В США рассказали о причинах покупки систем "Железный купол" у Израиля

В США решили усилить свою систему противовоздушной-противоракетной обороны с помощью Израиля. Так, сообщается, что для нужд американской армии по защите воздушных рубежей США у Израиля планируется закупить две батареи систем ПВО-ПРО малой дальности «Железный купол». Контракт предполагает осуществление таких поставок к 2020 году.Планы по закупкам «Железного купола» были озвучены в Конгрессе в октябре прошлого года. Однако такого рода информация до недавнего времени обнародована не была.Для чего американцам понадобились израильские системы ПВО-ПРО?Заявлено, что в США будут изучать возможности израильских систем на предмет эффективности защиты от ракетных и миномётных обстрелов с относительно близких расстояний. Также планируется проанализировать возможность интеграции «Железного купола» в американскую систему управления боем IBCS. Такого рода интеграция запланирована на период до 2023 года.О том, где именно США планируют размещать системы «Железный купол», пока не сообщается. Но можно предположить, что в первую очередь речь пойдёт о территории военных баз США, расположенных в иностранных государствах – например, на Ближнем Востоке. Ранее в США неоднократно говорили о возрастающей опасности атак своих военных объектов со стороны проиранских вооружённых формирований.система «Железный купол» израильского производства предназначена для отражения ударов, осуществлённых с помощью неуправляемых боеприпасов (мин, ракет) с расстояния 4-70 км. Одна батарея закрывает площадь около 150 кв.км.