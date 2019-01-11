США заблокировали сделку по F-16 между Израилем и Хорватией
Минобороны Израиля официально уведомило коллег из Хорватии о невозможности выполнить соглашение о поставках истребителей F-16 из-за позиции США, передает РИА Новости.
В марте прошлого года военное ведомство Хорватии объявило, что Израиль выиграл тендер по продаже стране подержанных, но модернизированных истребителей F-16 «Барак», предложив лучшие условия.
Сделка обошлась бы хорватскому бюджету в $500 млн. Предполагалось, что за эти деньги Хорватия получит 12 самолетов, два авиатренажера и услуги по подготовке летчиков.
Однако Соединенные Штаты заблокировали поставки, уже названные хорватскими журналистами «сделкой века».
Напомним, тендер на поставку истребителей был объявлен в 2017 году. Помимо Израиля в нем участвовали Греция, Швеция и США. То есть, Израиль и США оказались прямыми конкурентами. Израильтяне победили, однако не смогли добиться согласия на поставку самолетов от страны-производителя.
Сообщается, что Израиль обещал поставить в Хорватию истребители с модернизированной системой авионики. Однако США потребовали «очистить» истребители от усовершенствований. Подержанные F-16 должны были прийти на смену устаревшим МиГ-21 советского производства.
В марте прошлого года военное ведомство Хорватии объявило, что Израиль выиграл тендер по продаже стране подержанных, но модернизированных истребителей F-16 «Барак», предложив лучшие условия.
Сделка обошлась бы хорватскому бюджету в $500 млн. Предполагалось, что за эти деньги Хорватия получит 12 самолетов, два авиатренажера и услуги по подготовке летчиков.
Однако Соединенные Штаты заблокировали поставки, уже названные хорватскими журналистами «сделкой века».
К сожалению, США не дали соответствующего разрешения на поставку израильских самолетов F-16 «Барак» Республике Хорватии,сказал глава хорватского военного ведомства Дамир Крстичевич после встречи с генеральным директором Минобороны Израиля Уди Адамом. Переговоры состоялись в четверг в Загребе.
Напомним, тендер на поставку истребителей был объявлен в 2017 году. Помимо Израиля в нем участвовали Греция, Швеция и США. То есть, Израиль и США оказались прямыми конкурентами. Израильтяне победили, однако не смогли добиться согласия на поставку самолетов от страны-производителя.
Сообщается, что Израиль обещал поставить в Хорватию истребители с модернизированной системой авионики. Однако США потребовали «очистить» истребители от усовершенствований. Подержанные F-16 должны были прийти на смену устаревшим МиГ-21 советского производства.
- Использованы фотографии:
- www.f-16.net
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter