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В РФ начали разработку концепции «лунной» транспортной системы

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Корпорация «Роскосмос» и РКК «Энергия» приступили к разработке транспортной системы с применением специального варианта корабля «Союз МС» для пилотируемых полетов на орбиту Луны, передает ТАСС сообщение источника в ракетно-космической отрасли.




Первое рабочее совещание по этому вопросу состоялось в четверг, 10 января.

По словам источника, сегодня предварительно рассматривается такая схема, при которой новый «Союз» будет стартовать к Луне с орбиты Международной космической станции (МКС).

Он пояснил, что перелетный модуль будет состоять из специальной версии «Союза МС» и разгонного блока. Они должны будут доставляться к МКС двумя носителями «Союз-2.1а». Затем, под контролем экипажа российского сегмента станции, будет производиться сборка самого перелетного модуля.

Собеседник не уточнил технические детали процесса, отметив, что о таких подробностях говорить еще рано.

Напомним, накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в эфире «России-24», что американское космическое агентство (NASA) просит корпорацию разработать версию «Союза» для полетов на Луну с целью создания второй резервной космической транспортной системы. Американцы планируют в рамках международной программы Deep Space Gateaway создать на окололунной орбите постоянно действующую станцию, к которой с Земли будут регулярно отправляться космические корабли.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия будет участвовать в этой программе лишь на паритетных началах.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/roscosmos
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