.
Проектирование первых подводных лодок III серии типа «Щука» велось параллельно с проектированием подводных лодок серии I «Декабрист». «Щука» представляла собой полуторакорпусную подводную лодку, ее прочный корпус был разделен на 6 отсеков. Проект разрабатывался в конструкторском бюро, которое возглавлял Б. М. Малинин. Изначально лодки проектировались как малые, они были предназначены для действий в стесненных в навигационном отношении районах Балтики. Их планировалось использовать в акватории Финского залива с его небольшими глубинами, шхерами и узкими местами. В дальнейшем по принятой в СССР предвоенной классификации лодки были отнесены к средним.
Первая серия подводных лодок типа «Щ» – серия III создавалась советскими инженерами в невероятной спешке. Эскизный проект лодки был завершен в конце 1929 года. Не дожидаясь утверждения, на Балтийском заводе приступили к созданию рабочих чертежей. При этом еще на этапе проектирования в их конструкцию вносились многочисленные изменения. К примеру, военные потребовали разместить на борту лодки запасные торпеды. Размещение на борту еще четырех торпед потребовало от конструкторов «Щуки» проявления чудес изобретательности.
Любопытным представляется тот факт, что на проект лодок типа «Щ» оказало влияние поднятие и обследование британской подводной лодки L-55, которая с октября 1929 года находилась на восстановительном ремонте в Кронштадте. От этой лодки «Щукам» достались обводы с линейным преобразованием и общий архитектурный тип: полуторакорпусной, с булевыми цистернами главного балласта. Английская лодка L-55 затонула в южной части Финского залива 4 июня 1919 года при попытке атаки эсминцев «Азард» и «Гавриил». В результате сноса лодки неучтенным течением она подорвалась на английском же минном заграждении. Летом 1928 года лодка была успешно поднята на поверхность, а затем восстановлена и введена в состав советского флота. При поднятии и обследовании лодки были обнаружены останки 38 английских подводников, которые были переданы британской стороне для захоронения на родине.
Тактико-технические характеристики субмарин типа «Щ» изменялись от серии к серии незначительно. Всего было построено 86 лодок шестью разными сериями. Главным образом, шло изменение характеристик лодок в сторону мощности установленных дизелей, увеличения скорости надводного и подводного хода, некоторого снижения дальности плавания. Вооружение лодок (четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата и два 45-мм артиллерийских орудия) оставалось неизменным (кроме четырех лодок III серии, вооруженных одним орудием). Подводные лодки типа «Щука» имели 6 отсеков в прочном корпусе: первый и шестой отсеки были торпедными; второй – жилой (в нем же под разборным настилом из деревянных щитов находились аккумуляторы, а под ними топливные цистерны); третий отсек – центральный пост лодки; четвертый – дизельный отсек; в пятом отсеке располагались два главных электродвигателя и отдельно – два электродвигателя экономического хода.
Так как с самого начала работы над проектом новые подлодки рассматривались как массовые, основным требованием к ним была максимальная простота конструкции. Такое требование было направлено и на максимально возможное удешевление производства. В то же время это не лучшим образом отразилось на тактико-технических характеристиках «Щук». Недопустимо большим было время погружения лодок: из крейсерского положения – более минуты, а время продувки главного балласта составляло более 10 минут. Надводная скорость лодок III серии также оказалась значительно ниже той, что содержалась в спецификации – порядка 12 узлов. Размещение четырех запасных торпед в жилом отсеке существенным образом ухудшало обитаемость субмарины. Неудачной была и конструкция торпедопогрузочного устройства, в результате чего общее время погрузки боекомплекта на лодку занимало более суток. Механизмы подводных лодок издавали много шума, что демаскировало их и повышало шансы быть обнаруженными противником. Несмотря на все недостатки, проект пошел в серийное производство. Всего было построено четыре «Щуки» III серии, все четыре лодки вошли в состав Балтийского флота и несли номера от Щ-301 до Щ-304. Три из них не смогли пережить Великую Отечественную войну, до конца боевых действий дожила лишь лодка Щ-303 «Ёрш».
