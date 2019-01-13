Итоги недели. Меняем маленькое на большое

«Оскара» дадут?

А что, у кого-то еще есть привычка смотреть нынешнее российское кино? Планка качества кино в СССР была поднята очень высоко, а нынешнее убожество меня не интересует. Вообще.

Зачем сравнивать несравнимое? Если любой гражданин страны может перечислить по памяти десятки шедевров советского кинематографа, то "насиженные" сюжетные картины о «величии современной эпохи» припоминаются с трудом. Точно так же, как с трудом пробивают себе право существования общие для всех дни защитников, празднование которых переносятся на май, и народного единства, корни коего давно усохли.

Как бы попроще сказать... я сам фильм не смотрел, и не собираюсь, но... все, что происходит, то чистейший PR ход, на который мы все повелись. Не хочу обижать автора, но он тоже лепту вносит в раскрутку этого кино. Изначально, не имея даже фильма, фразой «комедия о блокаде» подняли хайп. и понеслось. Мы сами раскручиваем это все, обращая на это внимание, столь пристальное. Я понимаю, что не реагировать нельзя, но современные технологии надо учитывать. Их не глупые люди обкатывают. Они добились своей цели. Они привлекли к полному... Пристальное внимание людей. Прокатчикам глубоко пофиг, по какой причине люди смотрят кино. Им без разницы, хотите вы убедиться, что это уг, или вам любопытно. Товар они продали. А мы им все помогли.

Эх, хорошо раньше цензура была, тем более перед съёмкой согласовывался сюжет с соответствующими товарищами. Конечно, излишне это тоже ни к чему, но хотя бы от такой "блевотины" защищали граждан нашей страны. Защищали бы от продажности и извращённости мыслей и виденья людей, считающих себя режиссёрами.

Обидеть полковника может каждый…

Ну откуда простой солдат может знать подробности наступления (где, какими силами)? Или он сказал то, что его попросили сказать?

Поскольку на Украине не армия а, непонятно что, то слухи среди личного состава - это обычное дело. Возможно, что обычные солдаты знают даже больше, чем офицеры.

«За последние полгода спикер вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин четыре раза объявлял дату полномасштабного наступления ВСУ».

Это не повод для шуток и ёрничества. Может потому и не случилось худшее, что Россия реагировала и предупреждала, что закончится "очередное наступление" в Киеве.

Четыре раза! Да лучше пусть 400 раз скажет. Действительно, в данной ситуации лучше "пересолить", чем потом получить по полной программе.

Китайский ширпотреб придёт и на рынки вооружений?

Ба, китайские военные экзперды)))) Помнится, Китай последний раз воевал супротив Вьетнама в 1979 и знатно огрёб.

На "Танковом биатлоне" техника работает как в бою, на износ. Вот китайцы уже второй раз показали, на износ не про них.

Самое главное, что у китайцев сохранялось устойчивое убеждение, что их танки самые лучшие. Разочарование для них будет вместо бомбы в трусах!

Интересно, если бы он заявил, что китайские танки не тянут конкуренцию даже с Т-72, что явно проявилось в танковом биатлоне, то где бы он оказался через сутки?

Южные Курилы в обмен на Хоккайдо

Лично я категорически против отдавать острова, пусть и на основе декларации 1956 года! Из заявленного можно понять, что торговля за острова-то идёт (по декларации 1956 года). То есть вся шумиха возникла не просто так.

Автор громко кричит "не отдадим и пяди", даже не разобравшись в ситуации. Путин уже принял решение отдать два острова, и помешать ему могут только сами японцы, в том числе излишними претензиями и шумихой. Собственно, поэтому наш МИД и сделал заявление. Слишком уж японцы громко шумели, а Путину нужно "подготовить" население к отдаче островов без пыли и шума. О чем и сообщили японскому послу.

На каком основании вы это утверждаете? Путин вам об этом лично сказал?

