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США заблокировали сделку по F-16 между Израилем и Хорватией

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Минобороны Израиля официально уведомило коллег из Хорватии о невозможности выполнить соглашение о поставках истребителей F-16 из-за позиции США, передает РИА Новости.




В марте прошлого года военное ведомство Хорватии объявило, что Израиль выиграл тендер по продаже стране подержанных, но модернизированных истребителей F-16 «Барак», предложив лучшие условия.

Сделка обошлась бы хорватскому бюджету в $500 млн. Предполагалось, что за эти деньги Хорватия получит 12 самолетов, два авиатренажера и услуги по подготовке летчиков.

Однако Соединенные Штаты заблокировали поставки, уже названные хорватскими журналистами «сделкой века».

К сожалению, США не дали соответствующего разрешения на поставку израильских самолетов F-16 «Барак» Республике Хорватии,
сказал глава хорватского военного ведомства Дамир Крстичевич после встречи с генеральным директором Минобороны Израиля Уди Адамом. Переговоры состоялись в четверг в Загребе.

Напомним, тендер на поставку истребителей был объявлен в 2017 году. Помимо Израиля в нем участвовали Греция, Швеция и США. То есть, Израиль и США оказались прямыми конкурентами. Израильтяне победили, однако не смогли добиться согласия на поставку самолетов от страны-производителя.

Сообщается, что Израиль обещал поставить в Хорватию истребители с модернизированной системой авионики. Однако США потребовали «очистить» истребители от усовершенствований. Подержанные F-16 должны были прийти на смену устаревшим МиГ-21 советского производства.
Использованы фотографии:
www.f-16.net
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