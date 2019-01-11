В России разрешат сбивать гражданские самолёты-нарушители
Минобороны России подготовило проект постановления правительства, которое в определенных случаях позволяет военным сбивать самолеты-нарушители с пассажирами на борту, сообщают Известия.
Документ призван устранить противоречия, содержащиеся в законе «О противодействии терроризму» и постановлении правительства РФ «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года: закон позволяет сбивать любые гражданские самолеты-нарушители, не подчиняющиеся требованиям о посадке или изменении маршрута, а постановление запрещает это делать, если на борту находятся пассажиры.
Новое постановление «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ» прописывает алгоритм действий военных в случаях, если границу нарушает самолет, преднамеренное крушение которого может привести к массовой гибели людей, уничтожению стратегических объектов либо экологическим бедствиям.
Открывать огонь по гражданскому самолету можно будет лишь после многочисленных (радио- и визуальных) предупреждений и команд покинуть пределы страны либо произвести посадку на указанном аэродроме. Если экипаж не реагирует на команды, открывается сначала предупредительный огонь, а затем – на поражение.
В Совете Федерации отметили, что подобная практика уже давно существует во многих странах. Ожидается, что данная мера позволит исключить катастрофы и теракты, а также свести к минимуму количество возможных пострадавших.
Документ призван устранить противоречия, содержащиеся в законе «О противодействии терроризму» и постановлении правительства РФ «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года: закон позволяет сбивать любые гражданские самолеты-нарушители, не подчиняющиеся требованиям о посадке или изменении маршрута, а постановление запрещает это делать, если на борту находятся пассажиры.
Новое постановление «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ» прописывает алгоритм действий военных в случаях, если границу нарушает самолет, преднамеренное крушение которого может привести к массовой гибели людей, уничтожению стратегических объектов либо экологическим бедствиям.
Открывать огонь по гражданскому самолету можно будет лишь после многочисленных (радио- и визуальных) предупреждений и команд покинуть пределы страны либо произвести посадку на указанном аэродроме. Если экипаж не реагирует на команды, открывается сначала предупредительный огонь, а затем – на поражение.
В Совете Федерации отметили, что подобная практика уже давно существует во многих странах. Ожидается, что данная мера позволит исключить катастрофы и теракты, а также свести к минимуму количество возможных пострадавших.
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