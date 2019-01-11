За фейки о трагедии в Магнитогорске потребовали уголовного наказания
Число всевозможных фейковых заметок в социальных сетях и блогах о якобы террористическом акте в Магнитогорске (речь идёт о трагедии 31 декабря 2018 года) исчисляется сотнями. Перепосты и "копипаста" добавили к этому числу ещё несколько порядков. В итоге Рунет оказался буквально забит ложью о том, что жилой дом в Магнитогорске взорвала «подпольная ячейка террористов», что «спецслужбы бездействовали», что «людей держат за дураков, выдавая неверную информацию о числе жертв и причинах трагедии».
Нужно отметить, что нечто подобное было после трагедий в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и в керченском лицее. Примечательно, что те же лица, которые распространяют фейки о якобы терактах в Кемерово и Магнитогорске, в случае реальных терактов (например, на Северном Кавказе) выдают противоположные посты о якобы «спланированных провокациях российских спецслужб».
Эта волна фейков привела к тому, что люди попросту возмутились цинизмом тех, кто выдаёт ложь под видом истины в последней инстанции.
Теперь стало известно, что в Федеральное собрание РФ направлена петиция, в которой требуют уголовного наказания для лиц, публикующих в сети откровенную дезинформацию по поводу трагических событий в России.
Автор петиции (его имя Артём Солдатенков) отметил, что в очередной раз проявил себя украинский пранкер Вольнов, который после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска начал обзванивать жителей других домов с заявлениями «от имени сотрудника МЧС» по поводу «необходимости срочной эвакуации в связи с угрозой новых терактов». Этот же человек звонил в своё время в морги города Кемерово, заявляя о «сотнях трупов» в ТЦ «Зимняя вишня».
В петиции автор призывает ввести уголовную ответственность для тех, кто фейками пытается раздувать и без того сложную обстановку на фоне человеческой трагедии.
На данный момент петицию пдписали около 1250 человек.
Нужно отметить, что нечто подобное было после трагедий в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и в керченском лицее. Примечательно, что те же лица, которые распространяют фейки о якобы терактах в Кемерово и Магнитогорске, в случае реальных терактов (например, на Северном Кавказе) выдают противоположные посты о якобы «спланированных провокациях российских спецслужб».
Эта волна фейков привела к тому, что люди попросту возмутились цинизмом тех, кто выдаёт ложь под видом истины в последней инстанции.
Теперь стало известно, что в Федеральное собрание РФ направлена петиция, в которой требуют уголовного наказания для лиц, публикующих в сети откровенную дезинформацию по поводу трагических событий в России.
Автор петиции (его имя Артём Солдатенков) отметил, что в очередной раз проявил себя украинский пранкер Вольнов, который после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска начал обзванивать жителей других домов с заявлениями «от имени сотрудника МЧС» по поводу «необходимости срочной эвакуации в связи с угрозой новых терактов». Этот же человек звонил в своё время в морги города Кемерово, заявляя о «сотнях трупов» в ТЦ «Зимняя вишня».
В петиции автор призывает ввести уголовную ответственность для тех, кто фейками пытается раздувать и без того сложную обстановку на фоне человеческой трагедии.
На данный момент петицию пдписали около 1250 человек.
- Использованы фотографии:
- https://vk.com/vkmgn
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