Помимо обозначенных недостатков у лодок типа «Щ» были и явные достоинства, которые и были подтверждены приемо-сдаточными испытаниями. К достоинствам подлодок III серии относили прочность и простоту их конструкции, хорошие мореходные качества и надежность установленных механизмов. По своим тактико-техническим характеристикам новые советские подлодки не уступили иностранным лодкам такого же класса, к примеру, французским подводным лодкам типа «Орион», которые строились одновременно с советскими подводными лодками типа «Щука».
Первые лодки III серии были заложены в Ленинграде на Балтийском заводе №189 в 1930 году (лодки Щ-301, 302 и 303), лодка Щ-304 строилась на заводе Красное Сормово №112 в Горьком (Нижний Новгород). Первые лодки вошли в состав флота в 1933 году, а всего к концу 1941 года было построено 84 подлодки, которые строились и вступали в строй следующими сериями: III серия – 4 лодки (1933 год), V серия – 12 лодок (1933-1934 годы), V-бис серия – 13 лодок (1935-1936 годы), V-бис-2 серия – 14 лодок (1935-1936 годы), X-серия – 32 лодки (1936-1939 годы), X-бис серия – 9 лодок вступили в строй уже в 1941 году, в том числе после начала войны, еще две были переданы флоту в июле 1945 года.
Щуки второй модификации относились к V серии и были построены в большем количестве. 12 таких подводных лодок пополнили состав Тихоокеанского флота. На место лодки переправлялись по железной дороге в разобранном виде, их конечная сборка осуществлялась уже на Дальнем Востоке. Существенных изменений по сравнению с лодками III серии они не имели, за исключением некоторых изменений корпусных конструкций, в частности, форштевню корабля был придан «океанский» наклон. Заметным отличием стала установка второго 45-мм орудия, которое затем присутствовало на «Щуках» всех последующих серий. При этом артиллерийское вооружение было слабым местом всех «Щук». К примеру, немецкая средняя подводная лодка тип VII (самый крупносерийный тип подводных лодок в истории) несла на борту 88-мм артиллерийское орудие и 20-мм зенитный автомат. А советские подводные лодки типа «С» вооружались 100-мм и 45-мм орудиями. Во многом многочисленные модернизации лодок типа «Щ» были связаны с тем, что ввод в строй средних лодок нового типа «С» затягивался. Всего в строй вступила 41 субмарина типа «С», но к началу Великой Отечественной их имелось только 17.
Помимо острой потребности флота в новых подводных лодках, субмарины типа «Щ», даже не смотря на все огрехи первых серий, в оперативно-тактическом отношении считались достаточно удачными кораблями, в первую очередь по сочетанию боевых качеств и стоимости. По этой причине было принято решение развивать этот тип субмарин, постепенно устраняя выявленные в ходе эксплуатации лодок первых серий недостатки. Более того, меньшие размеры позволяли таким лодкам лучше себя чувствовать в акватории Финского залива и Черного моря, по сравнению с более крупными лодками типа «С». Не случайно последние лучше всего проявили себя в составе Северного флота, а не на Балтике.
Результатом дальнейшего усовершенствования «Щук» стали подводные лодки серий V-бис и V-бис-2. Мощность главных дизелей лодок была повышена примерно на 35 процентов, при этом их масса и габариты почти не изменились. Помимо этого была улучшена форма рулей, что позволило нарастить скорость надводного хода лодок на 1,5 узла. Также по опыту предшествующей эксплуатации лодок V серии были осуществлены улучшения отдельных механизмов и деталей субмарин. Лодок V-бис серии было построено 13. Восемь из них отправились служить на Тихоокеанский флот, три – на Черное море и две – на Балтику. В годы войны «Щуки» V-бис серии активно привлекались к решению транспортных задач в акватории Черного моря. Лодки могли принять на борт вместо запасных торпед до 35 тонн топлива, либо 30 тонн груза, либо до 45 человек с личным оружием.
