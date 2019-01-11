Кравчук: Россия вернёт Донбасс, так как он ей не нужен

Ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает.

Первый президент Украины в очередной раз ответил на вопросы представителей украинской прессы. На этот раз в большом интервью для издания Facty.ua Кравчук в день своего 85-летия (родился 10 января 1934 года) высказал свои соображения по широкому кругу вопросов, включая вопрос о Крымском полуострове.Кравчук, оставаясь в тренде майданной политики, снова заявил, что Россия «аннексировала» Крым в 2014 году, и добавил, что РФ «не может с ним с тех самых пор справиться». О том, как «справлялась» с Крымом Украина, первый президент незалежной не сообщил.По словам Кравчука, Россия «вернёт» Украине Донбасс, так как «он ей не нужен». При этом первый президент Украины заявил, что не нужно говорить о третьей мировой войне из-за Крыма и Донбасса. Кравчук добавил, что эти вопросы (Крым и Донбасс) теперь нельзя рассматривать вместе. Таким образом, Кравчук даёт понять, что для Украины крымская тема фактически закрыта.Также Кравчук рассказал, почему Путин «не оккупировал (трактовка самого Кравчука, - прим. "ВО") всю Украину», хотя «такая возможность у него была и есть».Кравчук:О том, что на Украине все последние годы бьются «до последнего» в первую очередь между собой, но при этом такую «битву» именуют войной с Россией, г-н Кравчук упоминать не стал.В ходе интервью Кравчука спросили, что он считает своим главным достижением. По словам Кравчука, главное его достижение – «независимость Украины». Видимо, та самая «независимость», когда страна живёт от одного кредитного транша МВФ и ЕС до другого, передавая свои ресурсы в пользование иностранных выгодополучателей.