Интересно, как можно подготовить население к отдаче русских территорий в свете социально-экономической обстановки, сложившейся в последнее время? Или скажут: так и быть, в этом году повышать тарифы ЖКХ не будем, дороги отремонтируем, газ и эл. энергия будут доступны для народа и почти бесплатны, образование, медицина и безопасность — всё для вас… но только до конца года, а там…

Nick_R. Автор, видимо, прав. когда пишет о том, что шумиха японцев поднята под давлением США. Она (шумиха) сделана японцами тогда, когда они убедились, что в теперешней ситуации Путин ничего им не отдаст. Ибо Путину отдавать их незачем. Санкции японцы с РФ все равно не снимут, даже если захотят, США не дадут. Японцы опытные дипломаты. Поэтому, если ничего не светит, так хотя бы в Путина плюнуть. Цель их заявлений — ещё больше возбудить народ РФ против власти. Вот и вы угодили в сети.

«Лебединое озеро» в Габоне

Первое впечатление было, что они отловили кого-то в лесу, переодели в лейтенантскую форму и усадили перед камерой. А чтоб не убежал, приставили двух сопроводителей…

Шустро янки действуют… Под таким же предлогом можно и наши войска в Украину ввести: "Действующий президент после очередной пьянки очень плохо себя чувствует и утратил народное доверие…" Чем не повод?

Ну раз такое дело, Путину следует за недельку облететь полмира, просто поздороваться за руку с их правителями, и полосатые замучаются предполагать, в какую из этих стран в первую нужно вводить войска и где пора свергать правительство. Вот пусть и занимаются…

Из Болтона в болтуны. Турция выведет американские войска из Сирии

«При этом имеется надежда, что столкновение на севере Сирии интересов Турции, Ирана и России могут привести к распаду этого ситуационного альянса».

Госдеп США мечтает об этом… Для него хорошо было бы, если бы Россия ввязалась в драку с Турцией, Израилем и другими государствами в этом регионе… Поэтому нам надо сохранять хладнокровие при любом раскладе и не поддаваться на провокации… Хе-хе, как это делается на нашем форуме некоторыми слишком умными и наглыми ребятами.

Турки жёстко отстаивают свою линию всеми способами и методами. Это пример того, как надо бороться за свои интересы.

Зачем нам бить сильного врага, когда это сделают за нас другие? От России плюха даже почётна — как-никак, равный противник врезал. А от турок неожиданна и крайне болезненна. И показывает серьёзнейшие изменения в мире. США потеряли неприкосновенность своей физиономии! Им можно смазать по имиджу и после этого гордо ходить, напружинив грудь. Вероятнее всего, Эрдогану ещё придётся ответить за совершенное, но всё-таки, всё-таки!

Вот что значит ввязаться в войну и не суметь в ней выглядеть убедительно. Войну можно и проиграть, но так, чтобы все видели — ты серьёзный боец. А в Сирии было явлено очень, очень жалкое зрелище, несмотря на лавины бомб и тучи беспилотников. И фокусы с разноцветными касками тоже показали себя крайне жалко (что, безусловно, явилось огромным сюрпризом для вашингтонских манипуляторов). Ну и вот результаты…

Согласен. Тем более что США получили оплеуху от своего союзника по альянсу.

На фото, судя по фейсу, Болтон возмущён: "Я гражданин США и к тому же не простой, а вы не выразили мне должного уважения и почтения". Лично я приветствую, когда американское высокомерие ставят в рамки и дают понять, что в суверенной стране не стоит диктовать, что и как ей делать.