На кораблях V-бис-2 серии в очередной раз конструкторами был переработан теоретический чертеж и форма рубки субмарины. Это позволило нарастить скорость надводного хода еще на 0,5 узла, улучшив мореходность. Кормовая переборка второго отсека получила ступенчатую форму. Такое решение позволило хранить торпеды в собранном виде. Помимо этого переделали торпедопогрузочное устройство. Это был очень важный шаг, так как одновременно снизилась загроможденность отсеков лодки и уменьшилось время погрузки торпед на борт – с 25-30 часов до 12 часов. Также конструкторы изменили передачу электромотора экономического хода с шестеренчатой на ременную, что сделало ее работу бесшумной. Электродвигатели кормовых и носовых горизонтальных рулей разместили в концевых отсеках, оставив в центральном посту лишь ручное управление. Важным достижением лодок данной серии стало значительное уменьшение шумности механизмов на борту лодки, что повышало боевые возможности кораблей. Благодаря всем внесенным в конструкцию изменениям, подводные лодки V-бис-2 серии заслужили высокие оценки со стороны советских подводников. Всего было построено 14 лодок серии V-бис-2. По пять из них получили Балтийский и Тихоокеанский флот и четыре – Черноморский флот.
Самой многочисленной серией «Щук» стали лодки X серии, которых было построено сразу 32 шутки. 9 лодок получил Тихоокеанский флот, 8 – Черноморский и Северный флот, 7 – Балтийский флот. Данные субмарины выглядели наиболее экзотично за счет внедрения в конструкцию обтекаемого ограждения рубки, так называемого «лимузинного» типа. В целом же данные подводные лодки почти ничем не отличались от кораблей V-бис-2 серии. В качестве основной силовой установки на них использовались дизельные двигатели 38-К-8 Коломенского завода мощностью 800 л.с. при 600 оборотах в минуту. Скорость их надводного хода увеличилась до 14,1-14,3 узлов.
Низкий профиль новой рубки лодок X серии негативным образом отразился на увеличении ее заливаемости даже при сравнительно небольшом волнении моря, что особенно критично было для субмарин, которые служили на Северном флоте. В результате появилась еще одна серия подводных лодок типа «Щ» – серия Х-бис. Модернизационный потенциал «Щук» к тому моменту уже был почти полностью исчерпан, поэтому обновления свелись главным образом к возврату к традиционному ограждению рубки, а также к небольшим правкам в водяном трубопроводе и системе воздуха высокого давления. На ТТХ подлодок это существенным образом не отразилось. Всего было заложено 13 субмарин Х-бис серии. Из них удалось достроить 11 лодок: две еще до войны, остальные в ходе Второй мировой. Четыре подводные лодки участвовали в боях на Балтике, одна – на Черном море. Остальные подлодки действовали в составе Тихоокеанского флота. Из «европейских» «Щук» данной серии уцелела лишь одна балтийская лодка. На Тихом океане одна «Щука» серии Х-бис погибла в результате взрыва в базе. В боевых действиях против Японии участвовала лишь одна субмарина этого типа.
Внешний облик «Щук» в годы войны менялся в ходе различных модернизаций. К примеру, откидные части орудийных площадок со временем заменялись постоянными и оснащались релингами. По накопленному опыту плавания в битом льду на части субмарин были демонтированы наружные крышки торпедных аппаратов. Вместо второй 45-мм пушки на части субмарин устанавливался крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК, при этом на Тихоокеанском флоте наряду со стандартной тумбовой установкой встречались и самодельные. В годы Великой Отечественной войны некоторые подлодки успели получить гидролокаторы «Асдик» («Дракон-129»), а также специальное размагничивающее устройство с обмотками снаружи корпуса на уровне палубы надстройки.
Всего в СССР было построено 86 средних подлодок типа «Щука» разных серий. Из них 31 субмарина погибла в годы Великой Отечественной войны, что составляет 36 процентов от их общего количества или 69 процентов от числа субмарин, которые воевали на европейском театре военных действий. Потери были очень существенными. В какой-то мере это объяснялось активным использованием данных подлодок в боях, а также тяжелейшими условиями для подводников в акватории Финского залива, где многие советские лодки стали жертвами минных заграждений противника.
При этом, несмотря на не самые высокие тактико-технические характеристики, подводные лодки типа «Щ» показали себя грозным и результативным оружием. На Севере они сумели потопить 6 боевых кораблей и транспортов противника торпедным оружием, а также повредить один транспорт (не взорвалась торпеда). На Балтийском море «Щуки» торпедами смогли потопить одну подводную лодку противника, а также 17 транспортных и боевых кораблей. Еще пять кораблей были серьезно повреждены. На Черном море лодки типа «Щ» записали на свой торпедный счет 12 транспортов и боевых кораблей противника, еще два корабля были серьезно повреждены. При этом 9 транспортов им удалось потопить своим артиллерийским вооружением.
