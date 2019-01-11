В Москве допустили возможность обмена украинских моряков

Понятно, однако, что до президентских выборов на Украине обмен вряд ли состоится, поскольку Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу,

Но мы понимаем, что до президентских выборов обмен вряд ли состоится. Ситуация, скорее всего, решится уже после марта,