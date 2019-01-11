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Нападение на крупную военную базу в Йемене - ранен начальник Генштаба

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Хуситские вооружённые отряды осуществили атаку одного из крупнейших объектов правительственных сил Йемена. Речь идёт о нанесении удара по военной базе «Аль Анд» в провинции Лахедж – южная часть Йемена. База находится примерно в 60 км от порта Аден.




Ранее на этой базе находились и американские военнослужащие.

Для атаки хуситы использовали ударный (начинённый взрывчаткой) беспилотник. В сообщениях говорится, что это БПЛА Qasef-2K иранского производства. В итоге шесть человек погибли, ещё 20 получили ранения различной степени тяжести.

Удар был осуществлён во время военного парада, посвящённого началу учебного года в военном учебном заведении. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Во время парада на базе «Аль Анд» присутствовало множество представителей йеменского генералитета.

По некоторым данным, в числе получивших тяжёлые ранения оказались: начальник генерального штаба ВС Йемена, его заместитель, а также глава управления военной разведки.

Ближневосточные СМИ сообщают, что полученные высокопоставленными военными ранения не на данный момент не позволяют им продолжать выполнение своих обязанностей.

Среди погибших – офицеры, курсанты и журналисты. Тяжёлое ранение получил губернатор провинции Лахедж, также присутствовавший на военном параде.

Напомним, что ранее в Йемене были достигнуты договорённости о временном перемирии в боях за порт Ходейда.

Между тем, военные эксперты высказывают предположения по поводу того, что атака военной базы ВС Йемена может являться провокацией со стороны иностранных спецслужб, чтобы в очередной раз выставить Иран ответственным за нестабильность в регионе и разорвать заключенные договорённости о перемирии по порту Ходейда.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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