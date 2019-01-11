В США озабочены вопросом контроля вооружений с искусственным интеллектом
В США представители военных ведомств обсудили вопросы, связанные с внедрением в американские войска «оружия будущего». Вопросом, который удостоился повышенного внимания, стал тот, который связан с внедрением в войска системы искусственного интеллекта (ИИ).
Помощник министра вооружённых сил по вопросам приобретения вооружений Брюс Джетт, отвечая на вопросы американских журналистов, рассказал о текущей работе по модернизации американской армии. По словам Джетта, современные угрозы стали более сложными. В частности, он коснулся темы противовоздушной обороны.
Если ранее системы ПВО справлялись на определённых высотах с определёнными типами воздушных целей, то теперь цели могут быть совершенно разными с разными уровнем угрозы, - отметил чиновник.
Джетт:
Отмечена критическая важность ИИ для реализации проектов по интеграции различных систем вооружений. При этом рассматривается такая проблема как контроль со стороны человека над искусственным интеллектом вооружений и коррекцией тех решений, который ИИ принимает.
Заявлено, что в этом направлении ведутся активные исследования.
Другим обсуждаемым в США вопросом является перераспределение финансирования. Выясняется, что и с 700 с лишним миллиардов долларов не хватает на оснащение армии традиционными вооружениями и одновременную разработку вооружений с ИИ. Поэтому среди прочего рассматривается возможность выделения дополнительных средств на реализацию проектов по внедрению искусственного интеллекта в упомянутую системы ПВО-ПРО США.
Помощник министра вооружённых сил по вопросам приобретения вооружений Брюс Джетт, отвечая на вопросы американских журналистов, рассказал о текущей работе по модернизации американской армии. По словам Джетта, современные угрозы стали более сложными. В частности, он коснулся темы противовоздушной обороны.
Если ранее системы ПВО справлялись на определённых высотах с определёнными типами воздушных целей, то теперь цели могут быть совершенно разными с разными уровнем угрозы, - отметил чиновник.
Джетт:
Перспективная система ПВО должна это учитывать, она должна стать интеграцией с системами противоракетной обороны.
Отмечена критическая важность ИИ для реализации проектов по интеграции различных систем вооружений. При этом рассматривается такая проблема как контроль со стороны человека над искусственным интеллектом вооружений и коррекцией тех решений, который ИИ принимает.
У нас часто спрашивают, насколько эффективным может быть контроль систем ИИ со стороны человека. Да, такого рода озабоченности высказываются.
Заявлено, что в этом направлении ведутся активные исследования.
Другим обсуждаемым в США вопросом является перераспределение финансирования. Выясняется, что и с 700 с лишним миллиардов долларов не хватает на оснащение армии традиционными вооружениями и одновременную разработку вооружений с ИИ. Поэтому среди прочего рассматривается возможность выделения дополнительных средств на реализацию проектов по внедрению искусственного интеллекта в упомянутую системы ПВО-ПРО США.
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