И ведь опять, друзья, не можем мы с вами осознать одной простой вещи: живём нынче в эпоху глобального капитализма с местечковыми попытками ухватить там, где есть возможность. В этой связи и кино соответствующее, и режиссёры, и телевидение. Сюжет? Какой сюжет?.. Да такой, чтобы можно было и денег срубить, и ещё понравиться тем, кто эти деньги печатает, не покладая рук. А значит, тема, в принципе, ясна.Подготовить сценарий о том, как «кровавый Сталин выдавал одну винтовку на троих», и как «красноармеец Иванов изнасиловал миллион беззащитных немок в Берлине» - да под такой прожект и сама гильдия заокеанских (и не только заокеанских) киноакадемиков средства враз найдёт. А если в фильме «правдиво», по-резунски, рассказать, что никаких 28 панфиловцев не было, и немцам под Москвой «не повезло» исключительно из-за «генарала-мороза» и «закидывания трупами», то «Оскар» практически гарантирован. Ах да, сценаристу не забыть поднять тему покаяния, которое все мы должны принести за наших дедов, разгромивших коричневую чуму… В общем, вселенский успех…А вообще… Нашёл на дороге, простите, собачьи фекалии, снял… и вот он уже, почитай, режиссёр. Он, мол, так смотрит и так видит. Ну так и пусть сам на дерьмо и смотрит, других-то заставлять не надо, да ещё и деньги на это выпрашивать. Хотя, опять о чём это мы… КапитализЬм же ж. Стартап. Краудфандинг. Художественный замысел через либеральный вымысел.Украинского наступления под новый год не случилось. Не случилось его, слава богу, и в первые дни после наступления нового года. И впору задаться вопросом, что же лучше – облить с ног до головы, сами знаете чем, Басурина, который о готовящихся наступлениях заявляет, а наступлений всё нет и нет, или получить реальное наступление, которое по определению унесёт сотни жизней (и это, страшно сказать, в лучшем случае) с обеих сторон? Ответ очевиден, а потому, товарищ полковник, извините – поливать Вас будут обстоятельно и системно. Мол, ишь ты какой, Басурин… «Обещал, но не женился»…Складывается впечатление, что после анонсов со стороны представителя Народной милиции ДНР несостоявшееся украинское наступления прямо-таки многих (или немногих) разочаровало…Отдельный вопрос: способна ли украинская армия на полномасштабное наступление вплоть до российской границы? Попробовать-то она, не по своей воле, конечно, может, но только последствия себе хорошо представляет. Потому, дабы успокоить всех, недовольных Басуриным, сообщаем: никакого наступления ВСУ в ближайшие месяцы не будет. И знаете, почему? Да потому что Петро Порошенко – «миротворец», «президент мира». Вспомнился Петру Алексеевичу этот лозунг, и теперь он после перегара от безудержного веселья по поводу получения томоса, извлёк его из своего чуланчика, чтобы отчистить, отмыть и всячески облагородить перед походом на второй срок. А уж насколько снова заиграет в глазах украинцев огонёк от искромётных речей Петра Алексеевича, - вопрос, на который ответ будет получен в ближайшее время.Хотя… кто их, украинцев, вообще собирается спрашивать… Спрашивать мнение народа – это вообще как-то несовременно, причём не только для Украины.Как сравнивать танки по ТТХ и боевым возможностям? Может быть, столкнуть в бою или «хотя бы» на «Танковом биатлоне». Ну уж нет. Для сравнения достаточно отдельно взятого китайского капитана, который на пальцах разъяснит, как китайские бронемашины укатают не то что Т-72 и Т-90, но даже Т-14 «Армату». И пусть он этой «Арматы» в глаза не видел, как, кстати, пока и части в самой России, но мнение китайского капитана (одного из доброй полусотни тысяч) – важный элемент в экспертной оценки танковой составляющей как Китая, так и России.Правда, тут есть одна закавыка. Пока у нас будут Т-14 доводить до ума, есть риск того, что первый поставленный на вооружение вариант этого танка мы увидим в том самом Китае. Ребята плотно подсели как минимум на репортажи телеканала «Звезда» и уже точно ваяют свой вариант нового поколения, который по чистой случайности будет похож на российский танк. Что сваяют в итоге – отдельный вопрос, но отмахиваться от того факта, что копируют буквально всё, на основе копий создают своё, да ещё и темпами печатного станка – вряд ли стоит игнорировать.Вообще есть полное ощущение, что китайским ширпотребом скоро будут забиты не только магазины бытовой техники, электроники, игрушек, но и военные рынки по всему миру. И покупатели точно будут находиться. А уж если китайцы ещё и доставочку через «Али» организуют, так и вовсе - мировое господство как с «Абибасом» и «Риббиком».Японо-российская тема будоражит великие аналитические умы по всему глобусу. Политики делают одно заявление за другим, посыпая их то перцем, то солью.Согласно плохо проверенным заявлениям, на Южных Курилах грядёт референдум, на котором «курильские граждане» (не самый лучший перевод с японского) проголосуют на референдуме о принадлежности островов. Вопрос будет задан один: «Согласны ли вы с переходом территории, на которой проживаете, под юрисдикцию Японии?» Ответов демократическая процедура предполагает два: «Да» и «С удовольствием!»