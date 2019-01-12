Газовый терминал в Калининграде. Готовимся к худому миру или хорошей войне?

Пуск в строй терминала по приемке СПГ в Калининградской области большого ажиотажа в российских СМИ, кажется, не вызвал. Да, это заметное событие, которое ведущие издания сразу попытались оценить с точки зрения экономической важности для региона и рентабельности для «Газпрома», но на этом дело в большинстве случаев и закончилось.Однако оценивать его только с этих позиций было бы не совсем верно, ведь проект имеет и существенное геополитическое значение. Фактически Калининград (а с ним и вся Россия) готов к настоящей санкционной и транспортной осаде. И сама готовность российского руководства вкладывать деньги в не очень выгодный экономически, но стратегически очень важный проект говорит о многом. В частности, о том, что мы все ещё готовим «тылы» на случай действительно серьёзного осложнения военно-политической ситуации в мире. И наши усилия наконец перестали определяться только понятием рентабельности…Общие инвестиции в проект составили примерно 780 миллионов евро. Мощность построенного терминала составляет 2,8 млрд. м³. Это вполне сопоставимо с текущим потреблением газа в Калининградской области и даже немного выше этого показателя. Для обеспечения газом терминала используется построенное в Южной Корее специальное регазификационное судно (танкер) «Маршал Василевский», способное не только перевозить СПГ с отгрузочных терминалов, но и возвращать газ в «исходное» состояние, делая его пригодным для хранения в подземных газовых хранилищах и использования по прямому назначению без особых дополнительных затрат.Также не следует забывать, что за последние годы «Газпром» построил в Калининградской области несколько подземных хранилищ природного газа общей мощностью 3,4 миллиарда м³. Это почти в полтора раза превышает годовой объем потребления газа в регионе, что позволяет довольно оптимистично смотреть на перспективу пережить любую энергетическую блокаду со стороны ЕС и НАТО.Как известно, на сегодняшний день газ в регион поступает по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. Трубопроводный газ, разумеется, дешевле сжиженного, но есть один нюанс: его поставки можно легко заблокировать в случае введения каких-то санкций и ограничений. В то же время на морскую торговлю и транспортное сообщение это не распространяется, и попытка ареста судна с российским газом, следующего из одного российского порта в другой, вполне тянет на повод для начала войны.Не объявив России войну (или не начав её де-факто), никто не сможет ограничить транспортное сообщение России с Калининградской областью. И это показывает, помимо прочего, на какой уровень возможного противостояния рассчитывают в Кремле. Но даже в случае подобного обострения запасы газа в регионе позволят области продержаться более полутора лет. А с учетом возможных военных ограничений – и больше.Фактически это снимает все вопросы. Если мы за полтора-два года не сможем деблокировать транспортное сообщение с нашим прибалтийским анклавом, вряд ли вообще стоит обсуждать какие-то усилия России по обеспечению своей стратегической устойчивости. Да и вопрос о самом её будущем можно будет считать закрытым.В то же время данный проект не стоит считать и чисто убыточным, мобилизационным: наверняка мощности газовых хранилищ могут быть востребованы для поставок на экспорт в сопредельные регионы в период каких-то пиковых нагрузок. Тем более что на фоне «модных» поставок американского СПГ в терминалы Польши и Литвы цены на спотовом рынке в Европе во время таких зимних «авралов» могут быть очень даже неплохими.Но не стоит забывать и о других проектах, призванных обеспечить надежное сообщение между российскими регионами даже в случае очень неблагоприятного развития событий на границах нашего государства. В частности, это и всем известный Крымский мост, и железная дорога в обход Украины, которую на данный момент уже закончили и ввели в строй.Именно в комплексе подобные проекты дают нам хотя бы приблизительное понимание того, что Россия не сворачивала и не сворачивает подготовку к возможной военной развязке на Украине, а также, «чтобы два раза не вставать», и в некоторых других точках на западных границах современной России. Просто делается это, увы, не так быстро, как нам бы хотелось. Но этому есть много объективных объяснений – в частности, последствия распада СССР действительно оказались очень серьёзным ударом для России. Это, к сожалению, не делается за месяц или даже за год, особенно, если вы не хотите слишком уж пугать нынешнего гегемона своим усилением.Разумеется, нам ещё очень рано говорить о полной готовности РФ к возможному открытому противостоянию с Западом. Мы всё ещё «импортозамещаемся» даже в таких критически важных областях, как сельское хозяйство и производство медикаментов, не говоря уже об электронике и тому подобных вещах. Вот недавно вскрылась проблема с поставками материалов для нашего среднемагистрального МС-21 – углеродная нить нужного качества, необходимая для «спекания» элементов крыла, у нас пока не производится. Это всего лишь частный случай, но он прекрасно иллюстрирует общее состояние нашей все ещё больной и зависимой экономики.И тем не менее, именно такие события, как ввод в строй газового терминала в Калининградской области, показывают, что процесс идет, и даже в нужном нам направлении. И кто знает, не станет ли 2019 год поворотной точкой в отношениях с НАТО и её марионетками? Во всяком случае, мы стали чуть лучше к этому готовы, а поводов наши «партнёры»» дали уже предостаточно.