Тактико-технические характеристики лодок типа «Щука» X серии (наиболее многочисленной):
Водоизмещение: надводное – 584 тонны, подводное – 707,8 тонны.
Габаритные размеры: длина – 58,8 м, ширина – 6,2 м, осадка – 4 м.
Силовая установка – два дизеля 38-К-8 мощностью 2х800 л.с. и два главных гребных электродвигателя мощностью 2х400 л.с.
Скорость хода: надводная – 14,3 узла, подводная – 8,1-8,3 узла.
Скорость экономического хода: надводная – 7,9 узла, подводная – 2,6 узла.
Дальность плавания (нормальный запас топлива) – до 2580 миль (надводный ход), до 105 миль (подводный ход).
Глубина погружения: рабочая – 75 м, предельная – 90 м.
Вооружение артиллерийское: 2х45-мм пушки 21-К и 2х7,62-мм пулемета.
Торпедное вооружение: 4х533-мм носовых торпедных аппарата и 2х533-мм кормовых торпедных аппарата, общий запас торпед – 10 штук.
Автономность плавания – 20 суток.
Экипаж – 37-38 человек.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/45193
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/17-45/sh%20X/list.htm
http://techno-story.ru/articles/fleet/618-shatype
Материалы из открытых источников
Лодки приняли активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. За годы войны данные субмарины потопили 45 и повредили 8 боевых кораблей и коммерческих судов противника – более трети от общего количества потопленных всеми советскими подводными лодками судов. При этом из 44 воевавших подводных лодок погибла 31 субмарина. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа «Щ» стали гвардейскими, еще 11 субмарин были награждены орденом Красного Знамени.
Проектирование первых подводных лодок III серии типа «Щука» велось параллельно с проектированием подводных лодок серии I «Декабрист». «Щука» представляла собой полуторакорпусную подводную лодку, ее прочный корпус был разделен на 6 отсеков. Проект разрабатывался в конструкторском бюро, которое возглавлял Б. М. Малинин. Изначально лодки проектировались как малые, они были предназначены для действий в стесненных в навигационном отношении районах Балтики. Их планировалось использовать в акватории Финского залива с его небольшими глубинами, шхерами и узкими местами. В дальнейшем по принятой в СССР предвоенной классификации лодки были отнесены к средним.
Советская подводная лодка Щ-301 «Щука» (тип «Щука», серия III) идет вдоль берега, фото: waralbum.ru
Первая серия подводных лодок типа «Щ» – серия III создавалась советскими инженерами в невероятной спешке. Эскизный проект лодки был завершен в конце 1929 года. Не дожидаясь утверждения, на Балтийском заводе приступили к созданию рабочих чертежей. При этом еще на этапе проектирования в их конструкцию вносились многочисленные изменения. К примеру, военные потребовали разместить на борту лодки запасные торпеды. Размещение на борту еще четырех торпед потребовало от конструкторов «Щуки» проявления чудес изобретательности.
Любопытным представляется тот факт, что на проект лодок типа «Щ» оказало влияние поднятие и обследование британской подводной лодки L-55, которая с октября 1929 года находилась на восстановительном ремонте в Кронштадте. От этой лодки «Щукам» достались обводы с линейным преобразованием и общий архитектурный тип: полуторакорпусной, с булевыми цистернами главного балласта. Английская лодка L-55 затонула в южной части Финского залива 4 июня 1919 года при попытке атаки эсминцев «Азард» и «Гавриил». В результате сноса лодки неучтенным течением она подорвалась на английском же минном заграждении. Летом 1928 года лодка была успешно поднята на поверхность, а затем восстановлена и введена в состав советского флота. При поднятии и обследовании лодки были обнаружены останки 38 английских подводников, которые были переданы британской стороне для захоронения на родине.
Тактико-технические характеристики субмарин типа «Щ» изменялись от серии к серии незначительно. Всего было построено 86 лодок шестью разными сериями. Главным образом, шло изменение характеристик лодок в сторону мощности установленных дизелей, увеличения скорости надводного и подводного хода, некоторого снижения дальности плавания. Вооружение лодок (четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата и два 45-мм артиллерийских орудия) оставалось неизменным (кроме четырех лодок III серии, вооруженных одним орудием). Подводные лодки типа «Щука» имели 6 отсеков в прочном корпусе: первый и шестой отсеки были торпедными; второй – жилой (в нем же под разборным настилом из деревянных щитов находились аккумуляторы, а под ними топливные цистерны); третий отсек – центральный пост лодки; четвертый – дизельный отсек; в пятом отсеке располагались два главных электродвигателя и отдельно – два электродвигателя экономического хода.
Так как с самого начала работы над проектом новые подлодки рассматривались как массовые, основным требованием к ним была максимальная простота конструкции. Такое требование было направлено и на максимально возможное удешевление производства. В то же время это не лучшим образом отразилось на тактико-технических характеристиках «Щук». Недопустимо большим было время погружения лодок: из крейсерского положения – более минуты, а время продувки главного балласта составляло более 10 минут. Надводная скорость лодок III серии также оказалась значительно ниже той, что содержалась в спецификации – порядка 12 узлов. Размещение четырех запасных торпед в жилом отсеке существенным образом ухудшало обитаемость субмарины. Неудачной была и конструкция торпедопогрузочного устройства, в результате чего общее время погрузки боекомплекта на лодку занимало более суток. Механизмы подводных лодок издавали много шума, что демаскировало их и повышало шансы быть обнаруженными противником. Несмотря на все недостатки, проект пошел в серийное производство. Всего было построено четыре «Щуки» III серии, все четыре лодки вошли в состав Балтийского флота и несли номера от Щ-301 до Щ-304. Три из них не смогли пережить Великую Отечественную войну, до конца боевых действий дожила лишь лодка Щ-303 «Ёрш».
Помимо обозначенных недостатков у лодок типа «Щ» были и явные достоинства, которые и были подтверждены приемо-сдаточными испытаниями. К достоинствам подлодок III серии относили прочность и простоту их конструкции, хорошие мореходные качества и надежность установленных механизмов. По своим тактико-техническим характеристикам новые советские подлодки не уступили иностранным лодкам такого же класса, к примеру, французским подводным лодкам типа «Орион», которые строились одновременно с советскими подводными лодками типа «Щука».
Первые лодки III серии были заложены в Ленинграде на Балтийском заводе №189 в 1930 году (лодки Щ-301, 302 и 303), лодка Щ-304 строилась на заводе Красное Сормово №112 в Горьком (Нижний Новгород). Первые лодки вошли в состав флота в 1933 году, а всего к концу 1941 года было построено 84 подлодки, которые строились и вступали в строй следующими сериями: III серия – 4 лодки (1933 год), V серия – 12 лодок (1933-1934 годы), V-бис серия – 13 лодок (1935-1936 годы), V-бис-2 серия – 14 лодок (1935-1936 годы), X-серия – 32 лодки (1936-1939 годы), X-бис серия – 9 лодок вступили в строй уже в 1941 году, в том числе после начала войны, еще две были переданы флоту в июле 1945 года.
Подводные лодки Щ-201 (V-бис), Щ-209 (X серия) и Щ-202 (V-бис) Черноморского флота, 1943 год.
Щуки второй модификации относились к V серии и были построены в большем количестве. 12 таких подводных лодок пополнили состав Тихоокеанского флота. На место лодки переправлялись по железной дороге в разобранном виде, их конечная сборка осуществлялась уже на Дальнем Востоке. Существенных изменений по сравнению с лодками III серии они не имели, за исключением некоторых изменений корпусных конструкций, в частности, форштевню корабля был придан «океанский» наклон. Заметным отличием стала установка второго 45-мм орудия, которое затем присутствовало на «Щуках» всех последующих серий. При этом артиллерийское вооружение было слабым местом всех «Щук». К примеру, немецкая средняя подводная лодка тип VII (самый крупносерийный тип подводных лодок в истории) несла на борту 88-мм артиллерийское орудие и 20-мм зенитный автомат. А советские подводные лодки типа «С» вооружались 100-мм и 45-мм орудиями. Во многом многочисленные модернизации лодок типа «Щ» были связаны с тем, что ввод в строй средних лодок нового типа «С» затягивался. Всего в строй вступила 41 субмарина типа «С», но к началу Великой Отечественной их имелось только 17.