Другие источники уверяют, что острова отойдут к Японии без референдума, но при достижении компромисса. В настоящее время политические и экономические основы международного компромисса прорабатываются в Токио и Москве, а также, по некоторым слухам, в Вашингтоне (точных данных об американских сценариях пока нет).Согласно засекреченной информации, переданной Кремлю разведчиком, перебежчиком и тройным агентом Токосо Томимо, в Токио считают, что передача Курильской гряды Японии возможна только вместе с Дальним Востоком, население которого давно предпочитает японский автопром, японскую бытовую технику, японские лекарства и даже японские иероглифы. Компромисс состоит в том, что под мудрым управлением Японии бывший русский Дальний Восток, регион депрессивный, вступит в эру процветания, и правительство в Кремле, которое, без сомнения, небезразлично к судьбе и благополучию собственных граждан, будет такой сценарий только приветствовать. Правда, граждане получит японские паспорта, но в век глобализации это никого не должно особо волновать.Российская сторона, по данным того же Токосо Томимо, сообщившего информацию Токио, предлагает свой вариант компромисса и поднятия экономики России.В обмен на некоторые южные островки Москва безо всякого референдума получает остров Хоккайдо вместе с его жителями, компаниями и технологиями. Кремль обещает сохранить и законодательно закрепить на новом российском острове японский язык.«Референдум и вправду ни к чему. Едва ди японцы с этого острова будут возражать, — комментирует инициативу профессор Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный. — Ведь японцы с Хоккайдо автоматически получат доступ ко всем благам великой России: к нефти, газу, продуктам, из них получаемым, а также полезным ископаемым, которых в Японии практически нет».По словам эксперта, который только что вернулся из Саппоро, японцы готовы устроить премьеру Синдзо Абэ «майдан», ежели тот не дозволит Хоккайдо уйти в состав Российской Федерации.По данным неофициальных африканских источников, 7 января габонская центральная радиостанция передала балет «Лебединое озеро». Было объявлено о недееспособности и смещении президента и переходе власти к Габонскому государственному комитету по чрезвычайному положению (ГГКЧП).«Наша патриотическая цель, — заявил один из четырёх верховных мятежников, возглавивший реставрационный отдел ГГКЧП, — восстановление подлинной демократии, чьё строительство мы считаем несовместимым с тиранией президента Али Бонго, человека больного и страдающего от последствий инсульта».По словам бунтовщика, Бонго представляет собой «жалкое зрелище», а потому пришло время «остановить страну от сползания к катастрофе».Последняя фраза, отмечает в журнале «The National Protest» американский эксперт Вдуй Солнцедар, напрашивается на параллель с путчем августа 1991 года в СССР, который быстро провалился.Дело в том, что попытка госпереворота в Габоне не удалась точно так же, как не удалась она в СССР.По мнению полковника Солнцедара, причина провала заговорщиков одна и та же: использование в качестве музыкального фона «неподходящих мелодий».«Мрачное «Лебединое озеро», девочки, поднимающие тонкие ножки, ходящие в пачках и на цыпочках, — это не та музыка, под которую делается военное дело и захватывается власть, — объясняет эксперт. — Ребята должны были включить что-то заводное, какой-нибудь военный марш».По данным русской разведки в Турции, которые удалось получить корреспонденту «ВО» Ефиму Забулдыжному, политическое руководство в Анкаре готово помочь Вашингтону «вывести войска из Сирии».«Выведем пинками под зад, — сообщил третий помощник второго пресс-секретаря президента Турции, — а если пинков будет мало, то снарядами! Звёздно-полосатым болтунам не место на территориях, где Турция решает свои политические задачи. Пусть янки убираются за океан и мирно трескают там свои хот-доги с кока-колой! Советуем мистеру Трампу научить своих посланцев вести себя на востоке прилично. Здесь вам не тут! Запомните: болтунам здесь не место. Это большая ошибка — распускать язык в наших краях».Напомним, встреча мистера Болтона с третьим помощником второго пресс-секретаря президента Турции была нарочно организована с сильным понижением уровня такого рода политических мероприятий. Советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона низвели практически до уровня секретарши.Причиной политического издевательства над несчастным Болтоном стала попытка Белого дома навязать туркам курдскую стратегию в Сирии.Как передаёт наш собкор в Турции, у оскорбившегося Джона Болтона теперь поседели не только волосы, но и усы. В Анкаре американского посланца прозвали болтуном. По некоторым сведениям, добытым Е. Забулдыжным у анонимных источников, Турция «в ближайшее время перейдёт к решительным действиям» по выводу американских войск из Сирии.