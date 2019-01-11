В Пентагоне признали, что вывод войск из Сирии идёт медленнее запланированного

Информационное агентство AFP сообщает об этапе вывода американского военного контингента с сирийской территории. В сообщении говорится, что войска США выводятся в первую очередь с севера Сирии. При этом со ссылкой на представителя Пентагона в материале сообщается, что вывод идёт темпами, которые медленнее заявленных в изначальном плане.Добавляется, что США планируют вывести из Сирии примерно 2 тысячи своих военнослужащих. О том, какое число американских солдат и офицеров выведено из САР к этой минуте, не сообщается.Ранее было заявлено, что из Сирии выведена часть американской военной техники и оборудования в сопровождении нескольких взводов армии США.А накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Трамп вполне может решиться на возобновление военной операции в Сирийской Арабской Республике. По словам Майка Помпео, операция в итоге будет завершена, когда на сирийской земле «не останется ни одного иранского солдата». Такую позицию властей США полностью поддерживают в Израиле. Власти Израиля ранее отмечали, что удары по сирийской территории будут продолжаться с той целью, чтобы Иран не расширил своё военное присутствие в Сирии.На этом фоне из Ирана приходят сообщения о том, что США были вынуждены вывести из санкционного списка иранский порт Чабахар.Причиной стало углубление влияния Китая в Пакистане, где КНР реализует крупный проект в порту Гвадар. В США решили, что если Китай получит Гвадар под свой контроль, а в порт Чабахар (Иран) не смогут из-за санкций заходить иностранные суда, то у самих США и их партнёров в Европе возникнут определенного рода логистические проблемы. Мало того, это нанесёт определённого рода удар по Индии, которую в США рассматривают как важного экономического партнёра в Южной Азии.