Помимо острой потребности флота в новых подводных лодках, субмарины типа «Щ», даже не смотря на все огрехи первых серий, в оперативно-тактическом отношении считались достаточно удачными кораблями, в первую очередь по сочетанию боевых качеств и стоимости. По этой причине было принято решение развивать этот тип субмарин, постепенно устраняя выявленные в ходе эксплуатации лодок первых серий недостатки. Более того, меньшие размеры позволяли таким лодкам лучше себя чувствовать в акватории Финского залива и Черного моря, по сравнению с более крупными лодками типа «С». Не случайно последние лучше всего проявили себя в составе Северного флота, а не на Балтике.
Результатом дальнейшего усовершенствования «Щук» стали подводные лодки серий V-бис и V-бис-2. Мощность главных дизелей лодок была повышена примерно на 35 процентов, при этом их масса и габариты почти не изменились. Помимо этого была улучшена форма рулей, что позволило нарастить скорость надводного хода лодок на 1,5 узла. Также по опыту предшествующей эксплуатации лодок V серии были осуществлены улучшения отдельных механизмов и деталей субмарин. Лодок V-бис серии было построено 13. Восемь из них отправились служить на Тихоокеанский флот, три – на Черное море и две – на Балтику. В годы войны «Щуки» V-бис серии активно привлекались к решению транспортных задач в акватории Черного моря. Лодки могли принять на борт вместо запасных торпед до 35 тонн топлива, либо 30 тонн груза, либо до 45 человек с личным оружием.
Подводная лодка Щ-201 в Туапсе
На кораблях V-бис-2 серии в очередной раз конструкторами был переработан теоретический чертеж и форма рубки субмарины. Это позволило нарастить скорость надводного хода еще на 0,5 узла, улучшив мореходность. Кормовая переборка второго отсека получила ступенчатую форму. Такое решение позволило хранить торпеды в собранном виде. Помимо этого переделали торпедопогрузочное устройство. Это был очень важный шаг, так как одновременно снизилась загроможденность отсеков лодки и уменьшилось время погрузки торпед на борт – с 25-30 часов до 12 часов. Также конструкторы изменили передачу электромотора экономического хода с шестеренчатой на ременную, что сделало ее работу бесшумной. Электродвигатели кормовых и носовых горизонтальных рулей разместили в концевых отсеках, оставив в центральном посту лишь ручное управление. Важным достижением лодок данной серии стало значительное уменьшение шумности механизмов на борту лодки, что повышало боевые возможности кораблей. Благодаря всем внесенным в конструкцию изменениям, подводные лодки V-бис-2 серии заслужили высокие оценки со стороны советских подводников. Всего было построено 14 лодок серии V-бис-2. По пять из них получили Балтийский и Тихоокеанский флот и четыре – Черноморский флот.
Самой многочисленной серией «Щук» стали лодки X серии, которых было построено сразу 32 шутки. 9 лодок получил Тихоокеанский флот, 8 – Черноморский и Северный флот, 7 – Балтийский флот. Данные субмарины выглядели наиболее экзотично за счет внедрения в конструкцию обтекаемого ограждения рубки, так называемого «лимузинного» типа. В целом же данные подводные лодки почти ничем не отличались от кораблей V-бис-2 серии. В качестве основной силовой установки на них использовались дизельные двигатели 38-К-8 Коломенского завода мощностью 800 л.с. при 600 оборотах в минуту. Скорость их надводного хода увеличилась до 14,1-14,3 узлов.
