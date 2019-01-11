Американский генерал: Россия достигла «четвёртого измерения» в вооружении
Россия и Китай уже достигли «четвертого измерения» в военной сфере – на это указывает производимое там гиперзвуковое оружие, пишет экс-глава Северного командования США генерал Говард Томпсон в своей статье для издания Hill.
По словам генерала, американские политики пока не осознали, что Россия и Китай значительно расширили свои боевые возможности. Разработанное в этих странах гиперзвуковое оружие значительно сократило окно принятия решения противником и превратило все имеющиеся средства ПВО в устаревшие.
США такими возможностями в настоящее время не располагают. Поэтому необходимо более активно заняться соответствующими разработками. Собственное гиперзвуковое оружие позволит Соединенным Штатам поражать цели по всему миру, невзирая на средства ПВО-ПРО противника.
Сегодня же картина обратная: американцы не могут защитить свою страну – высокая скорость полета гиперзвуковой ракеты и ее непредсказуемая траектория (в отличие от баллистической) сжимают радиолокационный диапазон обнаружения и время реакции до такой степени, что ни одна из текущих систем – Patriot и THAAD – не имеет реальных шансов на перехват, говорится в статье.
Борьба с этой угрозой потребует инвестиций США в обширную оборонительную архитектуру с задействованием орбитальных группировок, которые будут отслеживать ракету от самого старта и наводить на нее средства ПРО, способные уничтожить гиперзвуковую цель, пишет автор.
Напомним, в конце декабря 2018 года российские военные в присутствии президента провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Авангард». Она стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и успешно поразила цель на Камчатке.
По словам генерала, американские политики пока не осознали, что Россия и Китай значительно расширили свои боевые возможности. Разработанное в этих странах гиперзвуковое оружие значительно сократило окно принятия решения противником и превратило все имеющиеся средства ПВО в устаревшие.
США такими возможностями в настоящее время не располагают. Поэтому необходимо более активно заняться соответствующими разработками. Собственное гиперзвуковое оружие позволит Соединенным Штатам поражать цели по всему миру, невзирая на средства ПВО-ПРО противника.
Сегодня же картина обратная: американцы не могут защитить свою страну – высокая скорость полета гиперзвуковой ракеты и ее непредсказуемая траектория (в отличие от баллистической) сжимают радиолокационный диапазон обнаружения и время реакции до такой степени, что ни одна из текущих систем – Patriot и THAAD – не имеет реальных шансов на перехват, говорится в статье.
Борьба с этой угрозой потребует инвестиций США в обширную оборонительную архитектуру с задействованием орбитальных группировок, которые будут отслеживать ракету от самого старта и наводить на нее средства ПРО, способные уничтожить гиперзвуковую цель, пишет автор.
Напомним, в конце декабря 2018 года российские военные в присутствии президента провели испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Авангард». Она стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и успешно поразила цель на Камчатке.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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