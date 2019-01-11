В МИД ФРГ высказались по поводу санкционных угроз США в отношении СП-2

Все вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в Соединённых Штатах.

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс прокомментировал заявления США по поводу готовности Вашингтона ввести санкции в отношении компаний, реализующих проект «Северный поток-2». Маас отметил, что речь идёт о реализации проекта газопровода для Европы, и он не понимает, какое вообще отношение к проекту имеют Соединённые Штаты Америки.Глава МИД ФРГ:Масс отметил, что вводить санкции в отношении компаний, участвующих в реализации энергетического проекта – неверный путь.Примечательно, что позицию Вашингтона критикуют практически все политические силы Германии. Так, Вольфганг Бюхеле, который возглавляет Восточный комитет экономики Германии, заявил, что «Северный поток-2» даст возможность стабилизировать цены на энергоносители не только в ФРГ, но и во всей Европе.Он добавил, что, по большому счёту, речь идёт о суверенитете Германии, а также о её самоуважении. По словам Вольфганга Бюхеле, давление со стороны Вашингтона выглядит не только как экономически неоправданный фактор, но и как попытка диктовать волю суверенному государству в своих экономических и политических интересах.Против строительства «СП-2» активно выступает Украина, так как попросту боится потерять транзит российского газа в ЕС, а вместе с этим и миллиардные доходы в бюджет.