Низкий профиль новой рубки лодок X серии негативным образом отразился на увеличении ее заливаемости даже при сравнительно небольшом волнении моря, что особенно критично было для субмарин, которые служили на Северном флоте. В результате появилась еще одна серия подводных лодок типа «Щ» – серия Х-бис. Модернизационный потенциал «Щук» к тому моменту уже был почти полностью исчерпан, поэтому обновления свелись главным образом к возврату к традиционному ограждению рубки, а также к небольшим правкам в водяном трубопроводе и системе воздуха высокого давления. На ТТХ подлодок это существенным образом не отразилось. Всего было заложено 13 субмарин Х-бис серии. Из них удалось достроить 11 лодок: две еще до войны, остальные в ходе Второй мировой. Четыре подводные лодки участвовали в боях на Балтике, одна – на Черном море. Остальные подлодки действовали в составе Тихоокеанского флота. Из «европейских» «Щук» данной серии уцелела лишь одна балтийская лодка. На Тихом океане одна «Щука» серии Х-бис погибла в результате взрыва в базе. В боевых действиях против Японии участвовала лишь одна субмарина этого типа.
Погрузка торпеды на подлодку Тихоокеанского флота типа «Щука» (V-бис). Вместо кормового орудия на лодке установлен пулемет ДШК. На заднем плане видна подводная лодка типа «Щука» (X серии), фото: waralbum.ru
Внешний облик «Щук» в годы войны менялся в ходе различных модернизаций. К примеру, откидные части орудийных площадок со временем заменялись постоянными и оснащались релингами. По накопленному опыту плавания в битом льду на части субмарин были демонтированы наружные крышки торпедных аппаратов. Вместо второй 45-мм пушки на части субмарин устанавливался крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК, при этом на Тихоокеанском флоте наряду со стандартной тумбовой установкой встречались и самодельные. В годы Великой Отечественной войны некоторые подлодки успели получить гидролокаторы «Асдик» («Дракон-129»), а также специальное размагничивающее устройство с обмотками снаружи корпуса на уровне палубы надстройки.
Всего в СССР было построено 86 средних подлодок типа «Щука» разных серий. Из них 31 субмарина погибла в годы Великой Отечественной войны, что составляет 36 процентов от их общего количества или 69 процентов от числа субмарин, которые воевали на европейском театре военных действий. Потери были очень существенными. В какой-то мере это объяснялось активным использованием данных подлодок в боях, а также тяжелейшими условиями для подводников в акватории Финского залива, где многие советские лодки стали жертвами минных заграждений противника.
При этом, несмотря на не самые высокие тактико-технические характеристики, подводные лодки типа «Щ» показали себя грозным и результативным оружием. На Севере они сумели потопить 6 боевых кораблей и транспортов противника торпедным оружием, а также повредить один транспорт (не взорвалась торпеда). На Балтийском море «Щуки» торпедами смогли потопить одну подводную лодку противника, а также 17 транспортных и боевых кораблей. Еще пять кораблей были серьезно повреждены. На Черном море лодки типа «Щ» записали на свой торпедный счет 12 транспортов и боевых кораблей противника, еще два корабля были серьезно повреждены. При этом 9 транспортов им удалось потопить своим артиллерийским вооружением.
Тактико-технические характеристики лодок типа «Щука» X серии (наиболее многочисленной):
Водоизмещение: надводное – 584 тонны, подводное – 707,8 тонны.
Габаритные размеры: длина – 58,8 м, ширина – 6,2 м, осадка – 4 м.
Силовая установка – два дизеля 38-К-8 мощностью 2х800 л.с. и два главных гребных электродвигателя мощностью 2х400 л.с.
Скорость хода: надводная – 14,3 узла, подводная – 8,1-8,3 узла.
Скорость экономического хода: надводная – 7,9 узла, подводная – 2,6 узла.
Дальность плавания (нормальный запас топлива) – до 2580 миль (надводный ход), до 105 миль (подводный ход).
Глубина погружения: рабочая – 75 м, предельная – 90 м.
Вооружение артиллерийское: 2х45-мм пушки 21-К и 2х7,62-мм пулемета.
Торпедное вооружение: 4х533-мм носовых торпедных аппарата и 2х533-мм кормовых торпедных аппарата, общий запас торпед – 10 штук.
Автономность плавания – 20 суток.
Экипаж – 37-38 человек.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/45193
http://deepstorm.ru/DeepStorm.files/17-45/sh%20X/list.htm
http://techno-story.ru/articles/fleet/618-shatype
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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