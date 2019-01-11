В Москве допустили возможность обмена украинских моряков
В текущем году Москва может рассмотреть вопрос обмена украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива за нарушение российской границы, на удерживаемых Киевом граждан РФ, сказал Известиям высокопоставленный дипломатический источник.
Источник отметил, что многое в этом вопросе зависит от украинской стороны, насколько она готова идти на конкретные договоренности. При этом он пояснил, что прямо сейчас обмен невозможен, поскольку моряки не военнопленные, как это пытается представить Киев. Сначала необходимо дождаться решения суда, потом можно говорить об обмене на российских граждан, которых необходимо вызволять из украинских тюрем.
В свою очередь депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отметил, что до выборов Москва не будет разговаривать с Порошенко на эту тему: его рейтинг настолько низкий, что ни один из серьезных политиков на это не пойдет, тем более Владимир Путин.
Для Киева возвращение моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, сказал газете источник в украинских правительственных кругах.
По его словам, хотелось бы, чтобы «ребята как можно раньше вернулись домой». У украинских властей есть кандидатуры для обмена – об этом ранее говорил генпрокурор Луценко (Киев удерживает более 300 россиян).
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Черном море три судна ВМС Украины, которые незаконно пересекли границу РФ. Экипажи судов были арестованы судом на время проведения следствия. В настоящее время 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое (ранены при задержании) – в медицинском блоке «Матросской Тишины».
Источник отметил, что многое в этом вопросе зависит от украинской стороны, насколько она готова идти на конкретные договоренности. При этом он пояснил, что прямо сейчас обмен невозможен, поскольку моряки не военнопленные, как это пытается представить Киев. Сначала необходимо дождаться решения суда, потом можно говорить об обмене на российских граждан, которых необходимо вызволять из украинских тюрем.
Понятно, однако, что до президентских выборов на Украине обмен вряд ли состоится, поскольку Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу,добавил он.
В свою очередь депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий отметил, что до выборов Москва не будет разговаривать с Порошенко на эту тему: его рейтинг настолько низкий, что ни один из серьезных политиков на это не пойдет, тем более Владимир Путин.
Для Киева возвращение моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, сказал газете источник в украинских правительственных кругах.
По его словам, хотелось бы, чтобы «ребята как можно раньше вернулись домой». У украинских властей есть кандидатуры для обмена – об этом ранее говорил генпрокурор Луценко (Киев удерживает более 300 россиян).
Но мы понимаем, что до президентских выборов обмен вряд ли состоится. Ситуация, скорее всего, решится уже после марта,добавил собеседник.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Черном море три судна ВМС Украины, которые незаконно пересекли границу РФ. Экипажи судов были арестованы судом на время проведения следствия. В настоящее время 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое (ранены при задержании) – в медицинском блоке «Матросской Тишины».
- Использованы фотографии:
- ФСБ РФ
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